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Giriş Tarihi: 25.7.2021

Masal derlemek için 35 yıl Anadolu'yu gezdi

GÖKSAN GÖKTAŞ
Masal derlemek için 35 yıl Anadolu'yu gezdi

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir 35 yıldır Anadolu’yu karış karış gezip derlediği Anadolu halk masallarını 10 cilt olarak kaleme aldı... Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından topladığı Oğuzname nüshalarını da 7 cilt olarak bir araya getirdi...

Profesör Dr. Necati Demir hayatını Türk kültürü ve tarihi çalışmalarına adamış bir ilim adamı... Bugüne kadar alanı üzerine onlarca kitap yazdı, sayısız kültürel değerimizi ortaya çıkardı. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda... Yakın zamanda Dede Korkut Destanı'nın kayıp yedi boyunu bulup ortaya çıkarmış ve kitaplaştırmıştı... Durduğu yerde duramayan, sürekli hareket halinde, kendini araştırmaya vermiş bir insan.
Demir bu kez Anadolu Türklüğü hakkında en derin ve önemli kaynak olan farklı Oğuzname'leri dünyanın dört bir yanında aradı, taradı, buldu ve yedi cilt halinde yayınladı. Aynı zamanda üniversite ikinci sınıftan beri, yani 35 senedir üzerinde çalıştığı Anadolu Türk Halk Masalları serisini de 10 cilt olarak çıkardı... Demir'i yine yakın dönemde yayınlayacağı Ergenekon Destanı kitabıyla ilgili alan çalışması yapmaya gittiği Altaylar'da bulduk...
- Hocam size çok zor ulaştık. Altaylar'daymışsınız şu anda. Neler yapıyorsunuz orada?
- Evet Altaylar'dayım. Bugün Moğolistan sınırına kadar geldik. Bozkurt ve Ergenekon Destanı'nı yazdım. Destanın geçtiği mekan Altaylar. Aslında alan araştırması yapıp sonra yayınlayacağım diye kararım vardı. Geçen sene bitirmiştim, baskıya girmedim. Geçen sene pandemiden dolayı gelip gidemedik. Erteledik biletimizi. Bir sene sonra aynı günde çıktım geldim yine... Şimdi alan araştırması yapacağız, fotoğraflayacağız. Bir sonraki gün Katu- Yarık bölgesinde kalacağım. Ergenekon ve Bozkurt Destanı -ikisi aynı aslında- onun teşekkül ettiği mekana gidip alan araştırma yapacağım.



TÖREMİZİ BİLMEK İÇİN
- Oğuzname ve Anadolu Türk Halk Masalları çalışmalarınız neredeyse aynı dönemde yayınlandı. Oğuzname ile başlamak isterim. Nasıl bir süreçti Oğuzname'yi toparlamak?
- Oğuzlar kim, biliyorsunuz... Azerbaycan Türklüğü, Türkmenistan Türklüğü, İran Türklüğü, Anadolu Türklüğü, Kıbrıs ve Balkan Türklüğü... Oğuzlar bunlar. Yani bizim atalarımız. Oğuzlar tarihini yazabilmem için Oğuzlar'la ilgili ne varsa hepsini topluyorum. Daha önceden Oğuz Kaan Destanı'nı da yazmıştım ben. Bununla birlikte Dede Korkut da Oğuz Kaan Destanı'nın bir uzantısıdır. Şimdi bunu yazabilmek için dünya üzerinde ne kadar Oğuzname varsa hepsini topladım. Nedir bunlar? Birincisi atasözleri. Oğuz Kaan'ın söylediği sözleri içeren, yani insanlara tavsiyelerini içeren yaklaşık 3 bin 500 söz var iki nüshanın içinde. Bunları birleştirip yayınladım ve birinci cilt bu oldu. Dede Korkut'un girişinde bulunan güzel sözler de bu nüshadan alınmış meğer, sonradan keşfettim bunu. İki nüshadan çıktı bu ilk cilt. Birisi Berlin'de birisi de St. Petersburg'ta. St. Petersburg Müzesi'ndeki galiba Afganistan sınırında yazılmış gibi. Diğeri de Edirne civarında yazılmış gibi. Ortak bir eserden geldikleri için iki nüsha vardı. Çok önemli bir eser. Oğuz Kaan'ın sözleri, Oğuzlar'ın töreleri. Bir nevi Oğuz Türklüğünün anayasası.



- Diğer ciltlere nasıl ulaştınız?
- İkinci cilt İslamiyet öncesinde kaleme alınan, Uygur yazısıyla yazılan bir nüsha. En orijinal Oğuzname bu aslında. Paris'te onun tek nüshası var. Çok aradım. Ama baştan, sondan ve ortadan eksikti. Tam bir nüsha bulabilmek için çok uğraştım ama bulamadım. Paris nüshasını ikinci cilt olarak yayınladım. Üçüncü cilt Reşideddin Oğuznamesi. 1300'lü yıllarda Moğol veziri Reşideddin bir dünya tarihi yazıyor. Burada Oğuzlar'ı da yazıyor. Çin tarihine mesela üç Çinli davet etmiş, onlara yazdırmış ama Oğuzlar'ı kendisi yazıyor. Nasıl yazdığını da anlatıyor. "Oğuzları topladım, onlara dayanak yazdım" diyor. Beşinci cilt mesela İngiltere'den... Kimsenin bilmediği bir nüsha. Altıncı cilt ise Bayati nüshası. Bayati bir Osmanlı vatandaşı. Cem Sultan iktidarı kaybedince hacca gidiyor. Orada Bayati adlı birine rastlıyor. Adama "Adın nereden geliyor, biliyor musun?" diye soruyor. Adam da "Biliyorum, Oğuzlar'ın bir boyunun adı" diyor. Her ikisi de Oğuzlar'a ilgilidir. Sonra adam Mekke'de kaldığı yere gidince kısa sürede Cem Sultan için bir Oğuzname yazar. Vermeye gittiğinde Cem Sultan'ın oradan ayrılmış olduğunu görür. Sonra bu Oğuzname'yi Mısır'da Cem Sultan'ın annesine teslim eder. Yedinci cilt ise farklı 12 Oğuzname'yi içeriyor kısa kısa. Kısacası dünyada ne kadar Oğuzname varsa topladım.
- Anadolu Türk Halk Masalları nasıl bir sürecin ürünü?
- Ben Erzurum'da Türk dili ve edebiyatı bölümünde okurken başladı her şey. Daha geriye gidecek olursam, ben Orduluyum. Doğup büyüdüğüm yer sözlü kültürün canlı olduğu yerler. Ulaşım falan yoktu, köy yeri. İnsanlar vakit geçirecekler... Atadan dededen öğrendiklerini anlatırlardı çocuklara. Onun içinde büyüdüğüm için fazla bir kıymeti yoktu benim için başta. Ya da kıymetini anlayamamıştık. Sonra Üniversiteye girince, halk edebiyatına giriş dersi görüyoruz falan... Baktım bunlar bir sonraki nesle geçmeyecek. O zaman televizyon yaygınlaşmaya başlamıştı. İnsanların ilgisi artık o işe değil de ekrana doğru kaymıştı. Sözlü kültürün bir sonraki nesle geçmeyeceğini anladım. Sadece masal değil, sözlü kültürün tamamını derleyip, arşivlemek üzere yola çıktım. Dünyanın en büyük sözlü kültür arşivini kurdum. Bundan daha önce Türk ninnilerini derleyip yazmıştım. Efendim Türk efsanelerini yayınladım. Türk çocuk oyunlarından beş binin üzerinde derledim... Ben buna üniversitenin ikinci sınıfında başladım. 35 yıl masal derledim.



5 BİN MASAL
- Nasıl bir yol izlediniz? Kayıt mı aldınız?
- Tamamıyla kaynak şahıstan alınma kayıt yoluyla. Bir milyon sözcük var 10 ciltlik eserin içerisinde. Çok büyük de bir eser ortaya çıktı. 35 sene masalları derledikten sonra cesaret edemiyordum yazmaya. Çünkü bir yılda onu ancak yazıya geçirebilirdim. Geçen sene biliyorsunuz pandemi sürecinde dışarı çıkamamaya başlayınca, işte fırsat dedim. Bir yıl boş zaman olacak falan, yoktu öyle bir şey daha önce. Çözülmemiş kasetleri çözdüm. Teksir kağıdına yazıyorsunuz sonra bilgisayara geçiyorsunuz. Sonra imlasını kontrol ediyorsunuz. 1638 masal çıktı. 5 bin derlemiştim ama başı sonu yoktu çoğunun. Kaynak şahıs hatırlanmıyor falan. Sonuç itibariyle hepsini ayıklayınca çıktı. 10 cilde böldüm. 500'er sayfalık kitaplar. Yaklaşık beş bin sayfa... Bu bir dünya rekoru. Dünyada böyle bir çalışma yok.
- Masalın kültür üzerindeki etkisi nedir sizce?
- Şimdi Alman Grimm Kardeşler, masalları derlerler bunun üzerinden yazı dilini oluştururlar. Ulaştığım kaynaklarda 211 masal derlemişler sadece. Ve bunun üzerine Almanlar yazı dilini kuruyorlar. Bu yazı dilinden Alman devleti kuruluyor. Alman devleti yazı dili üzerinden kurulmuştur. Ben 1638 masal derledim. 81 ile gittim. Hiçbir kuruluştan tek kuruş destek almadan, tamamen kendi yürüttüğüm bir proje oldu bu. Ne maddi, ne manevi katkı almadım kimseden.



- Gittiğiniz bölgelerde, köylerde kimler anlattı masalları?
- Anadolu'da masal anaları, masal babaları vardır. enim annem de bunlardan biriydi. Özel insanlar bunlar. Dedelerinden, babalarından, annelerinden, kayınvalidelerinden dinlemişlerdir... Anlatırlar. Bu insanları bulduğunuzda yedi, sekiz masal garanti dinlersiniz. Onları yakaladığınız zaman işiniz kolaydır. Nesil gençleştikçe bağ kopar, eksik anlatılır. Ama onlar bu işi iş edinmişlerdir. Ben bu son insanları ahirete göç etmeden yakalayıp kayda aldım. Artık masal anlatan, anlatacak insan da kalmadı.
- Kitapta masalları nasıl tasnif ettiniz?
- Masal adlarından yola çıkarak alfabetik sıraya göre. Diyelim bir peri kızı masalı var. Sonunda "Ordu, Ulubey İlçesi, Kumanlar Köyü'nde yaşamakta olan 56 yaşındaki Fatma Demir'den şu tarihte alınmış, tarafımızca derlenmiştir. Adı geçen şahıs ilkokul mezunu olup masalı annesinden dinlemiştir" diye not düştüm. Bilimsel bir çalışmada olması gerektiği gibi yani.

BİZİM MASALLARIMIZ NANKÖRLÜĞÜ KINAR
- Bizim masallarımız ne anlatıyor?
- Bizim masallarımız anonimdir. Konular değişse de temalar değişmez. Doğruluk üzerinedir. Nankörlük kınanır. Yalancılık kınanır. Hayvanlara, insanlara sevgiyi, doğaya sevgiyi öne çıkarır. Ortak şifrelerimiz vardır her yörede. Değişmez. Mesela Alman masallarında bunu göremezsiniz. Misafirperverliği öne çıkaran bir masalları yoktur. Ünlü masal Kırmızı Başlıklı Kız'ın konusu bile yoktur mesela. Kendi değerlerimizi halk masallarımızla gelecek kuşaklara aktarabiliriz ancak.



OĞUZNAMELER EN BÜYÜK KÜLTÜR HAZİNEMİZDİR
- Oğuzname'lerin Türk kültürü açısından önemi nedir?
Çok nüshası olunca hepsine ayrı yerden bakmak lazım. Mesela Uygur yazılı Oğuzname çok önemlidir. Çünkü İslamiyet öncesi dönemden bize kalan büyük bir hazine. Dil açısından ayrı bir hazine, Türk devlet yapısı açısından ayrı bir hazine. Tarih açısından çok önemli. Orada gerçek tarih var. Medeniyet tarihi... Kazan nüshası mesela Hz. Nuh'tan başlar 3. Selim'e kadar gelir. O arayı anlatır. Hem Oğuzlar'ı anlatır hem dünya tarihini anlatır. Her bir Oğuzname'nin kendine has özelliği var. Türk tarihi açısından bundan daha önemli eser yoktur diyebiliriz. Hemen arkasından Dede Korkut Hikayeleri gelir.

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Masal derlemek için 35 yıl Anadolu'yu gezdi
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