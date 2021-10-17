Amerika’da futbol erkek değil kadın işi

Fenerbahçe
Şükrü Saraçoğlu'nda saha kenarındayız. Sarışın, uzun, ince, zarif bir kadın oturuyor karşımda: Jessica O'Rourke Çarmıklı. İşte bu kadın bu görkemli stadyumu inletmeye geldi. Hem de kadın futboluyla... Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na genel menajer olarak gelen Çarmıklı, sahadaki gibi dişli, hırslı. Belki de onun şimdi attığı adımlar, ileride Türk kadın futbolu adına önemli bir isim olarak anılmasını sağlayacak. Üstelik Jessica, cemiyet hayatının önemli ailelerinden Çarmıklıların gelini. Tüm aile onun bu çabasını takdir ediyor ve destekliyor. Biz de onunla Amerika
'da başlayan, İstanbul
'da devam eden hikayesini konuştuk.
- "Kadınlar da futbol oynar mı?" diyenlere ne diyeceksiniz?
- Onlara bir şey dememe gerek yok. Çünkü sahada kadınların neler yapabileceğini göstereceğiz! Sahaya çıktığımızda en çok onlar izlerken keyif alacaklar.
- Türkiye'deki kadın futbolunda bu yıl adeta bir milat oldu. Birçok takım kadın futbol takımı kurmanın peşinde. Bu sürecin de en önemli transferi sizsiniz. Beşiktaş'ta futbol oynarken, Fenerbahçe'ye takım genel menajeri olarak geldiniz. Nasıl oldu transferiniz?
- Bunun için önce yönetime ve başkanımıza çok teşekkür etmem gerekiyor. Bu şubeyi kurmak ve ona destek olmak önemli bir karar. Beni ve kadın futbolunu çok destekliyorlar. Bu kocaman bir adım. Fenerbahçe gibi "HeForShe" oluşumu içindeki bir takımın atması gereken bir adım. Bir gün Fenerbahçe'de olur muyum diye hiç düşünmemiştim. Futbol oynuyordum ve keyif alıyordum, orada kadın futbolunun gelişmesi için elimden geleni yapıyordum, sadece sahada değil arka planda da destek vermeye çalıştım. Ve buraya geldim, çok mutluyum.
- Bir kadının futbol oynuyor olması ilginç geliyor, çünkü toplumsal kodlarımız kadın ve futbolu bağdaştıramıyor. Sizin futbolla ilişkiniz nerede başladı?
- Ben Amerikalıyım ve Amerika'da futbol kadın sporudur. Erkekler futbol oynadığında, onlarla dalga bile geçilir, "Aaaaa dans mı ediyorsun?" denir. Tam tersi bir algı var. Çünkü orada Amerikan futbolu ve beyzbol erkek sporu olarak görülür. Agresif, çarpışmalı sporlar erkeklere yakıştırılır. O yüzden futbol Amerika'da kadınların tekeli altında. Ben dört yaşımda başladım futbol oynamaya, benim için diş fırçalamak kadar doğal bir şey futbol oynamak. Geçen yıl oynamayı bıraktım yani 30 yıldır futbolun içindeyim.
- Haliyle toplumunuzda bu kadar doğal olduğu için aile desteği de gördünüz sanırım...
- Kesinlikle. İki erkek kuzenim ve abim var. Onlara özenerek Amerikan futbolu oynamak istedim. Ama ailem ona izin vermedi mesela. Çok ağladım. Sonra futbolda başarılı oldum. Sadece futbol da değil, atletizm, softball gibi sporlar da yaptım. 11 yaşıma kadar tüm sporlarda yer aldım. Zaten sistem içinde spor ve eğitim iç içe...
- Peki Amerika'da kadın futbolu camiası içinde ünlü bir isim miydiniz?
- Çok oyuncu var Amerika'da kadın futbolu oynayan. 2 milyon kız futbol oynuyor. Kadınların tercih ettiği ilk spor dalı futbol. Ama ben bölgemde çok tanınmış biriydim.
- Neden bu kadar önemli kadın futbolu Amerika'da?
- Sosyallik adına önemli, takım çalışmasını, pes etmemeyi öğretiyor.
- Üniversite eğitimi de aldınız değil mi?
- Evet. Uluslararası ilişkiler eğitimi aldım. Ve futbol sayesinde yüzde 100 burslu okudum. İnşallah bu sistem Türkiye
'de de yaygınlaşacak.
FARK YARATMAK İSTİYORUM
- Çok büyük camiaya geldiniz...
- Türkiye'ye ilk geldiğimde bir hissim vardı, buranın kapısından girince onu hissettim. Bu güçlü camiayla bir fark yaratmak istiyorum, arada bir bu duygu içimi titretiyor. Bu sene takımı şampiyon yapmak, Avrupa'da Türkiye'nin adını duyurmak istiyoruz. Kızlar için neler yapabiliriz konusu beni heyecanlandırıyor
- HeForShe kampanyası sizin burada olma nedeninizmiş, biraz söz eder misiniz?
- Evet buraya gelmeden üç dört sene önce dikkatimi çekti bu kampanya, bunun ne kadar doğru olduğunu biliyordum. Erkek ve kadınlar eşit halde her şeyi yapar, futbol da bu başlıklardan biri. Bu amaç uğruna uykusuz kalacak kadar çalışıyorum. İlk hedefim bu sene çok güçlü bir takım kurmak ve bu takımla ilham yaratmak. Taraftarın desteği çok önemli.
EŞİM VE AİLESİ DE DESTEKLİYOR
- Karadenizli bir ailenin gelinisiniz... Aileyle ilk tanıştığınızda futbolcu bir geline ne dediler?
- Onlar da cazip buldular. Eşimin ailesi futbolla ilgili, eşimin babası eskiden federasyonda görevliydi. Amcası bir spor kulübünün başkanıydı. Onlarla epey konuştuk, kızların futbola ilgisini. Bunlar da fırsat oldu. Çok şükür eşim ve ailesi beni çok destekliyor. Beş yıldır evliyiz.
- Evliyken mi, aktif futbol hayatına geri döndünüz?
- Evlenmeden hemen önce Beşiktaş
'tan teklif geldi. Eşim çok destekledi. Hatta onun sayesinde döndüm futbola...
- Sonra Beşiktaş'ta oynamaya başladınız. Orada yıllarca oynadınız ve biraz da tanınmaya başladınız.
- Evet orada oynamak çok keyifliydi... Bir yandan önyargıları kırdım. Her maçıma gelirdi eşim, neredeyse deplasmanlara gelecek noktadaydı. Çocukları toplayıp getirirdi.
- Hamileyken de futbol oynadınız. Epey konuşulmuştu bu. Buna tepki göstermedi mi eşiniz?
- Buna tepki gösterdi, istemedi. Ama Amerika'da bu normal, tıbbi açıdan da bir sakıncası yoktu, doktorun izniyle oynamak için ben direndim ve oynadım. Hatta bir maçta bir olay oldu. Normalde kendimi düşürtmem maç sırasında. Ama bir pozisyon oldu ve faul alabilmek için düşer gibi yaptım ama karnımım üstüne düştüm. Eşim saha kenarında çıldırdı. Orada "Sen ne yapıyorsun artık oynamıyorsun" falan dedi. Ama çok şükür, iki sağlıklı çocuğumuz var, çok seviyorum onları.
- Hâlâ birlikte halı saha maçı yapıyor musunuz?
- Keşke fırsat bulsam. Şu an öyle bir vaktim yok. Yeni bir şubeyi sıfırdan kuruyoruz.
KIZ ARKADAŞIM FUTBOLCU!
- Türkiye ile yolunuz nasıl kesişti?
- Üniversitede okurken Türk arkadaşlarım oldu. Bir gün onlardan birinin evine gittim ve duvarda Boğaz manzarasının fotoğrafı vardı, Ayasofya, Topkapı Sarayı... Çok etkilendim, bu nasıl güzel bir şehir diye... Bir his geldi o an bana, "Bir gün orada yaşayacaksın" diyordu bu his. 20 yaşımdaydım ve biliyordum İstanbul'da yaşayacağımızı. O yaz Türkiye'ye geldim arkadaşlarımla ve aşık oldum, İstanbul, Antalya bu ülkenin güzelliklerine doyamadım. Hemen o yaz taşınmadım ama... Rusya'da, İspanya'da ve Amerika'da futbol oynadım birkaç yıl. Sonra Türkiye'de oynama fırsatı çıktı karşıma. Ama burada futboldan hayatını kazanmak mümkün değildi o zamanlar. Ama İstanbul'dan ayrılmak da istemiyorum. Sadece futbol oynayarak yaşayamayacaktım. İngilizce öğretmenliğine başladım. Öğrencilerimle maç yapıyorduk. Benim oynamama şaşırmaları dikkatimi çekti ve kadın futbolu adına bu ülkede bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim. Ama yer bulamıyordum.
- Farklı farklı işlerle ilgilenirken bir da aşk hikayesi giriyor devreye değil mi? Eşiniz Türkiye'nin en önemli ailelerinden Çarmıklı Ailesi'nn bir ferdi. Siz Oğuzhan Çarmıklı ile evlisiniz... Eşinizle yollarınız nasıl kesişti?
- Öğretmenliği bıraktım ve bir spor şirketinde çalışmaya başladım. Tenis üzerine yoğunlaşmış bir şirketti. Tenis turnuvalarıyla ilgilenen, Türkiye'de tenis adına isim yapabilecek gençleri keşfeden bir yerdi. Orada bir çocuk vardı Deniz Görsey. 11 yaşındaydı o zamanlar, çok yetenekliydi. Ama kalacak yeri yoktu. Ben gönüllü oldum ona anne gibi bakmak için. Meğer onun bursunu sağlayan şimdiki eşimmiş. Çünkü eşim de lisanslı bir tenisçiymiş. Deniz'in babası, ona burs veren, mentorluk yapan kişiyle, yani eşimle tanışmamı istedi. Çok süre sonra telefonda görüştük. Bir saat telefonda İngilizce konuştuk, çok güzel bir sesi vardı, çok iyi arkadaş olduk. Günün her saatinde görüşen arkadaşlardık, onun arkadaşlarıyla tatillere gittik birlikte. Sonra evlenme teklifi geldi.
- Futbol oynadığınızı biliyor muydu?
- Öğrendi haliyle... Şaşırdı ama Amerika'da eğitim aldığı için yabancı değildi duruma. Cazip buldu aslında, "Kız arkadaşım futbolcu" diye geziyordu bir ara... Hatta ilk buluşmamız halı sahada oldu.
- İlk randevunuz yani...
- Evet ilk randevumuz, çıkma teklifi halı saha maçındaydı. Beni halı saha maçına davet etti. Arkadaşlarıyla maç yapıyordu, beni de takıma soktu. Hatta Trabzonlu bir arkadaşı vardı, "Ne yani kadınla mı oynayacağız?" dedi. Ben dokuz erkekle halı saha maçına çıktım, tek kadın olarak. Sonra o Trabzonlu arkadaşı "Bir dahaki sefere bizim takımda oyna" dedi. Sonra akşam yemeğine gittik ve sevgili olduk. Bizim bağlantı noktamız spordu, çok spor yaptık birlikte, çok seviyoruz.