Kan kaybeden köylerin umudu dijital göçebeler

Pandemiyle birlikte birçoğumuz ofis dışında, uzaktan çalışmaya başladık.

İlk günlerde Zoom toplantılarına evimizin mutfağından katılmak bize yetiyordu. Sonra yan sokaktaki kafeyi çalışma ofisine çevirdik. Yaz geldiğinde de laptop'ını kapan tatil bölgelerine hücum etti. Bembeyaz kumlu bir sahilde soğuk kahvemizi yudumlayarak da işimizi yürütebildiğimizi fark ettik.

Zamanla ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte pandeminin etkisi zayıflasa da uzaktan çalışma artık hayatımızın bir parçası oldu. Küresel anlamda şirketlerin neredeyse yarısı, çalışanlarına "Ofise gelmeden de çalışmaya devam edebilirsin" seçeneğini sundu.

İşte bu 'bir çeşit aydınlanmayla' birlikte hayalini kurduğumuz yaşam biçimine emekli olmadan da ulaşabileceğimizi gördük. Kimileri için yazlık evler, daimi ikamet adreslerine dönüştü. Kimileri de alternatif yaşam biçimlerinin peşine düştü. Dünyanın bir ucundaki bir şehirde, sahil kasabasında ya da tropikal bir adada hem çalışıp hem de hayatın tadını çıkarmak onlar için hayal olmaktan çıkmıştı.

Onlar artık birer dijital göçebe adayıydı.



Elbette bir gün karar verip ertesi gün bavulunu toplayıp başka bir ülkeye, şehre gitmek herkes için kolay değil. İşin bir de maddi yönü var. İşte tam bu noktada girişimci ruhlu ülkeler, yerel yönetimler dijital göçebelere reddedilmesi zor, çekici teklifler sunmaya başladı. Amaçları nedir, derseniz öncelikle ekonomilerini canlandırmak istiyorlar.

Şehirleşmeyle ve gençlerin iş bulabilmek için büyük şehirlere göç etmesiyle birlikte nüfusu giderek azalan köyler hayatta kalmak için dijital göçebelere umut bağlamış durumda.

Dijital göçebelere açık çağrı yapan yerler arasında en çok İtalyan köyleri dikkat çekiyor.

Bir süredir tablo güzelliğindeki İtalyan köyleri uzaktan çalışanların yani dijital göçebelerin dilek listesinde yer almaya başladı. Bu köylerin özelliği nedir diye soracak olursanız hemen yanıtlayalım.

Toskana'daki Santa Foira ve Lazio'daki Rieti'de uzun süreli oturma garantisi veriyorsanız yerel yönetim kiranızın yarısını ödüyor.

Sürekli göç veren iki yerde de kiralar hiç yüksek değil. Ama bir şartı yerine getirmeniz gerekiyor.

Aktif bir işinizin olduğunu ve uzaktan çalıştığınızı resmi olarak belgelemenizi istiyorlar.

Bunun nedeni de sunulan olanaklardan yararlanmak isteyen fırsatçı turistlerin gelmesini önlemek. Mimar, gazeteci ya da borsacı.. Ne iş yaptığınız önemli değil, Söz konusu şartı yerine getirdiyseniz kirasının yarısını ödediğiniz, zeytin ağaçlarıyla çevrili evinizin terasında bir yandan çalışarak büyüleyici manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.



BEBEK YARDIMI DA VAR

Toskana'nın kalbinde yer alan 2 bin 500 nüfuslu Santa Fiora'nın belediye başkanı CNN'e "Ne zaman bir gencimiz başka bir yerde çalışmak için ayrılsa köyümüzden bir parça kopuyor" derken teknoloji ve sanal çalışma sisteminin kasabanın geleceğini değiştireceğine inanıyor. İki ila altı ay arasında köyde kalmayı taahhüt ettiğinizde size 200 euro yardımda bulunuluyor. Köydeki evlerin kirası ise 300 ile 500 euro arasında değişiyor.

Yani 200 euro kira ödeyerek köyün taş evlerinde kalabiliyorsunuz. Köyde yüksek hızlı internet bağlantısı ve çalışma istasyonları bulunuyor.

Sessizliği ve sakinliği ile de şehrin kaosundan kaçanlar için güzel bir seçenek oluşturuyor. Belediyenin amaçlarından biri de gelen dijital göçebeleri köyün yeni kalıcı sakinlerine dönüştürmek. Bunun için de cazip teklifleri var. Örneğin oturma izni alıp daha uzun süre kalmak isteyenler, eğer bebek yapmayı da düşünüyorlarsa belediyeden ayrıca 1500 euro yardım alıyor.

Roma'ya yakın olmak isteyenler ise Rieti'yi tercih ediyor. Burada da en az üç ay oturmayı taahhüt etmeniz gerekiyor. Köyün nüfusu 50 bin ama hiç artmıyor. Belediye başkanı "Bir noktada sıkışıp kaldık. Gençler iş için başka yerlere gidiyor" diyor. Rieti Belediyesi'nin de amacı şehri uzaktan çalışanlar için bir cazibe merkezi haline getirip köye yepyeni bir çehre kazandırmak. Rieti'de aylık 600 euro'ya kendi bahçesi olan villada oturabilirsiniz.





ÖZEL VİZE ÇIKARILDI

Santa Fiora ve Rieti gibi yerler artık akıllı çalışma köyleri olarak adlandırılıyor. İtalya'dan çıkıp şimdi de Estonya'ya uzanalım.

Estonya geçen yıl Dijital Göçebe Vizesi'ni hayata geçirdi. Bu vizeyi alan dijital göçebeler ülkede bir yıl kalıp uzaktan çalışmaya devam edebiliyorlar. Vizeye başvuru ücreti 80 ile 100 euro arasında değişiyor. Başvuruda uzaktan çalıştığınızı kanıtlamanız gerekiyor.

Aynı şekilde Gürcistan da özel vizeyle dijital göçebelere ülkelerinde bir yıl süreyle kalma imkanı tanıyor.

Küresel seyahat sitesi Big 7'ın hazırladığı 2021'de Uzaktan Çalışılabilecek En İyi 50 Yer listesinde ilk sırada Estonya'nın başkenti Tallinn yer alıyor. İkinci sırada ise Gürcistan'ın başkenti Tiflis var. Liste hazırlanırken dikkate alınan kriterlerin başında şehrin bütçe dostu olması ve internet bağlantısının kalitesi geliyor.

Barbados ise uzaktan çalışanlar için hizmete soktuğu vizeye Hoş geldin Damgası adını vermiş. 2 bin dolara bu vizeyı alanlar Karayipler'in en güzel adasında bir yıl geçirebiliyor.

Barbados'un samimi atmosferi, büyüleyici kumsalları dijital göçebelerin aklını çeliyor.

Bir diğer Karayip adası Aruba ise Mutlu Çalışma İstasyonu olarak açıklayabileceğimiz One Happy Workation programını hayata geçirdi.

Buna göre en fazla 90 gün adada kalmayı taahhüt eden dijital göçebeler programın sunduğu indirimlerden ve kampanyalardan yararlanabiliyor.



EKOLOJİYE ZARAR VERİYORLAR

Gelelim dijital göçebeliğin karanlık yüzüne. Dijital göçebelerin sayısı her geçen gün artıyor. Geçen yıl sayıları yüzde 50 arttı. Ama çoğu gittikleri yere uzun vadede ne gibi zararlar verdiklerinin farkında değil. Lonely Planet seyahat sitesine göre dijital göçebelerin en sevdiği yerlerin başında Meksika'daki Tulum geliyor. YouTuber'lar, Instagram influencer'ları başta olmak üzere uzaktan çalışanlar Tulum'a akın ediyor. Ne de olsa her yer tam video ve fotoğraf çekmelik... Tabii nüfus artınca mevcut restoranlar, oteller yetersiz kalıyor. Yenilerini yapmak için bölgedeki mangrov ağaçları kesiliyor. Mangrovlar kesilince lağım suları, bakteriler ve kimyasallar direkt su yollarına karışıyor. Sorunlar bununla da sınırlı değil. Gidilen bölgedeki elektrik, su ve kanalizasyon yetersiz kalabiliyor.