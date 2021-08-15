Madonna’nın ölçülerini bizzat aldık

Türk tasarımcıların ya da tasarım markalarının koleksiyonlarından parçaları sık sık Hollywood starlarının ya da moda dünyasının önemli isimlerinin üzerinde görüyoruz. Bir dergi çekiminde, reklamlarda, önemli bir kırmızı halı etkinliğinde... Peki bu işbirlikleri nasıl gerçekleşiyor, merak ediyor musunuz? Türk markalar hangi bağlantıları nasıl kuruyor? Bunun herkesçe bilinen birkaç yolu var. Kimi dünyaca ünlü moda PR'ı yapan yabancı dev şirketlerle çalışıyor, kimi de dergiler ve ünlü isimlerle bağlantı kuran showroom'larda ürünlerini sergiliyor. Ve tahmin edersiniz ki tüm bu çalışmalar için oldukça yüksek bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Ve bir de markalar ve ünlü isimler arasında aracılık yapanlar var... Bu isimlerde biri Bahar Çapın
... Biz onu New York
Moda Haftası'nda Türk tasarımcıların koleksiyonlarını sergilenmesindeki çalışmalarından dolayı tanıyoruz. Defilelere ünlü isimlerin gelmesinde, defilelerin ABD
'de önemli programlarda çıkmasında ve tabii ki koleksiyonlardaki parçaların starlar tarafından giyilmesinin arkasında hep Çapın var... Biz de kendisine ulaştık, bu işe nasıl girdiğini ve yurt dışında moda çarkının nasıl işlediğini sorduk.
- Türkiye'de Turizm Otelcilik ve İşletme üzerine eğitim almışsınız. Ardından da Kanada'da pazarlama üzerine bir okula gitmişsiniz. Eğitiminizde moda yok. Bu dünyaya nasıl girdiniz?
- Kanada
'dan Türkiye
'ye geri döndükten kısa bir süre sonra New York'ta staj yapma şansı yakaladım. Türkiye'den de tamamen kopmadan Türkiye ve ABD arasında gidip geldiğim bir dönem yaşadım. Tam o dönemde evlendim ve eşimle New York'a yerleştik. Stajım bittikten sonra New York'ta Los Angeles merkezli bir prodüksiyon şirketinde çalışmaya başladım. Şu an yaptığım iş ve moda dünyasında yer edinmem konusunda en önemli şansım bu şirket oldu. Bağlantılarımı kurmaya da bu şirkette başladığımı söyleyebilirim. Şirkette MTV gibi TV kanalları için format hazırlıyorduk. Ayrıca E! kanalı için moda programı yapıyorduk. İşim dolayısıyla hem modayla profesyonel bir şekilde ilgilenmem gerekiyordu hem de Hollywood'un ünlü isimleriyle yolum kesişmeye başlamıştı.
- Bu bağlantıları da kullanarak, edindiğiniz deneyimlerle nasıl kendi işinizi yapmaya başladınız?..
- Şöyle söyleyeyim yine bu prodüksiyon şirketinde çalışırken ilk New York Moda Haftası
deneyimimi yaşadım. Türk markaları ve ünlüleri nasıl bir araya getirebileceğim üzerine düşünmeye başladım. İlk aklıma gelen bir showroom açmak oldu. Ailem ve eşim beni bu konuda destekleyince ben de showroom'u açtım. Soho'daki showroom'a moda dünyasının en önemli isimlerinden Iris Aphel de geldi. Showroom'u açarken ki ana amacım ABD pazarına girmeyi hedefleyen tasarımcıların hem PR çalışmalarını yapmak hem de ABD'nin büyük mağazalarıyla işbirlikleri yapmalarını sağlamaktı. Showroom'da Türk tasarım markalarıyla birlikte potansiyel gördüğüm ve ismini henüz duyurmamış olan bazı yabancı markaları temsil etmeye başladım. Ve sonuç olarak Hakan Akkaya ile yollarımız kesişti. Ona New York Moda Haftası'nda yer almasında yardımcı olabileceğimi söyledim. Bu da önemli bir adım oldu benim için.
AKKAYA KÖPRÜ OLDU
- Akkaya ile başlanan New York Moda Haftası sürecinde son birkaç yıldır birçok Türk tasarımcının da koleksiyonlarının sergilenmesini sağladınız...
- Bu platformda çalışmak ve kabul
görmek kolay değildi. Halihazırdaki
bağlantılarımın üzerine yenilerini inşa
etmem gerekti. Ünlü kişilerin stil danışmanları
ile moda dergilerinin editörleriyle
tanışmaya başladım. Her tanıştığım kişi
bir başkasıyla iletişim kurmamı sağladı.
Hakan Akkaya'nın defilesiyle başlayan
bu süreçte Akkaya da bir köprü
görevi gördü ve birçok Türk
tasarımcının Turkish Designers
adı altında New York Moda
Haftası'nda yer almasını sağladık.
Katıldığımız her iki sezon
da çok başarılı geçti. Defilelerin
Ellen Show'un da aralarında
bulunduğu çeşitli program ve
kanallarda çıkmasını sağladık
ve bu ABD pazarında ilerlemek
için oldukça önemli bir adımdı.
- Gelelim Hollywood yıldızları ile yaptığınız işbirlikleri konusuna..
- Lil Mama, Madonna
, Lady Gaga,
Pink, Cher, Ciara, Megan Fox, Bebe ve
Winnie Harlow ilk aklıma gelenler... Bu
isimlerin Türk tasarımlarını giymesi çok
önemliydi. Bunu başarmak gurur verici...
- Peki Türk markaların ABD pazarında yer alıp yıldızlar tarafından tercih edilebilmesi için ne tür özelliklere sahip olması gerekiyor?
- Kabul edelim her marka ile bunu
başarmak mümkün değil. Ürün kalitesi,
marka vizyonu ve duruş önemli. Farklı
ve dikkat çekici olması da. Türk markalar
benimle ABD'de işbirliği yapmak
için bağlantı kurduğunda elimden geldiğince
yardımcı olmaya çalışıyorum.
Ama marka da önemli, dediğim gibi bu
kadar ünlü isim her şeyi de giymez tabii
ki... Mesela Madonna'dan örnek vermek
istiyorum. Bir gece Madonna'nın Hakan
Akkaya koleksiyonundan bir parça giymek
istediğine dair bir e-mail aldım. Bizi
Los Angeles'a davet ettiler. Gittik ve Madonna'nın
ölçülerini aldık. Çok heyecan
verici ve insanı gururlandıran bir andı.