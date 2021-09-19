Öldüren bataklık...

Tarihler 3 Eylül 2021'i gösteriyordu. Cuma akşamı... Saat 23.00'te Sultangazi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir telefon açıldı. Telefonun çaldığı yer Asayiş Büro Amirliği'ydi. Hastaneye getirilen 17 yaşındaki Cemile Şenel ağır yaralıydı... Silahla vurulmuştu. Üzerinde kimlik yoktu. Kim olduğu meçhuldü... Bir araçla hastaneye getirilmişti. Saat 23.35'te yaşamını yitirdi. Üzerinde cep telefonu da yoktu. Parmak İzi Kiti açıldı. Alınan parmak izi sisteme taratıldı. Cemile Şenel'in kimliği tespit edildi. Geriye ailesinin teşhisi kalmıştı. Acı haberi telefonla alan annesi Naoual Şenel
; İstanbul
Adli Tıp Kurumu'na giderek cesetle yüzleşti. Kızını teşhis etti. Gözyaşlarına boğuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, cinayetteki sır perdesinin hemen aralanması için Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'e, Turan Çelik de Asayiş Büro Amiri Nevzat Güngör
'e talimat verdi. Titiz bir çalışmanın ilk dakikalarıydı. Hastaneye giden Sultangazi Asayiş Büro Amirliği Polisleri ilk olarak; Cemile Şenel'i hastaneye getiren ve hastane polisi tarafından muhafaza altına alınan Ramazan R.Ç.'nin ifadesini aldı. Gözaltı zincirinin oluşturulmasına dakikalar kalmıştı. Zincirin başındaki ilk halka Ramazan R.Ç. (24) oldu. İfadesinde "Yolda yaralı buldum. Yoldan bir araç çevirdim. Hastaneye getirdik. Kızı tanımıyorum" dedi. Araç sahibinin de ifadesi alındı. O da Ramazan R.Ç.'nin söylediklerini doğruladı. Aracın sahibi serbest bırakıldı.
ADRESI HEMEN BULDULAR
İlk şüpheli Ramazan R.Ç.'nin ifadelerinde çelişkiler tespit eden; tavırlarında ise panik sezinleyen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği Polisleri; hastanenin önünden geriye sardı. Güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Önce aracın geldiği güzergah belirlendi. Hastane ile olay yerinin arasındaki iki kilometrelik güzergahtan toplanan ve incelenen 28 güvenlik kamerası; Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir adresi işaret etti. Şenel'in Ramazan R.Ç. tarafından ağır yaralı olarak çıkartıldığı apartman bulundu. İfade verirken inandırıcılıkta sınıfta kalan Ramazan R.Ç. gözaltına alındı. Sultangazi'deki o apartmana gidildi. Merdivenlerde silinmiş kan izleri tespit edildi. Daireler incelemeye alındı. İddialara göre; kiracı tarafından günlük kiraya verilen bir daireye bir hafta önce uyuşturucu baskını yapıldığı saptandı. "Baş Şüpheli" olan o daireye baskın yapıldı. Salondaki koltukta silinmiş kan lekeleri vardı. Panikle boşaltılan dairede iki de boş kovan bulundu.
SIR PERDESİ KISA SÜREDE ARALANDI
Kiralık olduğu ortaya çıkan daireden Ramazan R.Ç.'den sonra Tuğba C. (36), Servet S. (57), Aysun Ç. (41) ve erkek arkadaşı Nusret T.'nin (39) de çıktığı belirlendi. Ortak özellikleri; tamamının Cemile'nin arkadaşı olmasıydı. Tamamı gözaltına alındı. O gece yaşananlar, itiraflarla dolu ifadelerle gün yüzüne çıktı. Cemile Şenel'in, arkadaşı Nusret T.'nin elindeki silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandığı ortaya çıktı. Altı arkadaş evde oturuyordu. Servet S., Nusret T.'nin kız arkadaşı Aysun Ç.'ye "Aşağıya in" mesajı attı. O esnada Aysun Ç.'nin cep telefonu ise erkek arkadaşı Nusret T.'nin elindeydi. Mesajı gören Nusret T. ile Servet S. arasında tartışma çıktı. Nusret T. ruhsatsız silahını belinden çıkarınca Servet S. "O silahı çıkardıysan sıkacaksın" dedi. Nusret T. silahı ateşleyecekken Ramazan R.Ç., Nusret T.'nin eline hamle yaptı. Silahtan çıkan kurşun Cemile Şenel'in koltuk altına saplandı ve yaşamını yitirdi. Şenel'in dört arkadaşı gözaltına alınmış, geriye bir tek katil zanlısı olduğu anlaşılan Nusret T.'nin yakalanması kalmıştı. Kasten yaralama, uyuşturucu, tehdit ve yağma başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü kaydı bulunan katil zanlısı Nusret T.'nin kaçış macerası da; 8 Eylül Çarşamba akşamı başladığı ilçede bitti. Sultangazi'de apartmanların arasında saklanırken yakalandı. Olayda kullandığı ruhsatsız silah da üzerindeydi. Cebinde uyuşturucu madde de bulundu. Suç aleti silah balistik inceleme için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. İfadesinde yaşananları aktarıldığı gibi anlattı ve "Arkadaşım kız arkadaşıma mesaj gönderdi. Kaldıramadım. Kazayla oldu" dedi. Beşi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
ARKADAŞLARI HİÇ TEKİN İNSANLAR DEĞİLDİ
Acılı anne, "Kızım iki yaşından bu yana babasız büyüdü. Bir süredir bunalımdaydı. Sürekli evden kaçıyordu. Arkadaş çevresi oldukça kötüydü. Kızımı o çevreden uzaklaştırmak için çok çabaladım. Çocuk Esirgeme Yurdu'na verdim ve şehir dışına gönderilmesini istedim. Arkadaşlarından uzak durması için... Manisa'ya gönderildi. Ölümünden kısa bir süre önce izin alarak yanımıza geldi. Halasının evindeydi. "Arkadaşlarımla görüşeceğim" diyerek evden çıkmış. Bir daha geri dönmedi. Ardından öldürüldüğü haberini aldık. Kızımın hayatını kötü arkadaş çevresi bitirdi. Hataları oldu ama sonuçta benim 17 yaşındaki kızım sır gibi bir olayda gitti ve cennette bir melek oldu. Katil zanlısı ifadesinde olayın kazayla olduğunu söylemiş. Kızımın cep telefonu, kol çantası, kimliği ortada yok. Olaydan sonra ev temizleniyor ve deliller karartılıyor. Bu olayın kaza olmadığını ve bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle en iyi avukatları tutarak yargılanma sürecini en iyi şekilde takip edeceğim. Başka Cemileler'in ölmemesi için sonuna kadar mücadele vereceğim" dedi.
LİSE 1'DE OKULUNU TERK ETTİ; ALTI DEFA EVİNDEN KAÇTI
İkisi üvey üç kardeşi bulunan 17 yaşındaki Cemile, İstanbul'un Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. İki yaşında babasını kaybetti. İddialara göre okumak istemedi. Lise 1'de okulunu terk etti. Kötü arkadaş çevresi onu, hayatını noktalayacak bataklığa sürükledi. İlk defa 2018 yılında evinden kaçtı. Annesi Fas uyruklu Naoual Şenel kızı hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ardından da uyuşturucuyla tanıştı. İddialara göre 2019 yılında uyuşturucu madde kullanmak suçundan sabıkalandı. Suçlar birbirini izledi. Dördü uyuşturucu olmak üzere suç kayıtları 14'ü buldu. Annesinin anlatımlarına göre; Cemile kendisini ezdiren ve korkak bir karakterde değildi. "Öfke Kontrolü" tedavisi görüyordu. Uyuşturucu ve psikolojik tedavi de görüyordu ve özellikle son dönemlerde uyuşturucu madde kullanmıyordu. 2020 yılında isminin yazılı olduğu bir taciz dosyası açıldı. Dosyanın mağduruydu. İddialara göre A.B. isimli bir kadın tarafından gece kulüplerinde çalıştırılmaya ve fuhuşa zorlandı, fakat o bataklığa sürüklenmedi. Cep telefonu kullanmadığı, sabit bir ikamet adresi olmadığı ve kimliği bulunmadığı için bazı arkadaşları tarafından "Hayalet" olarak adlandırılıyordu. Sürekli evden kaçtığı için annesi farklı tarihlerde olmak üzere toplamda altı defa kızı Cemile hakkında emniyet birimlerine kayıp başvurusunda bulundu.