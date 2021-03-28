70’lerin gazino döneminde yaşamak isterdim

Hem 70'lerin nahif ruhu var, hem yepyeni... Hem tanıdık, hem farklı... Hem popüler, hem alternatif... Tanımlara sığmayan bir ses ve şarkı yazarı Melike Şahin. Uzun zamandır teklileriyle beğeni toplayan Şahin bu kez Merhem adlı bir albüm yayınladı. Şahin, Yeşilçam duygusu ve lezzeti de barındıran, rock'tan elektronik müziğe, poptan arabeske uzanan farklı bir kulvarda yürüyor. Yer yer kederli, efkarlı ama merhemini de sunuyor şarkılarında...Merhem ismini beş yıl önce koymuşum albümüme. Yıllar, yollar geçmesine rağmen isim konusundaki istikrarımdan memnunum açıkçası. Yazarak iyileştirdim pek çok yaramı, bu albümün temasını hazırlarken de buna eğilmek istedim. Merhem adında şarkım yok, içinde 'merhem' sözcüğü geçen şarkılarım var. Mesela Tutuşmuş Beraber'de "Böyle ufalanma, merhem elindeydi" demiştim, bugün albümü kapatan şarkı Bedelini Ödedim'de "Bulamadım ilacı sende, merhem elimdeymiş" diyorum. Hikayelerimiz aynı, derman dışarıda sanırdık ama sanki içeride bir yerde, Albüm boyunca dinleyiciye "Bir omuz ver gidelim oraya" der gibi bir halim var.- Sanki o gazino dönemine doğmuş olsaydım aynen bu şekil cuk otururdum gibi hissediyorum. Şarkıları hazırlarken de zaten modern gazino teması aklımızdaydı, Nasır ve Samatya'da İlk Rakı için özellikle. Seviyorum o şaşaalı sahne ortamlarını.- Albümdeki tarzı değil de, bütün bir Merhem deneyiminin adı gibi aslında. Derdini neşesini aynı anda kucaklayabilen bir Akdeniz insanı geliyor aklıma, dağları denize nasıl uzanırsa uzansın. Sanki onun anlattığı hikayeleri dinlemek gibi Merhem'i dinlemek. Şarkıcılığımdan da o esintileri alıyoruz sanki, yumuşak ama yeri geldiğinde fena esiyor.- Ben severim arabeski. Bir dönem TSM ve arabesk şarkılardan oluşan bir repertuvarla sahneye çıkıyordum, Melik Şah ve Saz Arkadaşları ismiyle. Zordur da arabesk okumak, her yiğidin harcı değil. Ben de hakkıyla yapabildiğimi düşünmediğim için ve bir noktada üzerime yapışacak diye endişelendiğim için durdurdum. Arabesk dinlemeyi seviyorum, ama o müzik beni hep üzgün bir yerde bırakıyor. Albümdeki sound'u düşünürken en önemsediğim şey buydu, hiçbir şarkı bizi boynu bükük bıraksın istemedim. Merhem elimizde, bunu hissedelim istedim. Bahsettiğiniz janr harmanı kendiliğinden oldu, "Bu şarkıları en Melike haliyle nasıl duyurabiliriz"i düşünürken buraya varmış olduk.- Gitarla bestelediğim ilk şarkım, ilk yazdığımda çok daha yavaş, çok daha hüzünlüydü. 9/8'lik bir balad şeklinde yazmıştım. Aranjörüm Uri Kinrot'un fikriydi tempoyu artırmak. Şarkı öyle bir arafta bırakıyor ki insanı, üzülelim mi kıpırdanalım mı bilemiyoruz dinlerken. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Bana benziyor o şarkı. Dışa dönük, heyecanlı, kıpır kıpır ama sanki bir o kadar da keder sahibi, bir o kadar kendi içinde.- Aşk bana enteresan ve kopuk bir duygu durumu gibi gelmiyor. Sonsuz arayış, beyaz atlı prens, bir elmanın iki yarısı gibi anlatılar asla ilgimi çekmiyor. Aşk kocaman bir şey, bir sürü kolu var benim için. Romantik algısından bağımsız bir yerde, bütün hayatımı kaplayan pembe bir bulut gibi bir şey.- Pek etmiyor açıkçası, herhangi bir yerinde görmüyorum. Dinleyicilerim diledikleri gibi konumlandırmakta özgür elbette, ben o tanımlarla çok ilgilenmiyorum. Kimim, neyim, ne yapıyorum ortada zaten.- Ben seyahatte, yolda çok yazıyorum, çok ilham buluyorum gezerken. O yüzden yolculuk hep iyi hisleri hatırlatıyor bana. Bir yere giderken başa döneceğim bilgisiyle, merakla yeniye açılmak çok heyecanlı. E bu ömür de bir nevi yol tabii, insan kendisi çiziyor o yolu. O yolda da çok heyecanlı ve meraklı bir çocuk olduğumu söyleyebilirim. Düşerim kalkarım, ama keyifle yürüyorum.