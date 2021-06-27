Giriş Tarihi: 27.6.2021

Bu dünyada hepimizi mülteciyiz GÖKSAN GÖKTAŞ

Mülteci ve Türkiye’de yaşayan diğer yabancı müzisyenler geçen hafta Dünya Mülteciler Günü için bir konser verdi. Bu ekibi bazı fireler de olsa bir araya topladık, mülteciliği ve vatan kavramını konuştuk...