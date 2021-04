Telefon Kütüphanesi 10 yıldır kitapların sesi

Sesli kitaplar, podcast'ler hatta son dönemde clubhouse uygulaması bile sesli uygulamaların daha çok gündeme gelmesine sebep oldu. Tüm bunlar, 10 yıl önce hayatımıza giren telefon kütüphanesini hatırlatıyor Her yeni uygulama ve yeni trendler eskide başlayan bazı güzel projelerin de gündeme gelmesine katkı sağlıyor. Son dönemde sesli kitaplar, sesle katılınan Clubhouse gibi sohbet uygulamaları eski projeleri de hatırlatıyor. Türk Telekom'un 'herkes için erişilebilir iletişim' anlayışıyla 10 yıl önce hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, kitapların görme engellilere ulaşan sesi oldu.Türk Telekom'un, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliği ile 3 Aralık 2011 Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sunduğu Türkiye'nin ilk telefondan sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi, 10 yıldır görme engelli kullanıcıların kitaplara ücretsiz ve sesli ulaşmasını sağlıyor. Kitapların görme engelliler için dile geldiği projede, dünya edebiyatı klasiği olan Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sı en çok beğenilen ve dinlenen eser oldu. 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre; bugüne kadar 50 kategorideki 2000'e yakın sesli kitap, 13 milyon dakikadan fazla dinlendi.Görme engellilerin bilgiye erişebilmeleri amacıyla sürekli geliştirilen Telefon Kütüphanesi uygulaması, görme engellilere sesli kitap dışında da kolaylıklar sağlıyor. Bu kapsamda 2017 yılında Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an, internet bağlantısı gerektirmeden ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunuyor. Aynı yıl uygulamaya dâhil edilen Tablolar Konuşuyor içeriği sayesinde kullanıcılar dünyaca ünlü tablolara sesli betimlemeli ulaşabiliyor. Diğer yandan, Türk Telekom tarafından geliştirilen ücretsiz Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın gönüllünün kayıtlı olduğu uygulama üzerinden seslendirilen 570 bin sayfa kitap görme engellilere ulaştı. Görme engellilerin kitaplara erişim yolculuğunda onlara gönüllü okuyucular eşlik ediyor, sesleriyle yol arkadaşlığı yapıyor. Görme engelliler, okunmasını talep ettikleri kitapları Boğaziçi Üniversitesi GETEM'e bildiriyorlar. GETEM'e üye olan gönüllü okuyucular da bu talep listesinden seçtikleri kitapları, 'Kitaplara Ses' uygulaması ile GETEM'in arşivine gönderiyorlar. Görme engelli kitapseverler, arşivde yerini alan sesli kitapları, Türk Telekom Telefon Kütüphanesi uygulaması ile istedikleri her an ve her yerden dinleyebiliyorlar.