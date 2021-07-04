1 Temmuz raporu: Gündüz tedbirliydik gece çıldırdık



Masalar dolu. Birkaç tanıdık gördüm.

Lafladık. Onlar yasaklar kalkınca dostlarla aylar sonra buluşalım tayfasından.

Hasret gideriyorlar sakince.

Çılgınlık arayışımız devam ediyordu. Modaya doğru yollandık. Sahilde insanlar keyif çatıyorlar. Müzik dinleyen, bisiklet süren, sohbet eden. Ama burada da beklediğimiz bir çılgınlık yok. Hatice'ye "Bebek'e gidelim" diyorum. Trafik yine yoğun, saat 20.00 gibi Bebek'teyiz. Yoğunluk var. Bebek'e gelene kadar maske ve mesafe konusunda halkımızın duyarlılığına şapka çıkarıyordum. Ama burada fikrim değişti. Maskeler fora olmuş. Mesafeler kısalmış.

Mekanlar dolu...





Bebek Lokal'de masalar arası mesafeler gözetiliyor. Ama Nusr-Et ve Sushico'da her masada müşteri.

Tabii 1 Temmuz'da Çin yemeği yemek de bir çılgınlık sayılabilir ama benim öngördüğüm çılgınlık bu değildi. Öngörümün yanlış çıktığını düşünüyorum "Yasaklar kalksa bile insanlar tedbiri elden bırakmamış" diyorum Hatice'ye.

Artık işimizin bittiğini düşünüyoruz.

Saat 21.30 olmuş. Evlere dağılacağız. Bebeğe gelmişken bir Boğaz havası alayım diyorum.

Arnavutköy'e gidip bir yoğunluk kahvesi içeceğim. Plan bu. Ama yolda sıklıkla arabalardan taşan ve yüzüme hatta beynime çarpan yüksek volüm şarkılarla karşılaşıyorum.

Bir değil iki değil. "Ne oluyor diyorum." Çılgınlık beklemediğim yerden kendini gösteriyor.

Edis'in Martılar, Uzi'nin Krvn şarkısını artık ezbere söyleyecek duruma geliyorum yarım saat içinde. Sonra gece gece denize girenleri görüyorum. Raconunu bilmediğim semtler. Oradakilere "Her zaman mı böyle" diyorum. "Yok" diyorlar.

"Ya müsilaj" diyeceğim ama vazgeçiyorum.

Milletin çılgınlığına turp suyu sıkmak gibi olacak.



Anlıyorum yurdum insanı çılgınlık için havanın kararmasını beklemiş. Gece çökünce şehre, çılgın manzaralar da kendini gösteriyor.

Arnavutköy'de manzara bu, Kadıköy'de farklı mı? Bizim mahalleye gelince halkımın çılgınlık planını fark ediyorum. Gündüz enerji toplanmış, hazırlık yapılmış, buluşmalar ayarlanmış...

Akşam değil geceye doğru da sokaklara çıkılmış. Birbirine sarılanlar mı dersiniz, eğlenenler, sokakta dans eden mi derisiniz. Bir oğlanı kız arkadaşını sırtında taşırken gördüm.

Kızın elinde de gül vardı. Evet pek romantik ve o derece çılgınca geldi bana...

1 Temmuz Z raporuna gelince... Aylarca evde kalanların çılgınlığıydı bu. Mekanlar da dar geliyordu onlara kendilerini yollara, sokaklara atıyorlardı. Ve herkes kendince iplerini koparıyordu...