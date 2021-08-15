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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Madonna’nın ölçülerini bizzat aldık

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL
Madonna’nın ölçülerini bizzat aldık

Biz onu New York Moda Haftası’nda Türk tasarımcıların yer almasını sağlamasıyla tanıyoruz. Birçok ünlü Hollywood starının Türk tasarım kıyafetleri giymesinin de ardında o var... Bahar Çapın’a bu çalışmaların nasıl ilerlediğini sorduk, o da bize tüm süreci anlattı

Türk tasarımcıların ya da tasarım markalarının koleksiyonlarından parçaları sık sık Hollywood starlarının ya da moda dünyasının önemli isimlerinin üzerinde görüyoruz. Bir dergi çekiminde, reklamlarda, önemli bir kırmızı halı etkinliğinde... Peki bu işbirlikleri nasıl gerçekleşiyor, merak ediyor musunuz? Türk markalar hangi bağlantıları nasıl kuruyor? Bunun herkesçe bilinen birkaç yolu var. Kimi dünyaca ünlü moda PR'ı yapan yabancı dev şirketlerle çalışıyor, kimi de dergiler ve ünlü isimlerle bağlantı kuran showroom'larda ürünlerini sergiliyor. Ve tahmin edersiniz ki tüm bu çalışmalar için oldukça yüksek bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Ve bir de markalar ve ünlü isimler arasında aracılık yapanlar var... Bu isimlerde biri Bahar Çapın... Biz onu New York Moda Haftası'nda Türk tasarımcıların koleksiyonlarını sergilenmesindeki çalışmalarından dolayı tanıyoruz. Defilelere ünlü isimlerin gelmesinde, defilelerin ABD'de önemli programlarda çıkmasında ve tabii ki koleksiyonlardaki parçaların starlar tarafından giyilmesinin arkasında hep Çapın var... Biz de kendisine ulaştık, bu işe nasıl girdiğini ve yurt dışında moda çarkının nasıl işlediğini sorduk.
- Türkiye'de Turizm Otelcilik ve İşletme üzerine eğitim almışsınız. Ardından da Kanada'da pazarlama üzerine bir okula gitmişsiniz. Eğitiminizde moda yok. Bu dünyaya nasıl girdiniz?
- Kanada'dan Türkiye'ye geri döndükten kısa bir süre sonra New York'ta staj yapma şansı yakaladım. Türkiye'den de tamamen kopmadan Türkiye ve ABD arasında gidip geldiğim bir dönem yaşadım. Tam o dönemde evlendim ve eşimle New York'a yerleştik. Stajım bittikten sonra New York'ta Los Angeles merkezli bir prodüksiyon şirketinde çalışmaya başladım. Şu an yaptığım iş ve moda dünyasında yer edinmem konusunda en önemli şansım bu şirket oldu. Bağlantılarımı kurmaya da bu şirkette başladığımı söyleyebilirim. Şirkette MTV gibi TV kanalları için format hazırlıyorduk. Ayrıca E! kanalı için moda programı yapıyorduk. İşim dolayısıyla hem modayla profesyonel bir şekilde ilgilenmem gerekiyordu hem de Hollywood'un ünlü isimleriyle yolum kesişmeye başlamıştı.

- Bu bağlantıları da kullanarak, edindiğiniz deneyimlerle nasıl kendi işinizi yapmaya başladınız?..
- Şöyle söyleyeyim yine bu prodüksiyon şirketinde çalışırken ilk New York Moda Haftası deneyimimi yaşadım. Türk markaları ve ünlüleri nasıl bir araya getirebileceğim üzerine düşünmeye başladım. İlk aklıma gelen bir showroom açmak oldu. Ailem ve eşim beni bu konuda destekleyince ben de showroom'u açtım. Soho'daki showroom'a moda dünyasının en önemli isimlerinden Iris Aphel de geldi. Showroom'u açarken ki ana amacım ABD pazarına girmeyi hedefleyen tasarımcıların hem PR çalışmalarını yapmak hem de ABD'nin büyük mağazalarıyla işbirlikleri yapmalarını sağlamaktı. Showroom'da Türk tasarım markalarıyla birlikte potansiyel gördüğüm ve ismini henüz duyurmamış olan bazı yabancı markaları temsil etmeye başladım. Ve sonuç olarak Hakan Akkaya ile yollarımız kesişti. Ona New York Moda Haftası'nda yer almasında yardımcı olabileceğimi söyledim. Bu da önemli bir adım oldu benim için.

AKKAYA KÖPRÜ OLDU

- Akkaya ile başlanan New York Moda Haftası sürecinde son birkaç yıldır birçok Türk tasarımcının da koleksiyonlarının sergilenmesini sağladınız...
- Bu platformda çalışmak ve kabul görmek kolay değildi. Halihazırdaki bağlantılarımın üzerine yenilerini inşa etmem gerekti. Ünlü kişilerin stil danışmanları ile moda dergilerinin editörleriyle tanışmaya başladım. Her tanıştığım kişi bir başkasıyla iletişim kurmamı sağladı. Hakan Akkaya'nın defilesiyle başlayan bu süreçte Akkaya da bir köprü görevi gördü ve birçok Türk tasarımcının Turkish Designers adı altında New York Moda Haftası'nda yer almasını sağladık. Katıldığımız her iki sezon da çok başarılı geçti. Defilelerin Ellen Show'un da aralarında bulunduğu çeşitli program ve kanallarda çıkmasını sağladık ve bu ABD pazarında ilerlemek için oldukça önemli bir adımdı.
- Gelelim Hollywood yıldızları ile yaptığınız işbirlikleri konusuna..
- Lil Mama, Madonna, Lady Gaga, Pink, Cher, Ciara, Megan Fox, Bebe ve Winnie Harlow ilk aklıma gelenler... Bu isimlerin Türk tasarımlarını giymesi çok önemliydi. Bunu başarmak gurur verici...
- Peki Türk markaların ABD pazarında yer alıp yıldızlar tarafından tercih edilebilmesi için ne tür özelliklere sahip olması gerekiyor?
- Kabul edelim her marka ile bunu başarmak mümkün değil. Ürün kalitesi, marka vizyonu ve duruş önemli. Farklı ve dikkat çekici olması da. Türk markalar benimle ABD'de işbirliği yapmak için bağlantı kurduğunda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama marka da önemli, dediğim gibi bu kadar ünlü isim her şeyi de giymez tabii ki... Mesela Madonna'dan örnek vermek istiyorum. Bir gece Madonna'nın Hakan Akkaya koleksiyonundan bir parça giymek istediğine dair bir e-mail aldım. Bizi Los Angeles'a davet ettiler. Gittik ve Madonna'nın ölçülerini aldık. Çok heyecan verici ve insanı gururlandıran bir andı.

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Madonna’nın ölçülerini bizzat aldık
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