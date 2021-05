Hayalperest değil, büyük hayalleri olan gerçekçi biriyim

Trabzonspor'un yetiştirdiği milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransa'nın Lille takımına transfer olduktan sonra da başarılarıyla bizi gururlandırıyor. Saha içinde yeteneği ile dikkat çeken futbolcu, saha dışında ise karakteriyle gönüllere taht kurmuş durumda. Geçen günlerde BM Kalkınma Fonu (UNDP) tarafından Yoksullukla Mücadele Savunucusu ilan edilen Yazıcı'nın bu konuda söyleyeceği çok sözü, yapacağı çok işleri var.Sahip olduğu güçlü sesi insanların yararına kullanmakta çekinmeyen Yusuf Yazıcı sorularımızı yanıtladı.- BM Kalkınma Fonu'nun beni böyle karmaşık bir sorunla olan mücadelesine katkı sağlayabilecek bir sporcu olarak görmesinden dolayı çok mutluyum.Son 50 yılda refah seviyesi sürekli artan bir gezegende, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan 700 milyondan fazla insan var. Üstelik bunun nedeni hepimize yetecek kadar hava, su, toprak, gıda, ilaç olmaması değil. Eğitim, sağlık, istihdam olanaklarının yetersiz olması değil. Bunun nedeni, mevcut kaynakların ve fırsatların adil bir şekilde dağıtılmaması.Bu hayatta mutlu olmanın yolu, birbirimize el uzatmaktan, kimseyi geride bırakmamaktan geçiyor. Beni tanıyanlar bilir, "Düzen bu, böyle gelmiş böyle gider" inancı yakınımdan bile geçemez.O yüzden ne kadar zor görünse de, bu uğurda mücadele etmek için elimden geleni yapmak istiyorum.- Ben hiçbir zaman varlıklı bir ailenin çocuğu olmadım. Orta alt gelirli bir ailede büyüdüm. Ekonomik sıkıntılar hep hayatımızın bir parçasıydı.Dönem dönem maddi zorluk yaşadığımızda babamın bize fark ettirmemek için kendisinden kısıp bize harcadığını bilirdim. Bu yüzden okula veya antrenmana giderken verdiği harçlıkları biriktirirdim. Dolmuşa binmezdim, yürürdüm.Hiçbir zaman talepkar bir çocuk olmadım. Bir şey almak istediğimi söylemez onun yerine kağıtlara yazıp saklar, büyüdüğümde aileme her istediklerini alabilecekleri bir hayat sunacağım diye yemin ederdim. Öyle de oldu. Çok çalışarak genç yaşta aileme her türlü imkana sahip olabilecekleri bir hayat sundum. Tam her şeye sahip olduğumu hissettiğim dönemde de, yaşadığım bir sakatlık ile sahip olduğum her şeyi bir anda kaybetme noktasına geldim.- Sahip olduğumuzu sandığımız hiçbir şey, aslında gerçekten bizim değilmiş. Ve hayat aslında başarılı olmak, ünlü olmak, zengin olmak, mutlu olmak değil, tüm bunlara sahip olduktan sonra ne yapacağınla ilgiliymiş...Güce sahip olduğunda adaletli olmak, üne sahip olduğunda şefkatli olmak, imkanlara sahip olduğunda faydalı olmak.Benim kadar şanslı olmayanlara şans yaratmak, başkalarının hayatına dokunmak demekmiş. Bu benim hayattaki en değerli tecrübem oldu. Ben çok hayalperest biri gibi görünebilirim ama sadece büyük hedefleri olan gerçekçi biriyim. O nedenle, büyük cümleler kurmak yerine, elle tutulur gözle görülür sonuçları olan hedefler belirlemekten yanayım.- Şöyle düşünün. Dünyadaki en zengin 42 kişinin mal varlığı, dünya nüfusunun yarısının mal varlığından fazla. Dünyanın en zengin 10 ülkesinin toplam geliri, en fakir 10 ülkenin gelirinin tam 77 katı. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, insanların sağlık ve eğitim gibi hizmetlere erişimleri konusunda eşitsizliklere neden oluyor. Böyle olunca da, daha düşük eğitim ve sağlık imkanına sahip insanlar, diğerlerine göre iş fırsatları konusunda daha az seçeneğe sahip oluyor. Küresel adaletsizliğin bu kadar rahatsız edici boyutlarda olması beraberinde birçok sosyal problem getiriyor; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı, çatışmalar, savaşlar... Bunu görebilmek için yokluğu deneyimlemiş olmanıza gerek yok.- Tek hayali futbolcu olmak isteyen bir çocuk, babasından bir krampon istemeye çekindiğinde, zaten kendisinde kısıp varını yoğunu çocuklarına harcadığını bildiği babasına kendisini güçsüz hissettirmekten, iyi bir baba olamadığını düşündürmekten korktuğunda hissediyor. Aynı kramponu defalarca tamir ettiren, diktiren, yama yaptıran ve yeniden giyen bir çocuk, büyüdüğünde ve istediği kramponu alabilecek noktaya geldiğinde başka çocukları düşünmeden edemiyor. Bu çok kişisel bir deneyim benim için elbette.Hala her gün 25 bin çocuk engelleyebileceğimiz nedenler yüzünden öldüğü bir dünyada, yoksulluğu bir krampon ile ölçümleyemeyiz.- İleride biri benimle ilgili konuştuğunda söylediklerinin arasında 'adanmışlık' kelimesi geçsin isterim. Çünkü hayatım boyunca ne yaptıysam tüm kalbimle, tüm benliğimle isteyerek, uğruna çaba göstererek yaptım.- Yeni nesil bizden çok daha şanslı, ellerinin altında sınırsız bilgi yatıyor. Bu sayede toplumsal sorunlarla ilgili farkındalıkları çok yüksek. Onlara en büyük tavsiyem bu farkındalığı olumlu yönde kullanmaları ve kendi hayatlarında küçük de olsa fark yaratmak, değer yaratmak için aksiyon almaları. Bazen hayatlarımız üstünde çok fazla kontrole sahip olmadığımızı hissedebiliyoruz, hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Böyle zamanlarda en önemlisi umutsuzluğa kapılmamak ve elde etmek istediğimiz şeyler için mücadele etmeye devam etmek.- Son zamanlarda sporcuların sosyal konularda daha fazla ön plana çıkmasının bir nedeni de, yeni neslin bu konuda çok duyarlı ve bilinçli olması. Yakın çevremde güzel örnekler var. UNDP Türkiye, Bahar (Toksoy) ve Giovanni (Guidetti) ile toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili gerçekten çok etkili çalışıyor. Nuri Şahin'in Etiyopya'ya gidip günlerce temiz su kuyusu açma çalışmalarına bizzat katılmış olması müthiş bir ilham kaynağı hepimize. Avrupa şampiyonumuz Ferhat (Arıcan) madalya kazandığında termosunu göstererek plastik kullanımının zararları ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor. Bunlar çok değerli adımlar. "Her sporcu çevresel ya da toplumsal sorunlarla ilgili en ön safta yer almalı" demiyorum, bu bir zorunluluk değil elbette fakat bu kadar görünürlüğü olan, büyük kitlelere hitap eden kişiler olarak bu gücü toplumları geliştirmeye, farkındalık yaratmaya ve insanları ellerini taşın altına koymaya itmeyi kendime görev olarak görüyorum. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için bir gücüm varsa ve bunu kullanmazsam kendimi suçlu hissederim.- Saha içi ve saha dışı çabalarımın takdir edilmesi beni sadece mutlu etmiyor, aynı zamanda daha fazla çalışmak için motive ediyor diyebilirim. Desteğiniz, bana doğru yolda olduğumu ve daha fazlasını yapmam gerektiğini hissettiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız, hep birlikte çok değerli işlere imza atacağız