Herkesi Filistinlıi çocuklar için ‘Dönüşüm Pazarı’na bekliyoruz

2005 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), "Sıfır Atık" projesine destek amacıyla iki yıldır çok özel bir etkinliğe imza atıyor. "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Bu yıl 31 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte ikinci el ve yeni binlerce ürün satışa sunulacak. Dönüşüm Pazarı'nın geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki çocuklara bağışlanacak. Biz de TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ile Dönüşüm Pazarı'nın detaylarını konuştuk. Gülbaran herkese "Sizin kullanmadıklarınız başkasının hazinesi olsun" çağrısında bulundu.- Artsın Eksilsin Dönüşüm Pazarı aslında geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz, Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık projesine destek olmak ve sıfır atık bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için düzenlenen bir etkinlik. Her sene tüm Türkiye'ye bir çağrı yapıyoruz; "Sizin kullanmadıklarınız başkasına umut olsun" diye... Binlerce kişi bu çağrımıza yanıt veriyor. Bir anne işlediği örtüyü, bir çocuk artık kullanmadığı oyuncağını, bir başkası ise koltuk sandalye gönderiyor. Hepsi Üsküdar'daki merkezimizde toplanıyor. Biz bu ürünleri elden geçirip tekrar satışa sunuyoruz ihtiyaç sahipleri için. Yeni ürün bağışları da oluyor. İsrail'in saldırılarından sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. Bu nedenle etkinliğin gelirini İsrail'in zulmü altında mücadele veren Kudüs'teki çocuklara bağışlama kararı aldık.- Bu zulüm tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Masum insanlar, masum çocuklar ölüyor. Saldırılardan sonra onlarca masum çocuğun görüntüleri bizi derinden yaraladı. İsrail'in düzenlediği saldırı sonrasında sosyal medyada dolaşan bir görüntü vardı. Babasını ve ağabeyini kaybetmiş küçük bir Filistinli çocuk, cenazelerin peşinden koşuyordu. Gözyaşları içinde cenazeye yetişip babasının naaşına dokunup 'Allah sana kolaylık versin babacığım' diyordu. Kelimelerin tükendiği bir an. Bombanın, savaşın, çatışmanın içinde kalan en masum grup çocuklar. Biz de bu nedenle etkinliğin gelirini Kudüs'teki çocuklara bağışlama kararı aldık.- Sayın Emine Erdoğan'ın yanı sıraMesut Özil, Arzu Sabancı, Feryal Gülman,Demet Akalın, Buse Varol, WilmaElles, Tülin Şahin, Helin Avşar, ZahideYetiş, Seren Serengil, Raşit Bağzıbağlıgibi çok sayıda ünlü isim de Filistinliçocuklar için çarşıya bağışta bulundu.Koleksiyoner iş adamı Yusuf İyilik'inbağışladığı 150 parça eser de, Ümraniye-TOGEM-DER Özel eğitim Meslek Okuluöğrencilerinin kendi yaptıkları eşyalardaDönüşüm Pazarı'nde Filistinli çocuklaryararına satışa sunulacak. Yine Başakşehirlifutbolcular da Edin Visca, MertGünok, Volkan Babacan da imzalı formalarlaiyilik dönüşüme katkıda bulunanisimler.- Ümraniye TOGEM-DER Özel EğitimMeslek Okulumuzda eğitim görenözel çocuklarımız da okulda yaptıklarıel emeği göz nuru ürünleri DönüşümPazarımıza bağışladı. Ahşap oyuncaklar,özel çerçeveler, süs eşyaları. Etkinliğiziyaret ettiğinizde mutlaka onlariçin açtığımız özel stantları ziyaretetmeyi unutmayın.- 31 Mayıs-13 Haziran arasında 81 ilden TOGEMDER'e bağışlanan binlerce ürünü satışa sunacağız. Bağış almaya devam ediyoruz. Kullanmadıkları eşyalar, kıyafetler varsa TOGEM-DER'in Üsküdar'daki merkezine ulaştırabilirler. Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı 31 Mayıs pazartesi açılacak ve 13 Haziran'a kadar devam edecek. Herkesi pandemi şartlarına uygun önlemler alınan Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Dönüşüm Pazarımıza bekliyoruz. Çorbada bir parça tuzu olsun isteyen herkes, pazarımızdaki ürünlerden alarak Filistinli çocuklara destek olabilirler.