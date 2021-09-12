Aklınız çocuğunuzda kalmasın

Çocuklar okula başlarken ailelerin kaygıları da tavan yapıyor. Çocuğunun okula gittikten sonra nerede olduğunu bilmek ve haberleşmek çok büyük konfor. TCL MOVETIME
MT42 Akıllı Çocuk Saati ile çocukların güvenliğini önemseyen ailelerin dikkatini çeken ürünlerden biri. MT42 Akıllı Çocuk Saati'nde çocukları dünyayı keşfederken ebeveynlerinin endişelerini ortadan kaldıran hassas konum takibi, geliştirilmiş kamera, daha büyük ekran ve yüzde 40 oranında artırılmış yüksek pil gibi birçok özellik var. Türk Telekom
online ortamda ve mağazalarda benzer ürünleri satışa sunuyor. MT42 Akıllı Çocuk Saati, çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydediyor. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda cihaz ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiyor. 4.5G sesli ve video aramalar ile metin mesajları Nano SIM
kartıyla kullanılabiliyor. Böylece ebeveynler çocuklarıyla anında iletişim kurabiliyor. Tek dokunuşla çalışan acil durum çağrı düğmesiyle çocukların acil durum için belirlenen kişilere herhangi bir gecikme olmadan ulaşması sağlanıyor. MT42 Akıllı Çocuk Saati'nde kullanımı çocuklar için daha ideal hale getirmek amacıyla 1,54 inç ekranda görüntülenen özel Kids UI
bulunuyor. Kullanımı kolay Kids UI, renkli duvar kağıtları ile ana ekranların kişiselleştirilmesine olanak tanıyor.