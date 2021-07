1 Temmuz raporu: Gündüz tedbirliydik gece çıldırdık

"O gün gelsin eve hiç girmeyeceğim", "O gün gelsin göremediğim arkadaşlarımla buluşacağım doya doya sarılacağım", "O gün gelsin çılgınca eğleneceğim"...

Evde kapalı kaldığımız günlerde insanlar böyle dillendiriyorlardı 'o gün' özlemlerini. 'O gün'den kasıt da yasakların kalktığı gündü.

1 Temmuz'da yasakların kalkacağı açıklanınca millet evde kalmanın acısını çıkaracak galiba diye düşünmeye başladım. Sabır sabır bir yere kadar, bir noktadan sonra enerji patlayacaktı illa ki...

Hatta bir çılgınlık halinin yaşanma ihtimali bile vardı. Bu öngörümü anlatınca haber toplantısında, 1 Temmuz'da sokağa çıkma kararı da verildi... Plan belli sokakları, parkları, AVM'leri, kafeleri, restoranları dolaşacaktım...

Fotoğrafçı arkadaşım Hatice Çinar ile öğle saatlerinde buluştuk.

Buluşmaya giderken trafiğin durumunun normal olmadığını fark ettim. Her zamankinden daha sıkışıktı. İlk durağımız Maçka Parkı idi.

Hava sıcak, gölgede birtakım insanlar açık havanın tadını çıkartsa da her şey normal görünüyordu.

Sıcaktan kaçan nereye sığınır ki diye düşününce yolumuzu Nişantaşı City'ye düşürdük.

Kapı girişindeki yoğunluk her zamankinden daha fazlaydı. Güvenlik görevlisine "Nedir, 1 Temmuz fark yarattı mı? diye sordum, "Önceki günlere göre daha yoğunuz" dedi. AVM'yi turladık. Kimi alışveriş yapıyor, kimi kafelerde oturuyor. Yüzlerde maskeler, mesafeler korunuyor. Pandemi öncesinde öğle saatinde kim AVM'ye giderse işte o kadar bir yoğunluk var. Ama bir çılgınlık hali de yok... O zaman Nişantaşı'ndaki kafelere bakalım dedik. The House Cafe'de oturacak yer yok. The Muse'a oturduk. Gittikçe masalar dolmaya başladı orada da. İnsanlar açık havada otururken maskeler çıkarılıyor reflesk olarak, onu fark ettim.

Mesafe konusundaysa bir alışkanlık kazanılmış, dikkat ediliyor.

Sıcakların harı sönünce Hatice ile Taksim'e kırdık dümeni. İstiklal Caddesi kalabalık. Asmalımescit'e doğru yol aldık. Sokakta üç kişinin bir tepsi kebabı yediğini görünce çılgınlık başladı galiba diye geçirdim içimden.

Ama bu sadece kebap çılgınlığıymış.

Asmalımescit esnafının yüzü gülüyor.