Tıpta yeni nesil eğitim Hipokrat 5.0

Üniversite tercihleri devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en gözde alanların başında tıp eğitimi yer alıyor. Türkiye genelinde tıp fakültelerinin kontenjanı 741 artırıldı. Kontenjan 17 bin 545 oldu. Bu yıl tıp fakültesi açan üniversitelerden biri de Nişantaşı Üniversitesi oldu. Klasik tıp anlayışı dışında teknolojik altyapı ile desteklenen fakültede Hipokrat 5.0 vizyonuyla eğitim verilecek. Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Soner Şahin ilk öğrencilerini bu yıl alacak olan fakültenin kuruluş sürecini, eğitim felsefesini ve tıpta teknolojinin önemi anlattı. Hekimliğin dünyanın en saygın, en onurlu ve insana dokunma, primum non nocere (önce zarar verme) ilkesi ile onu koruma ve tedavi etme yetkisi verilmiş bir meslek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Soner Şahin "Bu mesleği yapmış olmaktan duyduğumuz mutluluğu, yarın meslektaşımız olacak değerli öğrencilerimizle taçlandıracak olmak hedef ve arzusu ile 2021-2022 akademik yılına başlayacağımızın müjdesini veriyoruz' dedi."Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsü vizyonu ile Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipokrat 5.0 yeni nesil tıp eğitimi vizyonu ve mottomuz bu yolculuğun temel taşlarını oluşturmaktadır" diyen Şahin klasik tıp eğitimiyle teknolojiyi biraraya getireceklerini söyledi. Şahin, Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde verilecek eğitimin temel amacını şöyle özetledi: "Hipokrat'tan günümüze kadar gelen etik ve deontolojik ilkelere bağlı, dünyanın teknolojik gelişmelerini yakından takip eden, kişiye özel tedavi prosedürlerini geliştiren, uygulayabilen, hızlandıran ve hatayı sıfır hale getirme arzusunda olan, devamlı üreten, büyük veriye ve akademik literatüre katkı sağlayan, çağdaş bilim insanları yetiştirmek temel amacımız olacaktır. Bu vizyon doğrultusunda gerek değerli öğrencilerimiz ve gerekse alanında başarılı öğretim üyelerimizin hedef ve kararlılığı ile ulusal ve uluslararası alanda kendimizden söz ettiren bir tıp fakültesi hayali ile açılıyoruz. Klasik tıp anlayışı dışında her türlü teknolojik altyapı ile desteklenen fakültemizin dünyadaki yeni nesil tıp eğitimi kapsamında kişiye özel tedaviler uygulayabilen, yapay zekâyı kullanan, büyük veriye ulaşan ve literatüre katkı sağlayan hekimler yetiştirilecektir" Öğrencilere sunacakları teknolojik imkanlarla ilgili de bilgi veren Şahin "Her türlü simülasyon, artırılmış sanal gerçeklik ve son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar öğrencilerimizi 21'inci yüzyıl tıp eğitimine hazırlayacak şekilde beklemektedir" dedi. Şahin "İlk üç senede bitirecekleri temel tıp bilimleri sonrası, uluslararası JCI akreditasyonu olan üniversite hastanemizde en yeni teknoloji ve cihaz altyapı ve parkuru ile donatılmış ünitelerde klinik bilimlere adım atacaklardır" diye konuştu.Öğrencilerin sadece iyi bir hekim değil, iyi birer akademisyen olmalarını hedeflediklerini anlatan Şahin şunları söyledi: "Öğrencilerimizin öğrenim hayatları boyunca bilimsel metodoloji, makale yazımı ve ulusal ve uluslararası ölçekli projeler içinde bizzat görev ve sorumluluk almalarını sağlayacak bir ekosistemi kuruluş aşamasında mentor öğretim üyelerimiz ile başlatacağız. Bu da öğrencilerimizin iyi birer bilim insanı olmalarını da sağlayacaktır. Çünkü tıp fakültemizin mottosu olan Hipokrat 5.0 yeni nesil tıp eğitimi felsefesinin "Dünyayı ancak iyi insanların yarattığı bilim kurtaracaktır" bakış açısıyla örtüşmesi başka bir şekilde düşünülemezdi. Yine bu yıl yabancı öğrencilerimizle dünya vatandaşı yetiştirme felsefesini başarıyla yıllardır uygulayan üniversitemizin zincirine tıp fakültesi öğrencilerimizi de ekliyoruz."Akademik kadro yapılanmasında öncelikli olarak yayın kalitesi ve uluslararası atıf sayısı dikkate alınmış olup bundan sonra da aynı ilkelerle akademik yapılanma yeni öğretim üyeleri ile güçlendirilecektir. Uluslararası arenada söz sahibi üniversitelerle öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi yapacağımız eğitim iş birlikleri ile farklı ekolleri ve birlikte çalışma yaşam biçimini ve bilimin evrenselliği ilkesini ortaya koyuyoruz"