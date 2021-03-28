İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü’nü Fırtına ile kutladı

İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü'nü Provadan İzle serisinde yayınladığı William Shakespeare'in son eseri Fırtına ile kutladı. Moda Sahnesi oyuncuları tarafından sahnelenen oyunun ilk gösterimi dün akşam gerçekleştirildi. İktidar, hırs, özgürlük ve vicdan temalarının işlendiği Fırtına oyununun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunuluyor.Metnin Türkçeye çevirisini Emine Ayhan'ın gerçekleştirdiği oyunun yönetmenliğini Kemal Aydoğan üstleniyor. Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas'ın yer aldığı oyun pandemi döneminde sahneden uzak kalan tiyatrocuları ve tiyatro özlemi çeken sanatseverleri çevrim içi ortamda bir araya getiriyor.Şubat ayında Molière'in ölümsüz komedisi Cimri ile Semaver Kumpanya'yı ağırlayan Provadan İzle serisi kısa sürede 650 bini aşkın izlenme elde etti. Nisan ayında ise Sait Faik'in aynı adlı hikayelerinden uyarlanan, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği Semaver ve Kumpanya oyunu yer alacak.Gelenekselleşen serilerini 21. sezonunda çevrim içi yayınlayan İş Sanat, müzik ve edebiyatın iç içe geçtiği hikaye ve şiir dinletilerini edebiyat tutkunları ile buluşturmaya devam ediyor. Edebiyatımızın değerli şairi Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirleri bu ay edebiyatseverler ile buluştu. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı ve Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini üstlendiği Düşten Güzel başlıklı dinleti, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirildi. Şevval Sam ise şarkıları yorumladı. Dinleti serisinde nisan ayında Sabahattin Ali hikayeleri, Gece Kapladı Her Yeri başlığıyla izleyicileriyle buluşacak.Türk edebiyatının sevilen kalemleri İş Sanat'ın Yazarının Sesinden serisinde izleyicileriyle buluşuyor. Yazarının Sesinden serisine mart ayında Sunay Akın Makiler, Artun Ünsal İktidarların Sofrası, Sinan Canan IFA İnsanın Fabrika Ayarları 3. Kitap - Sınırları Aşmak ve Selçuk Altun Ayrılık Çeşmesi Sokağı adlı eserleriyle konuk oluyor.Klasik tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği Okuma Tiyatrosu serisi sürüyor. Seride bu ay, William Shakespeare'in Kış Masalı, Pierre- Augustin Beaumarchais'in Figaro'nun Düğünü veya Çılgın Gün, Molière'in Kibarlık Budalası, Lope de Vega'nın Olmedo Şövalyesi başlıklı eserleri yer alıyor. Okuma Tiyatrosu'nda her ay farklı eserlerden çarpıcı bölümler, oyuncuların sesiyle hayat buluyor.