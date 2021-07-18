Telefonda ‘Ağabeyine bak kardeşini al’ dönemi

Akıllı telefon üreticileri uzun bir süredir üst segment ürün yerine ekonomik modellerin Türkiye
'de satışını yapıyor. Döviz fiyatındaki dalgalanmalardan sonra artık ağabeyini gösterip kardeşini yani bir alt modelini satışa sunuyor. Satılan telefon modellerine bakınca pek haksız da sayılmazlar. Artık satılan her 10 telefondan altı tanesini ekonomik modeller oluşturuyor. Yani 2 bin 500 ile 3 bin TL altında fiyatla satılan telefonlar daha çok merak ediliyor. Biz de buna göre TCL 20L + modeline bakarken TCL 20 SE gibi ekonomik modele odaklanacağız. Türkiye'de en az bir yıl daha 5G kullanamayacağımız için SE modelinde 5G yok. Ancak 5 bin mAh pil ömrü ortalamanın üzerinde. 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı giriş seviyesi için fena sayılmaz. 6.82 inç ekran ve hızlı şarjın olması oldukça iyi. Ancak suya dayanıklılık desteği yok. Kısacası tam giriş seviyesi telefon için aranılanın üstünde yeteneklere sahip.
Yaz sporlarında güçlü bir kameraya sahip olmak şart. Bazen sert ve güçlü ışık, bazen düşük ışıkta hızlı bir kameraya ihtiyaç var.
Hızlı ve hareketli yaz görüntüleri için yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolara ihtiyaç var. Üstelik bunları uzaktan yapmak zorunda kalabilirsiniz.
TCL 20L+'taki geniş açılı lens, makro ve özel bir derinlik ile donatılmış yüksek çözünürlüklü 64 MP dörtlü arka kamera sayesinde kullanıcılar gece ve gündüz net ayrıntılara sahip fotoğrafları yakından veya uzaktan çekebiliyor.
Kullanıcıların tüm resimlerinde en iyi ayrıntıları elde etmesi için arka aydınlatmalı selfie'lere, makroya, derinliğe ve süper geniş açılı çekimlere özel kameralar bulunuyor.
ORTAM PARLAKLIĞI
TCL 20L+ ayrıca görüntüleri ortam parlaklığını otomatik olarak üç kat geliştiren, ayrıntılarla ve renklerle dolu canlı görüntüler sağlayan Süper Gece Modu'nu da sunuyor.
Türk Telekom
mağazalarında da satılan TCL ürünlerinin yeni modeli, yüzde 91 ekrangövde oranına ve 20:9 en boy oranına sahip 6.67 inçlik büyük bir FHD+ Dotch ekrana sahip olan TCL 20L+, NXTVISION teknolojisi sayesinde zengin kontrast, doygun renkler ve gerçek zamanlı SDR'den HDR'ye yükseltilmiş video görüntüleme gibi önemli görsel iyileştirmeleri sunuyor. Göz koruması da bu cihazın odaklandığı alanlar arasında yer alıyor. Cihazda birkaç farklı okuma moduna ek olarak TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyonlu Ekran teknolojisi de bulunuyor.
Bu teknoloji, güneş gözlüğü takarken bile ekranın doğal renklerle mükemmel şekilde görülmesini sağlıyor.
EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
TCL 20L+'ın en önemli özelliklerinden birisi arasında medya yer aldığı için, fotoğraflar ve videolar için 6 GB RAM, 256 GB ROM ve 1 TB genişletilebilir depolama (ayrı satılır) ile çok büyük depolama alanı sunuyor. Güçlü Qualcomm Snapdragon 662 sekiz çekirdekli işlemcinin yanı sıra kullanıcılar tüm gün gücünü koruyor ve 5000 mAh pil, 18W hızlı ve ters şarj ile bu deneyim uzun sürüyor. Kusursuz bağlantı için Süper Bluetooth işleviyle dört adede kadar cihaz bağlanabiliyor. Türk Telekom mağazalarında ve online satış noktalarında satılan TCL ürünleri için özel kampanyalar da bulunuyor.
Samanyolu'ndan ilham alan TCL 20L+, ışığı yakalayan ve yansıtan, neredeyse kendi takımyıldızını oluşturan ışıltılı bir yüzeye sahip.
Ergonomik tasarıma sahip yan parmak izi sensörü hızlı ve güvenli telefon kilidi açma için, optimize edilmiş bir konfor sağlıyor. Her yönüyle kullanışlı ve konforlu...