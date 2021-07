Masal derlemek için 35 yıl Anadolu'yu gezdi

Profesör Dr. Necati Demir hayatını Türk kültürü ve tarihi çalışmalarına adamış bir ilim adamı... Bugüne kadar alanı üzerine onlarca kitap yazdı, sayısız kültürel değerimizi ortaya çıkardı. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda... Yakın zamanda Dede Korkut Destanı 'nın kayıp yedi boyunu bulup ortaya çıkarmış ve kitaplaştırmıştı... Durduğu yerde duramayan, sürekli hareket halinde, kendini araştırmaya vermiş bir insan.Demir bu kez Anadolu Türklüğü hakkında en derin ve önemli kaynak olan farklı Oğuzname'leri dünyanın dört bir yanında aradı, taradı, buldu ve yedi cilt halinde yayınladı. Aynı zamanda üniversite ikinci sınıftan beri, yani 35 senedir üzerinde çalıştığı Anadolu Türk Halk Masalları serisini de 10 cilt olarak çıkardı... Demir'i yine yakın dönemde yayınlayacağı Ergenekon Destanı kitabıyla ilgili alan çalışması yapmaya gittiği Altaylar 'da bulduk...- Evet Altaylar'dayım. Bugün Moğolistan sınırına kadar geldik. Bozkurt ve Ergenekon Destanı'nı yazdım. Destanın geçtiği mekan Altaylar. Aslında alan araştırması yapıp sonra yayınlayacağım diye kararım vardı. Geçen sene bitirmiştim, baskıya girmedim. Geçen sene pandemiden dolayı gelip gidemedik. Erteledik biletimizi. Bir sene sonra aynı günde çıktım geldim yine... Şimdi alan araştırması yapacağız, fotoğraflayacağız. Bir sonraki gün Katu- Yarık bölgesinde kalacağım. Ergenekon ve Bozkurt Destanı -ikisi aynı aslında- onun teşekkül ettiği mekana gidip alan araştırma yapacağım.- Oğuzlar kim, biliyorsunuz... AzerbaycanTürklüğü, Türkmenistan Türklüğü,İran Türklüğü, Anadolu Türklüğü, Kıbrısve Balkan Türklüğü... Oğuzlar bunlar.Yani bizim atalarımız. Oğuzlar tarihiniyazabilmem için Oğuzlar'la ilgili ne varsahepsini topluyorum. Daha önceden OğuzKaan Destanı'nı da yazmıştım ben. Bununlabirlikte Dede Korkut da Oğuz KaanDestanı'nın bir uzantısıdır. Şimdi bunuyazabilmek için dünya üzerinde ne kadarOğuzname varsa hepsini topladım. Nedirbunlar? Birincisi atasözleri. Oğuz Kaan'ınsöylediği sözleri içeren,yani insanlara tavsiyeleriniiçeren yaklaşık 3bin 500 söz var iki nüshanıniçinde. Bunlarıbirleştirip yayınladımve birinci cilt bu oldu.Dede Korkut'un girişindebulunan güzelsözler de bu nüshadanalınmış meğer, sonradankeşfettim bunu. İki nüshadançıktı bu ilk cilt. BirisiBerlin'de birisi de St.Petersburg'ta. St.Petersburg Müzesi'ndeki galiba Afganistansınırında yazılmış gibi. Diğeri de Edirnecivarında yazılmış gibi. Ortak bir eserdengeldikleri için iki nüsha vardı. Çok önemlibir eser. Oğuz Kaan'ın sözleri, Oğuzlar'ıntöreleri. Bir nevi Oğuz Türklüğünün anayasası.- İkinci cilt İslamiyet öncesinde kalemealınan, Uygur yazısıyla yazılan bir nüsha. Enorijinal Oğuzname bu aslında. Paris'te onuntek nüshası var. Çok aradım. Ama baştan,sondan ve ortadan eksikti. Tam bir nüsha bulabilmekiçin çok uğraştım amabulamadım. Paris nüshasını ikincicilt olarak yayınladım. Üçüncücilt Reşideddin Oğuznamesi.1300'lü yıllarda Moğol veziriReşideddin bir dünya tarihi yazıyor.Burada Oğuzlar'ı da yazıyor.Çin tarihine mesela üç Çinli davetetmiş, onlara yazdırmış amaOğuzlar'ı kendisi yazıyor. Nasılyazdığını da anlatıyor. "Oğuzlarıtopladım, onlara dayanak yazdım"diyor. Beşinci cilt meselaİngiltere'den... Kimsenin bilmediğibir nüsha. Altıncı cilt ise Bayatinüshası. Bayati bir Osmanlıvatandaşı. Cem Sultan iktidarıkaybedince hacca gidiyor. OradaBayati adlı birine rastlıyor. Adama"Adın nereden geliyor, biliyormusun?" diye soruyor. Adamda "Biliyorum, Oğuzlar'ın bir boyunun adı"diyor. Her ikisi de Oğuzlar'a ilgilidir. Sonraadam Mekke'de kaldığı yere gidince kısasürede Cem Sultan için bir Oğuzname yazar.Vermeye gittiğinde Cem Sultan'ın oradanayrılmış olduğunu görür. Sonra bu Oğuzname'yiMısır'da Cem Sultan'ın annesineteslim eder. Yedinci cilt ise farklı 12 Oğuzname'yiiçeriyor kısa kısa. Kısacası dünyada nekadar Oğuzname varsa topladım.- Ben Erzurum'da Türk dili ve edebiyatıbölümünde okurken başladı herşey. Daha geriye gidecek olursam, benOrduluyum. Doğup büyüdüğüm yersözlü kültürün canlı olduğu yerler.Ulaşım falan yoktu, köy yeri. İnsanlarvakit geçirecekler... Atadan dededenöğrendiklerini anlatırlardı çocuklara.Onun içinde büyüdüğüm için fazlabir kıymeti yoktu benim için başta. Yada kıymetini anlayamamıştık. SonraÜniversiteye girince, halkedebiyatına girişdersi görüyoruzfalan... Baktım bunlar bir sonraki neslegeçmeyecek. O zaman televizyon yaygınlaşmayabaşlamıştı. İnsanların ilgisi artık oişe değil de ekrana doğru kaymıştı. Sözlükültürün bir sonraki nesle geçmeyeceğinianladım. Sadece masal değil, sözlü kültürüntamamını derleyip, arşivlemek üzereyola çıktım. Dünyanın en büyük sözlükültür arşivini kurdum. Bundan daha önceTürk ninnilerini derleyip yazmıştım. EfendimTürk efsanelerini yayınladım. Türkçocuk oyunlarından beş binin üzerindederledim... Ben buna üniversitenin ikincisınıfında başladım. 35 yıl masalderledim.- Tamamıyla kaynak şahıstanalınma kayıt yoluyla. Birmilyon sözcük var 10 ciltlikeserin içerisinde. Çok büyükde bir eser ortaya çıktı. 35 senemasalları derledikten sonracesaret edemiyordum yazmaya.Çünkü bir yılda onu ancakyazıya geçirebilirdim. Geçensene biliyorsunuz pandemisürecinde dışarı çıkamamayabaşlayınca, işte fırsat dedim.Bir yıl boş zaman olacak falan,yoktu öyle bir şey daha önce.Çözülmemiş kasetleri çözdüm.Teksir kağıdına yazıyorsunuz sonrabilgisayara geçiyorsunuz. Sonra imlasınıkontrol ediyorsunuz. 1638 masal çıktı. 5bin derlemiştim ama başı sonu yoktu çoğunun.Kaynak şahıs hatırlanmıyor falan.Sonuç itibariyle hepsini ayıklayınca çıktı.10 cilde böldüm. 500'er sayfalık kitaplar.Yaklaşık beş bin sayfa... Bu bir dünya rekoru.Dünyada böyle bir çalışma yok.- Şimdi Alman Grimm Kardeşler, masallarıderlerler bunun üzerinden yazıdilini oluştururlar. Ulaştığım kaynaklarda211 masal derlemişler sadece. Ve bununüzerine Almanlar yazı dilini kuruyorlar.Bu yazı dilinden Alman devleti kuruluyor.Alman devleti yazı dili üzerinden kurulmuştur.Ben 1638 masal derledim. 81 ilegittim. Hiçbir kuruluştan tek kuruş destekalmadan, tamamen kendi yürüttüğüm birproje oldu bu. Ne maddi, ne manevi katkıalmadım kimseden.- Anadolu'da masal anaları, masal babalarıvardır. enim annem de bunlardanbiriydi. Özel insanlar bunlar. Dedelerinden,babalarından, annelerinden, kayınvalidelerindendinlemişlerdir... Anlatırlar. Buinsanları bulduğunuzda yedi, sekiz masalgaranti dinlersiniz. Onları yakaladığınız zamanişiniz kolaydır. Nesil gençleştikçe bağkopar, eksik anlatılır. Ama onlar bu işi işedinmişlerdir. Ben bu son insanları ahiretegöç etmeden yakalayıp kayda aldım. Artıkmasal anlatan, anlatacak insan da kalmadı.- Masal adlarından yola çıkarak alfabetiksıraya göre. Diyelim bir peri kızı masalıvar. Sonunda "Ordu, Ulubey İlçesi, KumanlarKöyü'nde yaşamakta olan 56 yaşındakiFatma Demir'den şu tarihte alınmış,tarafımızca derlenmiştir. Adı geçen şahısilkokul mezunu olup masalı annesindendinlemiştir" diye not düştüm. Bilimsel birçalışmada olması gerektiği gibi yani.- Bizim masallarımız anonimdir. Konular değişse de temalar değişmez. Doğruluk üzerinedir. Nankörlük kınanır. Yalancılık kınanır. Hayvanlara, insanlara sevgiyi, doğaya sevgiyi öne çıkarır. Ortak şifrelerimiz vardır her yörede. Değişmez. Mesela Alman masallarında bunu göremezsiniz. Misafirperverliği öne çıkaran bir masalları yoktur. Ünlü masal Kırmızı Başlıklı Kız'ın konusu bile yoktur mesela. Kendi değerlerimizi halk masallarımızla gelecek kuşaklara aktarabiliriz ancak.Çok nüshası olunca hepsine ayrı yerden bakmak lazım. Mesela Uygur yazılı Oğuzname çok önemlidir. Çünkü İslamiyet öncesi dönemden bize kalan büyük bir hazine. Dil açısından ayrı bir hazine, Türk devlet yapısı açısından ayrı bir hazine. Tarih açısından çok önemli. Orada gerçek tarih var. Medeniyet tarihi... Kazan nüshası mesela Hz. Nuh'tan başlar 3. Selim'e kadar gelir. O arayı anlatır. Hem Oğuzlar'ı anlatır hem dünya tarihini anlatır. Her bir Oğuzname'nin kendine has özelliği var. Türk tarihi açısından bundan daha önemli eser yoktur diyebiliriz. Hemen arkasından Dede Korkut Hikayeleri gelir.