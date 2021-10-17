Avrupa
medyasında sık sık Afrikalı bir çocuğun yaşam mücadelesini en ince ayrıntılarıyla aktaran dramatik bir haberle karşılaşmak mümkün. Ya da uyuşturucu batağında savrulan bir Latin Amerikalı gencin yokluk içindeki evinin en ufak detaylarına kadar çekilen fotoğraflarını görebilirsiniz. Veya Batı basını için İslam ülkelerinde neredeyse tek güzel bir gelişme olmaz. İnsanın aklına da ister istemez "Batı'da hiç mi trajik hikaye yok?" sorusu geliyor.
Batı basını aşağıda büyük harflerle yazdığımız kelimeleri kullanmayı çok seviyor. Ancak bu ifadeleri genellikle hep farklı coğrafyalardaki haberlerinde görüyoruz. İnsanların da hafızalarına böyle kazanıyor zaten. Örneğin 'şiddet' denilince aklınıza neresi geliyor? Bu durumu sorgulamaya ne derseniz? Gelin Avrupa ve ABD
basınının kendi sınırları içerisinde tek bir insanlık hikayesi detayı çıkaramadıkları gerçeklere bakalım. Batılı meslektaşlarımıza haber önerileri yapalım:
ÇOCUKLAR
Afrika
ya da Ortadoğu
'dan bir çocuğa gösterdiğiniz takdir edilesi ilginizi kendi ülkenizdeki bir çocuk için de göstermelisiniz.
Sadece bu yıl Avrupa'da 18 binden fazla göçmen çocuk kayboldu. Suriyeli bir çocuk sadece Esad rejiminin bombaları altında savunmasız değil. Avrupa'da insan kaçakçılarının eline düşen de aynı çocuk. Nerelere kaçırıldıklarına veya kimlere verildiklerine bakabilirsiniz. Avrupa sınırları içindeki zorbalığı sorgulamak gerekmiyor mu?
Kanada
'da yatılı kilise okullarının bahçelerinde yüzlerce çocuk cesedi bulundu. 300 çocuk kurbanın ismi belirlendi. Çok saygıdeğer Kanadalı meslektaşlarımızın kaleminden bu yerli çocuk kurbanların trajedilerini, ailelerinden nasıl koparıldıklarını okumak hakkımız.
MÜSLÜMANLAR
New York Times gazetesinde çıkan 2.6 milyon makalelerin yüzde 57'sinde İslam olumsuz yansıtılırken, kanserin olumsuzluk oranı sadece 34!
New York Times ile Guardian gazetelerinin yayınlarında ABD'li Yahudiler ile İngiliz Müslümanların, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki aynı gruplara göre daha pozitif bir tonda ele alındığı belirlendi.
Yani söz konusu kendi toprakları olduğunda "Müslümanlara" bile pozitif ayrımcılık yapıyorlar.
ŞİDDET
Batı basınında genellikle olumsuz haberlere dair sadece istatistikleri görüyoruz.
Örneğin İngiliz basını ülkelerinde geçen yıl 1 milyon 600 bin kadının aile içi şiddete maruz kaldığını aktarıyor. Ancak haber burada kalıyor.
Bir kadının gerçekte karşılaştığı zorlukların detaylarına dair maalesef tek bir fikrimiz olmuyor.
ABD'de Silah Şiddeti Arşivi verilerine göre geçen yıl 17 yaş altı kesimde 1375 silahla öldürme hadisesi yaşandı. ABD'li meslektaşlarımız kanlar içindeki Amerikalı bir gencin fotoğrafını neden sütunlarına açmıyor acaba?
Hollanda ya da Belçika'da seks kölesi olarak çalıştırılan gencecik kızların hapis hayatı yaşattırıldıkları tek göz odalarındaki hikayeleri haber değeri taşımıyor mu?
Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgede Hitler fotoğrafları paylaşarak "Türk avına çıkıyoruz" mesajları atan Neo-Nazi polislerin gerçek yaşam hikayeleri üzerinden Almanya'daki faşizmin detaylarını merak ediyoruz.
YOKSULLUK
ABD, dünyanın en büyük ekonomisine sahip.
Ama kronikleşmiş bir evsizler problemleri var.
Kış geliyor. 580 bin evsiz mazgalların üzerinde geceleri geçirecek.
İşte herhangi bir coğrafyada yoksulluktan sokaklara düşenlerin trajik hikayelerini hiç kaçırmayan ABD basını, kendi ülkelerinde herhangi bir evsizin derinlemesine hayat hikayesini neden uluslararası okuyucularına aktarmıyor?
Ya da ABD'de aşırı doz uyuşturucudan 2020'de 96 bin kişi öldü.
Bir kurbanın bu sürece nasıl geldiğini ya da çektiği sıkıntıları hiç bilmiyoruz, çünkü Amerikan basını bu detayları çok önemsemiyor.
İSTİSMAR
Fransa Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı saptandı.
Fransız gazeteciler bu kurbanları bulabilir, maruz bırakıldıkarı zulmü yazabilirler.
Bu kurbanlara ulaşmak zor olacaksa, RTL radyosuna göre Fransa'da her gün cinsel istismara uğrayan 49 çocuğa ulaşabilirler.
AYRILIKÇILAR
Avrupa ve ABD medyasında herhangi bir ülkedeki 'ayrılık' yanlıların hikayelerini çok sık görüyoruz.
Ülkelerinden ayrılmak isteyen grupların liderleriyle görüşürler, düşüncelerini en ince detaylarına kadar anlatırlar da anlatırlar.
Fakat nedense ABD içindeki ayrılıkçı grupları destekleyenlerin düşüncelerinin aktarıldığı bir röportaj okuyamıyoruz.
Ya da İspanya'daki Katalanlar veya İngiltere'den ayrılmak isteyen İskoçya'dan bir vatandaşın düşüncelerini 'özgürce' söylediği bir haber izleyemiyoruz.