Madonna’nın ölçülerini bizzat aldık

Türk tasarımcıların ya da tasarım markalarının koleksiyonlarından parçaları sık sık Hollywood starlarının ya da moda dünyasının önemli isimlerinin üzerinde görüyoruz. Bir dergi çekiminde, reklamlarda, önemli bir kırmızı halı etkinliğinde... Peki bu işbirlikleri nasıl gerçekleşiyor, merak ediyor musunuz? Türk markalar hangi bağlantıları nasıl kuruyor? Bunun herkesçe bilinen birkaç yolu var. Kimi dünyaca ünlü moda PR'ı yapan yabancı dev şirketlerle çalışıyor, kimi de dergiler ve ünlü isimlerle bağlantı kuran showroom'larda ürünlerini sergiliyor. Ve tahmin edersiniz ki tüm bu çalışmalar için oldukça yüksek bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Ve bir de markalar ve ünlü isimler arasında aracılık yapanlar var... Bu isimlerde biri Bahar Çapın ... Biz onu New York Moda Haftası'nda Türk tasarımcıların koleksiyonlarını sergilenmesindeki çalışmalarından dolayı tanıyoruz. Defilelere ünlü isimlerin gelmesinde, defilelerin ABD 'de önemli programlarda çıkmasında ve tabii ki koleksiyonlardaki parçaların starlar tarafından giyilmesinin arkasında hep Çapın var... Biz de kendisine ulaştık, bu işe nasıl girdiğini ve yurt dışında moda çarkının nasıl işlediğini sorduk. Kanada 'dan Türkiye 'ye geri döndükten kısa bir süre sonra New York'ta staj yapma şansı yakaladım. Türkiye'den de tamamen kopmadan Türkiye ve ABD arasında gidip geldiğim bir dönem yaşadım. Tam o dönemde evlendim ve eşimle New York'a yerleştik. Stajım bittikten sonra New York'ta Los Angeles merkezli bir prodüksiyon şirketinde çalışmaya başladım. Şu an yaptığım iş ve moda dünyasında yer edinmem konusunda en önemli şansım bu şirket oldu. Bağlantılarımı kurmaya da bu şirkette başladığımı söyleyebilirim. Şirkette MTV gibi TV kanalları için format hazırlıyorduk. Ayrıca E! kanalı için moda programı yapıyorduk. İşim dolayısıyla hem modayla profesyonel bir şekilde ilgilenmem gerekiyordu hem de Hollywood'un ünlü isimleriyle yolum kesişmeye başlamıştı.- Şöyle söyleyeyim yine bu prodüksiyon şirketinde çalışırken ilk New York Moda Haftası deneyimimi yaşadım. Türk markaları ve ünlüleri nasıl bir araya getirebileceğim üzerine düşünmeye başladım. İlk aklıma gelen bir showroom açmak oldu. Ailem ve eşim beni bu konuda destekleyince ben de showroom'u açtım. Soho'daki showroom'a moda dünyasının en önemli isimlerinden Iris Aphel de geldi. Showroom'u açarken ki ana amacım ABD pazarına girmeyi hedefleyen tasarımcıların hem PR çalışmalarını yapmak hem de ABD'nin büyük mağazalarıyla işbirlikleri yapmalarını sağlamaktı. Showroom'da Türk tasarım markalarıyla birlikte potansiyel gördüğüm ve ismini henüz duyurmamış olan bazı yabancı markaları temsil etmeye başladım. Ve sonuç olarak Hakan Akkaya ile yollarımız kesişti. Ona New York Moda Haftası'nda yer almasında yardımcı olabileceğimi söyledim. Bu da önemli bir adım oldu benim için.- Bu platformda çalışmak ve kabulgörmek kolay değildi. Halihazırdakibağlantılarımın üzerine yenilerini inşaetmem gerekti. Ünlü kişilerin stil danışmanlarıile moda dergilerinin editörleriyletanışmaya başladım. Her tanıştığım kişibir başkasıyla iletişim kurmamı sağladı.Hakan Akkaya'nın defilesiyle başlayanbu süreçte Akkaya da bir köprügörevi gördü ve birçok Türktasarımcının Turkish Designersadı altında New York ModaHaftası'nda yer almasını sağladık.Katıldığımız her iki sezonda çok başarılı geçti. DefilelerinEllen Show'un da aralarındabulunduğu çeşitli program vekanallarda çıkmasını sağladıkve bu ABD pazarında ilerlemekiçin oldukça önemli bir adımdı.- Lil Mama, Madonna , Lady Gaga,Pink, Cher, Ciara, Megan Fox, Bebe veWinnie Harlow ilk aklıma gelenler... Buisimlerin Türk tasarımlarını giymesi çokönemliydi. Bunu başarmak gurur verici...- Kabul edelim her marka ile bunubaşarmak mümkün değil. Ürün kalitesi,marka vizyonu ve duruş önemli. Farklıve dikkat çekici olması da. Türk markalarbenimle ABD'de işbirliği yapmakiçin bağlantı kurduğunda elimden geldiğinceyardımcı olmaya çalışıyorum.Ama marka da önemli, dediğim gibi bukadar ünlü isim her şeyi de giymez tabiiki... Mesela Madonna'dan örnek vermekistiyorum. Bir gece Madonna'nın HakanAkkaya koleksiyonundan bir parça giymekistediğine dair bir e-mail aldım. BiziLos Angeles'a davet ettiler. Gittik ve Madonna'nınölçülerini aldık. Çok heyecanverici ve insanı gururlandıran bir andı.