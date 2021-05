Podyumların aktivist güzeli

İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırısı günlerdir dünyanın gündemindeydi. Sivil halkın hedef alınmasına, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin katledilmesine her yerden tepkiler yağdı. Farklı ülkelerde yaşayan Filistinliler de "Bağımsız Filistin" sloganları eşliğinde sokaklara çıktı. New York'ta Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne katılanlardan biri de moda dünyasının ünlü isimlerindendi. Başında kefiyesi ve elinde bayrağıyla sloganlar atarak yürüyen Filistin kökenli dünyaca ünlü manken Bella Hadid, protesto sırasında çekilen fotoğraflarıyla İsrail'e gösterilen tepkinin sembollerinden biri oldu. Gençlerin yakından takip ettiği, giydikleri ve yaptıklarıyla milyonları peşinden sürükleyen bu kadar güçlü bir figürün Filistin davasına açık bir şekilde destek vermesine İsrail ise resmi sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Belki de bu hareketle Bella Hadid'in ne kadar güçlü bir ses olduğunu istemeden de olsa kabul etmiş oldular. Bugüne kadar sesini duyurmakta güçlük çeken Filistin halkı belki de bu genç kız sayesinde yıllarca sağır olan kulaklara yaşadıkları zulmü anlatma şansı yakalayacak. Şık partilerde, iddialı dergi çekimlerinde, reklam panolarında, podyumlarda görmeye alışık olduğumuz 1996 doğumlu Bella Hadid'in hayatı ve ailesi son günlerin belki de en çok merak edilen konularından biri... New York'ta doğan Bella Hadid ya da tam ismiyle Isabella Kahir Hadid sadece bir kağıt bebekten fazlası olduğunu sahiplendiği bu haklı davayla tüm dünyaya gösterdi... Annesi Hollandalı ünlü bir manken olan Bella'nın Filistin kökenli babası Muhammed Hadid tarafından verilen ismi Kahir, 'yenen, baskın gelen, üstün gelen' anlamına geliyor. Belki de onun bu kadar dirençli ve güçlü bir karakter olmasının sebeplerinden biri de ismi...Dışarıdan bakıldığında pırıltı, eğlenceli ve görkemli bir hayatı olan Hadid kardeşlerin ortancası olan Bella, 14 yaşından beri Lyme hastalığının pençesinde. Hastalığını kendisinden dinleyelim: "Eklem ağrıları yaşamadığım, yürürken zorlanmadığım, mide bulantısı çekmediğim tek bir gün bile yok hayatımda. 18 yaşımdan bu yana ise hastalığın tüm bu semptomları çok daha ağır bir şekilde seyrediyor. Bu hastalık benim tüm hayatımı ve varlığımı tamamen şekillendirdi diyebilirim." Hadid hayatta en çok sevdiği şeyi de hastalığı yüzünden yapamıyor. "Çocukluğumdan beri at biniyorum. Hayatımın binicilik yarışmalarında geçeceğini düşünüyordum. Oysa buna imkan olmayacağını hastalığın seyri ağırlaştıkça gördüm. 'Her şerde bir hayır vardır' derler. Ben de buna inanıyorum. Eminim bu hastalık benim kişiliğimin daha da güçlü olmasını sağlamıştır" diye anlatıyor hastalıkla şekillenen yaşamını.Lyme hastalığı için farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli derneklerle çalışmalar yapan Hadid, popülaritesini, kimliğini oluşturan her öğeyi korumada en etkili şekilde kullanan isimlerden biri. Kısa süre önce koltuğundan inen ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Müslümanlık karşıtı her adımında Müslüman protestocularla birlikte eylemlere katılan Bella Hadid, "Babam yıllar önce ailesiyle kendi topraklarını terk etmek zorunda kalmış. Sonunda ABD'ye gelmiş. Ben ondan bana geçen mirasımla gurur duyuyorum. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" diye konuşuyor. Aile içinde de her şeye tepki veren, konuşan, tam bir eylemci olduğunu söyleyen Bella Hadid, çocukluğu boyunca ablası Gigi ile karşılaştırılmaktan çok sıkıldığını her röportajında dile getiriyor: "Bizim evin kara koyunuydum. Gigi ile her şeyimiz aynıydı. Aynı sarı saçlar, aynı ses... Ama o daha güler yüzlü, insan canlısı, çalışkan olanımızdı. Sanırım sadece ona daha az benzemek için saçlarımı koyu renge boyattım. Tepki veren, sorun çıkaran hep ben oldum. Aslında modellik kariyerime de bu nedenle başlamış olabilirim. Bu kariyer biter bitmez yeniden Parsons School of Design'daki yarım kalan fotoğrafçılık eğitimimi tamamlayacağım. O zamana kadar da yardım gönüllüsü olarak çalışmalarımı sürdüreceğim." Her röportajında kökenlerini öven, hem anne hem de baba tarafından aldığı tüm farklı özellikleri sevgiyle anan Hadid, hem güzelliği hem de yaşının üzerindeki bu farkındalığıyla Ortadoğu'da yaşananlarla ilgili kamuoyu yaratmada önemli bir aracı oldu bile.Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki takipçileriyle sohbet eden, onlara bu ayın yardım etme ayı olduğundan bahseden Bella Hadid, onları da yardımda bulunmaya çağırdı: "Ben her yıl bu ay çeşitli yardım kuruluşlarına yardım ediyorum. Çünkü evde huzurla yemeğimi yerken dünyanın farklı bir yerinde 'evim' diyebilecek yeri olmayan bir çocuğun olmasından mutsuzluk duyuyorum. Özellikle Ortadoğu'nun çeşitli noktalarında açlık, yokluk ve korkuyla hayatlarını geçiren o kadar çok çocuk var ki. Bu sene Ortadoğu'da yardımlar yapan, Filistinli gençlerin dünyanın dört bir yanındaki okullarda okumasını sağlayan çeşitli derneklere yardım edeceğim."