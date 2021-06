Olimpiyat Köyü’ne Covid-19 ayarı

Pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz'da başlıyor. Tokyo'da yüz milyonlarca dolar harcanarak inşa edilen körfez manzaralı Olimpiyat Köyü de oyunlar başlamadan 10 gün önce 13 Temmuz'da kapılarını açacak. Dünyanın en iyi atletlerinin kalacağı körfez manzaralı Olimpiyat Köyü'nü şehrin içinde bir başka şehir olarak tanımlamak yanlış olmaz. 200'den fazla ülkeden yaklaşık 11 bin atlet bu köyde yaşayıp kariyerlerinin en önemli aşamasına burada hazırlanacaklar. Olimpiyat köyleri normalde müsabakaların ardından kutlamaların ve partilerin gerçekleştiği yerdir. Oysa ki bu yıl pandemi nedeniyle Tokyo'daki köy, sosyalleşmenin minimumda yaşandığı, her yerde sağlık noktalarının bulunduğu, sterilize edilmiş korunaklı bir alan olarak hizmet verecek. Sporcular adeta bir hijyenik fanusun içinde yaşayacak. Ve köydeki kamusal alanlarda maske ile dolaşacak. Bu arada birçok önlem alınmasına rağmen Japonya 'da nüfusun büyük bir bölümü Covid-19 riski yüzünden olimpiyatların Tokyo'da gerçekleşmesini istemiyor. Köyün dışında protesto gösterileri yapılıyor. Çünkü Japonya'da halkın henüz yüzde biri tamamen aşılanmış durumda. Tekrar köye dönersek... Köy üç bölümden oluşuyor. Operasyon merkezi, konut alanı ve çarşı. 5 bin metrekarelik çarşının inşasında ülkenin farklı bölgelerinden getirilen 40 bin parça ahşap kullanılmış. Atletler ihtiyaç duydukları her şeyi çarşıda bulabilecekler. Çarşıda kafe ve banka da var, kuaför, postane ve kuru temizlemeci de... Normalde atletlerin toplandığı, takıldığı, kaynaştığı yerlerde ise artık insanlara maskelerini takmalarını anımsatan ve birbirlerine mesafeli durmaları uyarısında bulunan afişler yer alıyor.13 Temmuz'da kapılarını açacak olan köyde kalacak sporculardan ülkelerinden ayrılmadan önce iki kez Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor. Köye girişte de tekrar test uygulanacak. Sporcular müsabakalar süresince de her sabah test yaptıracak. Sporcuların birbirleriyle teması da herhangi bir vaka durumda hızla müdahale edilebilmek adına izlenecek. Herhangi bir atletin test sonucu pozitif çıktığından, o kişi köydeki kliniğe gidip tekrar test yaptıracak. Eğer sonuç yine pozitif çıkarsa kendisine tahsis edilen özel araçla köyün dışındaki izole bir otele götürülecek. Durumu ağırlaşırsa hastaneye yatırılacak. Ve yarışmalara katılma şansını da kaybedecek. Atletler müsabakaları başlamadan en erken beş gün önce köye giriş yapabilecek ve müsabakaları bittiğinde en geç iki gün içinde köyden ayrılacak.Sporcuların form tutacağı spor salonunda da maske takmak zorunlu. Salondaki fitness aletleri de tıpkı yemek salonundaki gibi pleksiglas seperatörler yardımıyla birbirinden ayrılmış. Köyle müsabakaların gerçekleşeceği alanlar arasındaki ulaşım da elektrikli araçlarla gerçekleştirilecek. Özel tasarlanan otonom araçlar çevre dostu özelliği taşıyor. Yüz milyonlarca dolara inşa edilen köy, olimpiyat oyunları ve hemen ardından gerçekleşecek paralimbik oyunlar sona erdiğinden konuta dönüşecek.Köydeki iki kattan oluşan yemek salonunun kapasitesinin sadece üçte ikisi kullanılacak. Normalde keyifli sohbetlerin yapıldığı yemekler bu yıl olmayacak. Self servis sistemi de kaldırıldı. Yemeklerle masaya gelmeden önce sadece aşçılar ve garsonlar temas edebilecek. Atletlerden yemeklerini pleksiglas seperatörlerle ayrılmış bölümlerde tek yemeleri istenecek. Yemeğini bitiren atlet, oturduğu sandalyeyi hijyenik mendille sildikte sonra salondan ayrılacak. Yemek salonunda 700 çeşit yemek yer alıyor. Sporcular içeceklerini ise dev buzdolaplarından kendileri alacak. Buzdolabının kolları da virüse karşı etkili özel filmle kaplandı.