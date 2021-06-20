Sahnede M1 çipli iPad Pro var

iPad'in sahneye çıkmasından tam 11 yıl sonra M1 işlemciye sırtını yaslayan üçüncü üncü nesil iPad Pro, dizüstü bilgisayarların performansıyla dalga geçmeye başladı. Yeni nesil iPad Pro'nun profesyonel kullanım için nasıl fırsat yarattığına yakından bakalım Pandemiyle birlikte kurumsal ofis ortamından evlere ve açık alanlara taşınan çalışma hayatı bireysel performansı öne çıkardı. İnsanlar sahip olduğu akıllı telefon, masaüstü, dizüstü bilgisayar ve tabletlerden daha fazlasını istedi. İşte bu yüzden iPad Pro bu dönemin sınırsız beklentilerine yanıt vermek zorundaydı. Apple M1 çipi bu doğru zamanlamayla piyasaya sürdü. Yani beklentileri doğru okudu. Apple, M1 çipli iPad Pro ile birlikte iMac, MacBook ve Mac Mini ile tüm platformlara yeni işlemci platformunu taşımış oldu. Üstelik yazılım dünyasını da ARM işlemcili yeni platforma taşınması için harika bir sebep yarattı. Yani işlemciden yazılıma Apple uyumluluk yeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Artık rakipleriyle arayı biraz daha açıyor. Her yazılım geliştirici hazırladığı uygulamayı M1 çiple uyumlu hale getirmeyi ajandasına ekledi. İşte bu "Dijital Dönüşüm" için bulunmaz bir güç. Sonuçta bir platformun gücü işlemciyle değil, o platformda geliştirme yapan yazılımcıların sayısı ve yetenekleriyle ölçülür.
GERÇEĞİN ARTIRILMIŞ OLANI MAKBUL
iPad Pro'nun 12.9 inç ve 11 inç seçenekleri var. Büyük ekran performans odaklı olanlar 12.9 inç olanı tercih edebilir. Benim denediğim 11 inç ortalama bir profesyonelin ihtiyaçlarıyla ilgiliydi. Ben de deneyimlediğim üründe daha çok 11 inç ürünün farklılıklarına odaklandım. Lidar tarayıcı iPad Pro'nun artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla daha fazla görüntü elde etmesini sağladı. Ancak asıl önemlisi artırılmış gerçeklik uygulamalarını yazılım geliştiriciler projelerine performans kaygısı olmadan entegre edebilecek. iPad Pro ayrıca, bir ağ bulmayı ve anında 5G veri planına kaydolmayı kolaylaştıran eSIM desteğine sahip. Henüz Türkiye
'de 5G desteği olmasa da Türk Telekom
gibi fiber ve 5G konusunda çalışan operatörlerin bir yıl içinde, özellikle büyük şehirlerde harekete geçmesini bekliyoruz. Ve düşük ışık koşullarında, ISP ve LiDAR Tarayıcı, neredeyse hiç ışık olmadan inanılmaz ayrıntıları yakalamak için görüntüleri ve videoları hızlı ve doğru bir şekilde odaklıyor.
VİDEO AKTARMAK KOLAY
Profesyonel fotoğraf ve video kullanıcıları için hız zaman kazandıran en önemli ölçü. Thunderbolt
ve USB 4 desteği, iPad Pro'daki USB-C bağlantı noktasını bir iPad'deki şimdiye kadarki en hızlı ve kablolu bağlantılar için önceki iPad Pro'ya göre dört kat daha fazla bant genişliği 40 Gb/sn'ye kadar destek anlamına geliyor. Artık 4K çözünürlüklü görüntü sıradan bir iş haline geldi. YouTube kanalarına yeni bölümleri yüklerken kurguyu yapan arkadaşımın "4K, 60 fps görüntü" sözleri kulağımda yankılanıyor. İşte bu anlamda elimizdeki iPad Pro keyifli bir deneyim sunuyor. Ayrıca 2 TB kadar depolama seçeneğinin olması ise depolama sorununu da ortandan kaldırıyor. Pandemi döneminde görüntülü sohbet uygulamalarını kullanmayan yok. Ana sahne deneyimi en çok dikkatimi çeken uygulamalardan biri oldu. Ön kamera sunum yapan kişiyi takip ediyor. Evde mutfakta ya da antik şehirde sunum yapıyorsunuz, ön kamera sizi odaktan ayırmıyor. Yana yukarı hatta aşağı hareket etseniz bile ekrana giren kişi ya da kişiler ana sahne özelliği ile harika bir sunum deneyimi yaşayabilir. iPad Pro'daki TrueDepth kamera sistemi, özellikle iPad için tasarlanmış tamamen yeni 12 MP Ultra Geniş ön kamera görüntülü aramalar için 122 derecelik ana sahnede yer almanızı sağlıyor. Yeni ön kameradaki ultra geniş açı ile M1 çipin makine öğrenimi özelliklerini kullanıyor. Siz hareket ettikçe sanki kameraman sizi takip eder gibi, daha geniş açıya geçiyor. Yani kadrajda sizi sürekli ortalayan akıllı bir kameraman var.