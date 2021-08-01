Odasındakı yalnız ve üzgün çocuklar

Giriş Tarihi: 1.8.2021

Çocuk istismarcılarının yeni mekanı sohbet uygulamaları, sanal oyunlar ve sosyal ağlar. Çocuklara güven verdikten sonra özel görüntülerini isteyen istismarcılar, bunları pedofili gruplarında da paylaşıyor. Uzmanlar, aileleri uyarıyor: “Çocuğum evde güvende sanmayın. Çocuklarınız odasından çıkmıyor, ekran başında çok vakit geçiriyor, ekranı saklıyor, şifreler koyuyorsa dikkat edin.”