Popüler kültürün lideri kim olacak?

"Yeni dünya düzeni kuruluyor." Eminim politikayla ilgili olanlar, bu ifadeyi son zamanlarda çok sık duyuyordur. ABD ile Çin arasındaki rekabetten bahsediyoruz. Ticaretten teknolojiye ya da uzaydan yeraltı zenginliklerine kadar iki ülke arasındaki güç mücadelesi hayatın her alanına yayılmış durumda. Soğuk Savaş'taki gibi yani. Tek fark aktörlerin şimdilik değişmiş olması. O dönem ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki hakimiyet yarışı vardı. Şimdilerde yarış daha çok Washington ile Pekin hattında geçiyor. Ancak belirttiğimiz gibi 'şimdilik' durum böyle. Yani Rusya ya da Avrupa Birliği her an yeni dünya düzeninde ana aktörler arasına girebilir. Türkiye de aslında son yıllardaki adımlarıyla sistemdeki yerini alıyor. BEYAZPERDE ISINIYOR

Haberimizde ABD ile Çin arasında beyazperdede yaşanan rekabeti ele alacağız. Tabii ki dizilerle bir atılım içerisinde olan Türkiye'nin de küresel çapta popüler kültürdeki etkisine bakacağız. Aslında filmleri, dizileri ya da müzikleri aracılığıyla kendi kültürünü dünyaya yayma noktasında ABD'nin uzun yıllardır süren büyük bir başarısı söz konusu. Hollywood öylesine güçlü ki; işgal ettikleri yerlerde öldürdükleri sivillerin sayıları bile belli olmayan ABD askerleri, filmlerde aktarıldığı üzere hâlâ herkesin gözünde 'dünyayı kurtaran kahramanlar' imajına sahip. Yani ABD, popüler kültür aracılığıyla ülkesinin imajını kendi çıkarlarına uygun şekilde dünyaya yaydı da yaydı. Günümüzde Çin'in etkinliğiyle ise bu yarış farklı boyutlara taşınıyor.



REKABET NE ZAMAN BAŞLADI?

Çin denizaşırı ülkelerde filmlerini göstermeye ve sinemalar açmaya 1990'ların ortalarında başladı. Çin ile ABD arasındaki beyazperde mücadelesinin somut başlangıcı olarak 1997 yılı kabul ediliyor. Kundun ve Tibet'te Yedi Yıl filmleri o yıl vizyona girdi. Ancak Pekin yönetimi, iç meselesi olarak gördüğü Tibet hakkındaki bu filmden hoşlanmadı. Sansürler ve tepkiler devreye girdi. ABD'li yapımcılar tam da Çin sinemalarındaki dev finansal fırsatları görmüştü. Dolayısıyla Hollywood anında geri adım attı. Disney patronu Michael Eisner, Kundun filmi için özür diledi: "Kundun'u yayınlamak 'aptalca' bir hataydı." Bu özürden iki yıl sonra Disney firması, Çin'e geri dönebildi. İşte o tarihten bu yana aslında ABD yapımları, Çin sinemalarında yeni bir 'hata' yapmamak için hâlâ parmak ucunda yürüyor.



ŞU AN MEVCUT DURUM NE?

Görüldüğü üzere Pekin yönetimi aslında sahip olduğu devasa pazarı sayesinde Hollywood senaryolarında 'son onaylayıcı' olabiliyor. Peki şu an mevcut durum ne? Pandemi, sinema sektörü için bir dönüm noktası oldu. Her ne kadar salgının başladığı ülke olsa da Çin, Covid-19'u daha hızlı şekilde kontrol altına alarak günlük hayatı daha kısa sürede normalleştirebildi. Bu sayede aslında Çin sineması geçen yıl gişede ABD'yi geride bıraktı. Artık dünyada film pazarının lideri olan Çin'de geçen yıl toplamda 3.1 milyar dolarlık gişe elde edildi. Bu rakam, ABD'den 1 milyar dolar daha fazla oldu.



ÇİN'SİZ HOLLYWOOD MÜMKÜN MÜ?

ABD medyasının eğlence ayağında son zamanlarda en çok yöneltilen soruların başında bu geliyor diyebiliriz. Milyarlarca dolarlık gişe pazarı sayesinde sansür gücünü de eline alan Çin, ayrıca kendi filmlerinde de büyük bir sıçrama içinde. Şöyle ki bu yıl örneğin Çin'de en çok gişe yapan 15 filmin sadece ikisi ABD yapımı oldu. Ya da 2019 yılında Çin'de 398 yerli film vizyona girdi. Aynı yıl gösterilen yabancı film sayısı 118'de kaldı. Virginia Üniversitesi'nden medya çalışmaları profesörü Aynne Kokas, CNN'e verdiği röportajda bu durumu şöyle özetledi: "Eğer Çin'in ABD filmlerine ihtiyacı kalmadıysa, Hollywood stüdyoları bütçelerini ciddi oranda azaltmalı. Mevcut bütçeler, Çin olmadan sürdürülemez. ABD, Covid- 19'u kontrol altına alamadıkça, Hollywood'un Çin'e bağımlılığı giderek artacak. Yani ABD film endüstrisinde temel model değişimleri yaşanabilir."



KİM KAZANACAK?

Bu sorunun cevabı henüz net değil. ABD basını Hollywood'un Çin'e bağımlığından şikayetçi. Çin medyası ise Hollywood kadar ülke imajını olumlu anlamda destekleyecek etkinliğin olmamasından yakınıyor. Dolayısıyla gişede ve kültürel etki alanında kimin kazanacağı daha kestirilemiyor. Ancak iki gücün arasındaki film-dizi yarışının daha da sertleşmesi bekleniyor.



YENİ KÖTÜLER KİM OLACAK?

Yine Amerikan medyasında bir kesim Hollywood'un Çin sinemalarından milyarlar beklemesinin artık karşılığı olmadığını savunuyor. Çin'de vizyona giren yabancı filmler için bir kota uygulanıyor, Çin yapımı filmlerin çok daha fazla olması gerekiyor. İşte belki de kritik eşik burada saklı olabilir. Hollywood, Çin pazarından uzaklaşırsa, Pekin hükümetini kızdıracak daha fazla içeriğe imza atabilir. Buna karşılık da propaganda savaşına medyanın her alanında hazır olan Çin'den de benzer cevaplar gelebilir. Bu senaryonun gerçekleştiğini düşünürsek belki de Hollywood'un yeni 'kötü adamları' Çinliler olabilir. Yani yakın dönemde Ruslar ve Müslümanların ardından ABD filmlerinde yeni 'kötü adamlar' olarak Çinlileri görebiliriz.



TÜRK DİZİLERİ KÜRESEL PİYASADA ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK

ABD-Çin yarışını ve Türk dizilerinin popüler kültürdeki varlığını uzmanlara sorduk.

DOÇ. DR. MIRIAM BERG (Northwestern Üniversitesi-Katar): "Çin filmleri son yıllarda gişede milyonlarca gelir elde etse de, hâlâ büyük bölümü ülke içinden. Uluslararası seyirci, filmlerine alışamadı. ABD'nin üstünlüğünün devam edeceği aşikâr. Çin'in kültürel ürünlerinin aksine, Türk dizileri Güney Avrupa ve birçok ülkede güçlü bir pozisyona sahip.

Diziler,Türkiye'nin elini yumuşak güç olarak güçlendiriyor, Çin ve Amerika gibi ülkelerin girmekte zorlandığı Arap dünyasını açıyor."

DR. SAHIFA MUKHTAR (Uluslararası İslam Üniversitesi-Pakistan): "Değişimin zaman alacağına ama geleceğine inanıyorum.

Türkiye bu alanda hızlı şekilde ilerliyor ama Hollywood birden geçemez. Aslında şunu söyleyebilirim, doların kuralları geçerli olduğu sürece Hollywood'un da kuralları geçerli olacak."

MARK PARASCANDO (Gazeteci- ABD) "Çin'deki araştırmalarımda beni en çok sarsan tarihi film ve diziler için inşa edilen devası stüdyolar oldu. Hengdian World Studios içerisinde Yasak Şehri'nin replikası var. Böylesi bir yaklaşımı Hollywood'da göremezsiniz. Ama bu da bir gerçek, Hollywood'un içerikleri hâlâ küresel. Hollywood'un liderliği sürecek.

PROF. CAROLINA ACOSTA-ALZURU (Georgia Üniversitesi-ABD): "ABD ile Çin yarışını kimin kazanacağını kestirmek çok zor.

Cevap birçok faktöre bağlı: Gişe, pandemi, tecrübe gibi. Hollywood'un bu trendlere vereceği tepkiyi görmemiz gerekiyor. Türk dizilerinin etkisi büyüyor. Genelde şöyle oluyor; Bir Türk dizisi İspanya'da popüler oluyor, ardından başka bir Türk dizisi Şili'de parlıyor. Ardından da Latin Amerika'da domino etkisi yapıyor. Bu kalite ile devam ederse Türk dizilerinin küresel piyasada önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum."