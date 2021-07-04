Cüzdanı yormayan performans canavarı

Akıllı telefon alırken cüzdanının doluluğuna göre hareket edenlerin oranı arttı. O yüzden insanlar fiyat performansa daha çok dikkat etmeye başladı. Telefon satın alırken genel olarak kamera ve işlemci performansı, ekranı, tasarımı ve pil ömrü karar verirken en etkili olan beş özellik olarak dikkat çekiyor. Biz de giriş seviyesi Redmi 9T'yi bu özellikler üzerinden deneyimledik. Önce kameradan başlayalım. Yapay zeka destekli 48 MP AI dörtlü kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamerası kadraja çok şey sığdırırken amatörce çekim hatalarından kurtarıyor. Alan derinliği kullanarak çarpıcı ve profesyonel fotoğraf çekmek için 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise profesyonel düzeyde bokeh (bulanıklık efekti) ve yakın plan çekimler yapılabilmesi kameranın genel performansı açısından memnun ediyor. Giriş seviyesi olmasına rağmen pil performansı beklenenin çok üstünde. Redmi 9T, hafif tasarımına rağmen, 6 bin mAh piliyle sizi yarı yolda bırakmıyor. Uzun süre video çekip izleseniz de oyunlarla kendinizden geçseniz de pil performansı günü tamamlamaya yetiyor. İşin bir de enerji tasarrufu bölümü var. Qualcomm Snapdragon 662 çipsetiyle güçlü bir performans dışında enerji tasarrufuyla da dikkat çekiyor. Redmi 9T, 11nm teknolojisiyle üretilmiş enerji tasarruflu işlemcisiyle, önceki nesillere göre daha az ısı üretimi ve daha düşük güç tüketimi ile çok daha yüksek bir performans sunuyor. 18W hızlı şarjı cihazın öne çıkan diğer özelliklerinden. Oyun performansı da oyunseverlerin genel ihtiyacını kesinlikle karşılamaya yetiyor. Giriş sınıfının ortalama özelliklerine sahip Corning Gorilla Glass 3 özellikli 6.53 inç FHD+ Dot Drop
ekranı, büyüklük olarak ihtiyacı karşılıyor. Performans olarak ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Türk Telekom
mağazalarında online satış olarak da kampanyalı olarak satışa sunuldu.