Adana Demirspor: Mutluluk senin adındır, hüznün içimde isyan

1994-1995 sezonunda Adana Demirspor o dönem 1. Lig'de oynarken teknik direktör olarak Samet Aybaba vardı takımın başında. O yıl kötü bir sezondu takım için ve Adana Demirspor küme düştü... 90'ların 1. Lig'i, sonraları Süper Lig olmuştu. Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hasretiyle yıllarca mücadele etti. Ve 26 yıl sonra hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünde takımın başında yine Samet Aybaba vardı. "İnanılmaz mutluyum. Memleketimizin takımı. 26 yıl bekliyorduk" diyecekti Aybaba takımı Süper Lig'e çıktığında...Mutlu olan, 26 yıllık özlemin gerçeğe dönüşme sevincini yaşayan sadece Aybaba değildi. Tüm Adanalılar, hatta bu takıma gönül vermiş Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlar da sevinçten adeta çıldırmıştı! Öyle ki, Süper Lig'te şampiyon olan takımların hafızalara kazınan kutlamalarını gölgede bırakacak bir sevinç yaşanıyordu.Süper Lig'e çıkan bir takımının sevinç dalgasının kendi şehrinden tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılması pek görülür bir şey değildir. Ama işte söz konusu Adana Demirspor olunca durum değişiyordu. Çünkü Adana Demirspor bir şehir takımı olmanın çok ötesinde...Tarihiyle, taraftarlarıyla, tribün coşkusuyla, duruşuyla, Türkiye'de futbolseverim diyen birçok insanın, saygı ve sempatisini kazanmış bir takım Adana Demirspor. Üstelik mavi lacivert renklere gönül veren taraftarları, her şeye rağmen takımlarını asla yalnız bırakmazlar. Bu tutkularıyla, endüstrileşmiş futbol dünyasında futbola dair masumane güzellikleri hatırlatırlar herkese.Adana Demirspor 'demiryolları takımları' olarak bilinen kulüplerden biridir aslında. 1930'lu yıllarda Beden Terbiyesi Kanunu'ndaki bir madde sayesinde kuruluyor bu takımlar. Bu madde, memur ve işçi sayısı 500'den fazla olan kuruluşlar ve fabrikaların, öncelikle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak için spor tesisleri yapmayı ve antrenör tutmayı mecburi kılıyor. Adana Demirspor da 21 Aralık 1940'da Devlet Demiryolları 6. İşletme Müdürü Eşref Demirağ tarafından kuruluyor. İşçi takımı olarak anılması da bu yüzden.Adana Demirspor hangi ligde oynarsa oynasın, onu hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir taraftara sahip. Takımın bugünlere gelmesi bir yana bu takıma büyük saygı ve sempati duyulmasını sağlayanlar da onlar aslında. Bir zamanlar Mavişler sonra Maraton, 1970'lerde Demir Yumruk gibi isimleri bulunan taraftar grupları, 1994'te birleşerek Şimşekler Grubu adını alır ve bugünlere gelirler. Taraftar gruplarının söylediği marşlar da kulüp tarihinin birikimini ortaya koyar. Ki "Şehrin Asi Çocukları"dır onlar.Fatih Terim'in futbola başladığı kulüptür Adana Demirspor. Bunun için 'yuvadır' Terim için. Okuduğu liseyi devamsızlıktan bırakmak durumunda kaldığı dönemde, 1969'da daha 16 yaşındayken mavi lacivert formayı giyer Terim. Üç yıl sonra takımın kaptanı olur. 1973-74 sezonunda Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olana kadar da bu forma vardır üzerinde.Adana Demirspor taraftarı hem vefalı hem de ilkelidir. Demiryolları takımlarından biri olması nedeniyle taraftarları haksızlığa ve adeletsizliğe karşı duyarlıdır. Gün gelir hemşehrileri Müslüm Baba'yı unutmadıklarını gösterir, tribünde onun resmini açıp şarkısını söylerler. Gün gelir Che Guevara'ya selam gönderirler. Tribündeki bu coşkunun temelinde endüstriyel futbola olan karşı duruşları vardır.Türk sinemasının ikonik sinemacılarından Yılmaz Güney de bir Adana Demirspor taraftarıdır. 1973'te hapishaneden takıma mektup yazacak kadar da gönülden bağlıdır takımına. İşte o mektup "Sevgili kardeşim... Demirspor bu yıl 1. Lige geçerse çok sevineceğim. Muharrem abinin çabaları boşa çıkmasın artık. Bilirmisin ki, Demirspor'da ben çocukluğumu, ilk gençlik yıllarımın hüzünlü anısını buluyorum. İçimi ezen bir duygu ta tahta perdeli, tel örgülü Adana Stadı'na kadar götürüyor beni. Külahta leblebi... Çekirdek... Zaman gazozu... Atom gazozu... ve Torosspor... Seyhanspor... Kaleci Ferit... Toroslu kamyon Behçet... Kaleci Recai... Seyhansporlu Sarı Tahsin... Ve Muharrem abimizin gençliği... Nedir bu boğazımıza düğümlenip gözlerimizi buğulandıran duygu? Nerde benim top oynadığım çocukluğumuzun arsaları? Çok selam söyle Muharrem abiye... Selam..."Murat Sancak'ın kulüp başkanlığı döneminde toparlanma sürecine giren ve yeniden iddialı bir takım haline gelen Adana Demirspor'un hedefleri de büyük. Bu hedefleri Başkan Murat Sancak "Daha ne olsun, 26 yıl şampiyon olmamış bir takımı, başkanı olarak Süper Lig'e çıkartıyorum. Bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Süper Lig'de taraftarımızla beraber, o gücü arkamıza alarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız. Nasıl 26 yıl Süper Lig'e çıkamadıysak, bir 26 yıl düşmememiz lazım. Önce o istikrarı yakalamamız gerekiyor" diyerek açıkladı.Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkınca kulübün eski başkanı Bekir Çınar da unutulmadı. Sosyal medyada taraftarlar sık sık onun fotoğraflarını paylaştı "Saygı ve özlemle anıyoruz" dediler. Ki Çınar da mavi lacivertliler için unutulacak bir isim değil zaten. Yıllar önce Adana Demirspor ekonomik darboğaza girince taraftarı olduğu kulübe başkan olmuş ve takımın düze çıkması için çok çaba harcamıştı. Öyle ki kulübün borçlarını üstlenerek Adana Demirspor'u büyük bir ekonomik yıkımdan kurtarmıştı. Fakat kulübü kurtarsa da üzerine aldığı borçları ödeyemeyince Çınar yaşamına son vermişti.İşçi takımı olmaları, ırkçılığa ve endüstriyel futbola karşı çıkmaları nedeniyle İtalya'nın Livorno takımı ile Adana Demirspor 2009'da birbirlerini kardeş takım ilan ederler. Ve Livorno o yıl özel bir maç için Adana'da davet edilir. Adana Demirspor taraftarları "İtalyanların asi çocukları hoş geldiniz" pankartıyla karşılar Livornolu kardeşlerini. 29 yıl sonra Adana'ya gelen ilk Avrupalı takımdır Livorno. Maç 0-0 bitse de tarihe ırkçılığa karşı gövde gösterisinin yapıldığı bir karşılaşma olarak geçer karşılaşma.Bu takımın taraftarı değilseniz bile içinde futbol sevgisi olan birçok insanın bir anısı vardır Adana Demirspor ile ilgili. Mesela SABAH yazarı Hıncal Uluç'un, bir Adana Demirspor maçında ilk tribün sloganını öğrendiğini biliyor muydunuz? "Adana Demirspor 40 metreden başlayarak bir frikik kazandı mı, Adanalı seyirciler tribünlerden 'Haydi Selami Ağa, bir füze yolla!..' diye bağırırlardı 50'li yılların ortalarında. İlk öğrendiğim tribün sloganıdır iyi mi."Adana Demirspor taraftarlarının her daim ellerinin altında bir formaları vardır. Takım Süper Lig'e çıkınca o formalar hemen giyildi ve fotoğraflar çekilip paylaşıldı. Bu paylaşımları yapanlar arasında kimler yoktu ki... Haluk Levent, Caner Cindoruk, Necip Memili, Kemal Başar, Sarp Apak, Behzat Uygur, Alişan ve Elif Ezgi Yılmaz... Kimi Adanalı olduğu için ta çocukluğundan beri gönül vermişti bu takıma, kimi için bir baba yadigarıydı Adana Demirspor...