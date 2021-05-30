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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Herkesi Filistinlıi çocuklar için ‘Dönüşüm Pazarı’na bekliyoruz

Herkesi Filistinlıi çocuklar için ‘Dönüşüm Pazarı’na bekliyoruz

’ın himayelerinde kurulan TOGEM-DER, Filistinli çocuklara umut olmak için Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı etkinliğini başlattı. Pek çok ünlü isim kullanmadığı eşyalarını bağışladı

2005 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), "Sıfır Atık" projesine destek amacıyla iki yıldır çok özel bir etkinliğe imza atıyor. "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Bu yıl 31 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte ikinci el ve yeni binlerce ürün satışa sunulacak. Dönüşüm Pazarı'nın geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki çocuklara bağışlanacak. Biz de TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ile Dönüşüm Pazarı'nın detaylarını konuştuk. Gülbaran herkese "Sizin kullanmadıklarınız başkasının hazinesi olsun" çağrısında bulundu.
- Dünyanın gözü önünde İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm sürüyor. Bundan en çok etkilenen yine çocuklar oluyor. TOGEM-DER olarak Filistinli çocuklar için kolları sıvadınız ve bir yardım kampanyası başlattınız. Bizlere bu kampanyadan bahsedebilir misiniz?
- Artsın Eksilsin Dönüşüm Pazarı aslında geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz, Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık projesine destek olmak ve sıfır atık bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için düzenlenen bir etkinlik. Her sene tüm Türkiye'ye bir çağrı yapıyoruz; "Sizin kullanmadıklarınız başkasına umut olsun" diye... Binlerce kişi bu çağrımıza yanıt veriyor. Bir anne işlediği örtüyü, bir çocuk artık kullanmadığı oyuncağını, bir başkası ise koltuk sandalye gönderiyor. Hepsi Üsküdar'daki merkezimizde toplanıyor. Biz bu ürünleri elden geçirip tekrar satışa sunuyoruz ihtiyaç sahipleri için. Yeni ürün bağışları da oluyor. İsrail'in saldırılarından sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. Bu nedenle etkinliğin gelirini İsrail'in zulmü altında mücadele veren Kudüs'teki çocuklara bağışlama kararı aldık.
- Sayın Emine Erdoğan da çarşıya bağışta bulunan isimlerden... Bir kadın, bir anne olup Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmak mümkün değil. Filistin'deki zulmü görünce sizi en derinden etkileyen neler oldu?
- Bu zulüm tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Masum insanlar, masum çocuklar ölüyor. Saldırılardan sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. İsrail'in düzenlediği saldırı sonrasında sosyal medyada dolaşan bir görüntü vardı. Babasını ve ağabeyini kaybetmiş küçük bir Filistinli çocuk, cenazelerin peşinden koşuyordu. Gözyaşları içinde cenazeye yetişip babasının naaşına dokunup 'Allah sana kolaylık versin babacığım' diyordu. Kelimelerin tükendiği bir an. Bombanın, savaşın, çatışmanın içinde kalan en masum grup çocuklar. Biz de bu nedenle etkinliğin gelirini Kudüs'teki çocuklara bağışlama kararı aldık.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAĞIŞ
- Pek çok ünlü isim de çarşıya bağışta bulunuyor. Bu isimler arasında kimler var?
- Sayın Emine Erdoğan'ın yanı sıra Mesut Özil, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Demet Akalın, Buse Varol, Wilma Elles, Tülin Şahin, Helin Avşar, Zahide Yetiş, Seren Serengil, Raşit Bağzıbağlı gibi çok sayıda ünlü isim de Filistinli çocuklar için çarşıya bağışta bulundu. Koleksiyoner iş adamı Yusuf İyilik'in bağışladığı 150 parça eser de, Ümraniye- TOGEM-DER Özel eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin kendi yaptıkları eşyalarda Dönüşüm Pazarı'nde Filistinli çocuklar yararına satışa sunulacak. Yine Başakşehirli futbolcular da Edin Visca, Mert Günok, Volkan Babacan da imzalı formalarla iyilik dönüşüme katkıda bulunan isimler.
- TOGEM-DER'in yaptırdığı eğitim kurumlarındaki özel çocukların da Filistinli çocuklar için kolları sıvadığını duydum. Bundan bahsebilir misiniz bize?
- Ümraniye TOGEM-DER Özel Eğitim Meslek Okulumuzda eğitim gören özel çocuklarımız da okulda yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri Dönüşüm Pazarımıza bağışladı. Ahşap oyuncaklar, özel çerçeveler, süs eşyaları. Etkinliği ziyaret ettiğinizde mutlaka onlar için açtığımız özel stantları ziyaret etmeyi unutmayın.

ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN
- Bu haberi okuyanlar bu kampanyaya nasıl destek verebilirler?
- 31 Mayıs-13 Haziran arasında 81 ilden TOGEMDER'e bağışlanan binlerce ürünü satışa sunacağız. Bağış almaya devam ediyoruz. Kullanmadıkları eşyalar, kıyafetler varsa TOGEM-DER'in Üsküdar'daki merkezine ulaştırabilirler. Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı 31 Mayıs pazartesi açılacak ve 13 Haziran'a kadar devam edecek. Herkesi pandemi şartlarına uygun önlemler alınan Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Dönüşüm Pazarımıza bekliyoruz. Çorbada bir parça tuzu olsun isteyen herkes, pazarımızdaki ürünlerden alarak Filistinli çocuklara destek olabilirler.

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Herkesi Filistinlıi çocuklar için ‘Dönüşüm Pazarı’na bekliyoruz
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