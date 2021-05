Türkiye için kolları sıvadı

Philadelphia 76ers formasıyla NBA'deki dördüncü yılını dolduran Furkan Korkmaz her ne kadar basketbolun zirvesinde bir başarı hikayesi yazıyor olsa da kalbi hep Türkiye için atıyor. Takımıyla NBA şampiyonluğu için mücadele eden Korkmaz, sezon bittiğinde Türkiye'ye gelip ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için yollara düşecek. Korkmaz yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verip sorularımızı yanıtladı.- Küçükken, ABD'de Michael Jordan'ın bir kampına katılmıştım.Kampın ilk günü çocuklara birer tişört verildi. Tişörtün üstünde "Every Single Day" yazıyordu. Tabii o zamanlar İngilizcem çok iyi bir seviyede değil, biraz araştırma yapmam gerekti. O cümleden şunu çıkarttım; aslında her günümüz birbirinden farklı ve hepsi birbirinden özel. Geçirdiğimiz günü telafi etme şansımız bir daha olmayacak, o yüzden her günün değerini bilerek yaşamalıyız ve hayatımızı buna göre devam ettirmeliyiz. Gün içerisinde aileniz, arkadaşlarınız veya sevdikleriniz yanınızda olabilir ama hayatınızla ilgili son kararı tek başınıza siz veriyorsunuz ve sonuçlarıyla yine siz yüzleşiyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun, sizin nasıl mutlu olacağınız sorusuna kendinizin cevap verebilmesi bana göre en kritik nokta.- Amerikalıların çok sevdiğim bir lafı var: "Yetenek eğer çok çalışmazsa; çok çalışmak her zaman yeteneği yener." Yetenek sizi belirli bir noktaya kadar getiriyor ama özellikle NBA gibi üst düzey organizasyonlarda var olabilmenin farklı şartları var. Öncelikle burası basketbolun en büyük vitrini, zirvesi. Burada sadece sporcu değilsiniz, o endüstrinin bir parçasısınız aynı zamanda. İletişimiyle, pazarlamasıyla koskoca bir sistemin aktörü olmak durumundasınız. Hem saha içinde yeteneklerinizi sergilemeniz, hem de saha dışında bu dünyaya ait olabilmeniz gerekiyor.Bu benim Philadelphia'da dördüncü yılım. Bir bakıma buranın çocuğu oldum artık. Şehre alıştım, şehri seviyorum; onlar bana alıştı, beni seviyor. Dört yıllık sürece baktığımda, zor zamanlar da geçirdim, evet, ama günün sonunda hikayem mutlu bir şekilde devam ediyor.- Özlem. İlişkileri çok kuvvetli bir aileden geliyorum. O yüzden buraya alışma döneminde en çok özlem zorladı. Ailem sıklıkla gelip gitti tabii ama insan yine de özlüyor. Sonra yavaş yavaş alışmaya başlıyorsun. Özellikle pandemi süresince buraya gelemediler.Ama bu dönem bizi ailenin ve sevdiklerimizle birlikte olmanın değerini daha fazla öğretti. Ama olaya iyi tarafından bakarsak bu duygularla ne kadar kolay başa çıkabilirsen, yaşadığın yere de o kadar kolay adapte oluyorsun aslında.- 19-20 yaşında o sporun en büyük arenasına çıkıyorsunuz.Bazen işler planlamadığınız gibi de gidebiliyor.Ama ne yaşarsam yaşayayım, hiçbir zaman pes etmedim. Her gün, bir öncekinden daha iyi olmak için çalıştım. Burada yapacak çok işim olduğunu biliyorum ve onun için çalışıyorum. Bu sezon sonunda yeni kontrat görüşmelerim de olacak. Hikayemin aynı güzellikte devam etmesini istiyorum.- Çok küçük yaşlardan itibaren bu temponun içinde yer aldığımdan o duyguya alıştım.. Alt yaş gruplarından itibaren milli takımlarda da yaşadım bu duyguyu. Ülkemi temsil etmek her zaman gurur veriyor. Misal ben bir maçta smaç yapınca bile sosyal medya postlarının altına "Türk Hava Yolları uçuşa geçti!" yazıyorlar. Philadelphia'nın Türkiye'de ciddi bir izleyici kitlesi var. Maçların çoğu sabaha karşı oynanıyor ama insanlar o saatlerde bile izliyor maçlarımızı. Bu beni çok mutlu ediyor.- Klasik olarak yemeklerimiz ve tatil yörelerimiz merak ediliyor.İlk başlarda bana bunlarla ilgili çok soru geliyordu. Ama bu yaz ilginç bir şey oldu; Instagram'dan canlı yayınladığım tarih turu projemi izleyen takım arkadaşlarım bana gezdiğim yerleri de sormaya başladı.- Hem tarihi hem kültürel olarak çok zengin bir ülkemiz var. Geçen sene Ege'de iki günlük bir arkeolojik yerler rotası yapıp canlı yayınla takipçilerime ulaştırdım.Bu sene yaz aylarında bunu bir seviye daha ilerletip televizyona veya dijitale program olarak çekme planımız var. Ekiple birlikte rotaları şimdiden hazırladık.- Sporcuların geniş bir kitlesi var ve ellerindeki iletişim araçları sayesinde bu kitlelere kolaylıkla ve etkili şekilde ulaşabiliyorlar. Ben sporun saha içi ve saha dışı bir bütün olduğuna inanıyorum. Bu yüzden sosyal projelerin içinde olmaya önem veriyorum. Biz bu konuda planlı bir şekilde ilerliyoruz ve sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. İlk etapta kendimize 'ülke tanıtımı' başlığını seçtik ve bu alanda ilerliyoruz.- Burada yaşam yavaş yavaş normale dönüyor. NBA'in salgına karşı sıkı tedbirleri mevcut, her gün test oluyoruz. Sanırım en çok özlediğim şeylerden biri özgür bir şekilde tesislere giriş yapmak. Şaka bir yana yoğun antrenman ve maç temposu arasında arkadaşlarımla dışarıda dilediğim gibi vakit geçirmeyi çok özlemişim.- Cedi'yle sürekli konuşuyoruz. Eskiye dayanan takım arkadaşlığımız var onunla, ailelerimiz de görüşür. Ersan abiyle de fırsat buldukça konuşuyoruz.- Eğlence anlayışımı, iyi bir restoranda sevdiklerimle güzel bir yemek eşliğinde sohbet etmek olarak özetleyebilirim. Ama tabii en çok keyif aldığım şey başarılı ve verimli bir sezonun ardından ülkeme dönerek sevdiklerimle ve ailemle tatilin tadını çıkartmak. Evde ise çok fazla film ve dizi izliyorum. Şu sıralar zihin gücümü nasıl yönetebileceğime dair kitaplar favorim.- Tabii ki Tarkan olmadan olur mu?Her ne kadar yaşamımı Amerika'da sürdürüyor olsam da çalma listelerimde Tarkan'a yer veriyorum. O da kültürümün bir parçası, burada sadece yabancı şarkılar değil, Türkçe şarkılar da dinliyorum.- Whoopty (CJ), AP (Pop Smoke) On Me (Lil Baby), Back in Blood (Pooh Shiesty) ve Lemonade (Gunna, Don Toliver, Internet Money)- Modayı takip ediyorum. Fırsat buldukça moda dergilerine göz atıyorum. Ara sıra konunun uzmanlarıyla ufak eğitimler de yapıyoruz, sezon trendlerini onlardan da dinliyorum. Dediğim gibi NBA saha içi olduğu kadarıyla saha dışıyla da bir endüstri.Burada artık nasıl oynadığınız kadar, nasıl giyindiğinizin, nasıl göründüğünüzün de bir önemi var. Hatta takımların oyuncular maçlara gelirken giydiklerini çeken fotoğrafçıları var. Farklı renkler kullanmayı, farklı kombinasyonlar yapmayı seviyorum.- Biliyorsunuz geçen sene George Floyd olayından sonra Amerika'da çok ciddi protestolar yaşanmıştı. Biz de basketbolcular olarak bu olaya tepkimizi göstermek istedik. Her bir sporcuya formalarının arkasına yazabileceği 20'ye yakın kelimeden oluşan bir liste verildi ve birini seçmemiz istendi. Ben 'Equality' yani 'Eşitlik' yazsın, istedim. Çünkü dünyayı güzelleştirecek olan ilk şey eşitlik. Irk, yaş, dil, din, cinsiyet fark etmeksizin herkesin eşit olduğu bir dünya çok daha mutlu ve güzel olur.