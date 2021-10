Pandeminin bir psikolojik faturası daha: Sarılmayı unuttuk

"Son yıllarda nörobiyoloji alanında yapılan çalışmalar sarılma ve dokunma eylemelerinin beyindeki dopaminerjik sistemleri harekete geçirdiğini, başta oksitosin gibi pek çok hormonun salgılanmasında yardımcı olduğunu ortaya koydu. Yani daha basitçe anlatacak olursak zihnimizin ihtiyacı olan biyolojik mekanizmaların daha sağlıklı çalışmasını sağlar dokunmak ve sarılmak. Sarılma ve dokunma ihtiyacının en önemli faydası kişinin olumsuz duygular karşısında kendini yatıştırabilme kapasitesini artırmasıdır. Bu sayede ruh sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek bir takım olumsuz psikolojik yaşantılar karşısında daha dirençli oluruz."Psikolog Mustafa Gödeş, insanın dokunma ve sarılma ihtiyacını bu sözlerle anlatıyor. Yani pandemi döneminde büyük ölçüde hayatımızdan çıkan bu iki eylemin eksikliğini yaşıyoruz... Dokunmak ve sarılmak insanda su gibi, yemek gibi bir ihtiyaç. Peki bu dönemde bunların eksikliğini bizde, psikolojimizde nelere yol açıyor? Yine Psikolog Mustafa Gödeş bu sorumuza yapılan bir araştırmayla cevap veriyor: "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Romanya 'daki yetimhanelerde bu konuda yapılan gözlemlere dayalı önemli bulgulara rastlanmıştır. Bu yetimhanelerde anne-babalarını kaybeden bebeklerin bulunduğu bir bölümde tüm fiziksel ihtiyaçları kusursuz bir şekilde karşılandığı halde bebek ölüm oranlarının çok yüksek olduğu, hayatta kalanlarda ise bir takım zihinsel gelişim gerilikleri ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Ancak yetimhanenin başka bir bölümündeki bebek koğuşunda bebek ölümlerinin olmaması ilgililerin dikkatini çekmiş ve yaptıkları gözlemlerde bebek ölümlerinin olmadığı koğuştaki bir hemşirenin bebekleri her gün kucağına aldığı, onlara sarıldığı, dokunduğu ve onlarla sohbet ettiği görülmüştür. Yapılan görüşmelerde kendi bebeğini savaşta kaybettiğini söyleyen bu hemşire, özlemini bu bebeklerle giderdiğini söylemiştir. Buna benzer örneklerden yola çıkarak araştırma yapan bilim insanları dokunma ve sarılma ihtiyacının en az, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlar kadar önemli olduğu bulgularına ulaşmışlardır." Uzmanlara pandemi döneminde yaşadığımız dokunma ve sarılma eksikliğinin bizde ne gibi psikolojik yoksunluklara yol açtığını sorduk..."Fiziksel temas sınırlandığında veya pandemide olduğu gibi ortadan kalktığında, 'dokunma yoksunluğu' ya da 'dokunma açlığı' adı verilen bir durum gelişebilir. Bu durum tıpkı aç kalındığında, yemek istemek ama yiyememek gibidir. İnsanların ruhları ve bedenleri birine dokunmak istiyor, ancak pandemi ile ilişkili korku nedeniyle bunu yapamıyorlar. Dokunma, stres ve acının fiziksel ve duygusal etkilerini azaltabilen bir modülatördür. Birçok insan için şifalı bir rahatlama kaynağıdır. Dokunma açlığı stresi, depresyonu ve kaygıyı artırarak bir dizi olumsuz fizyolojik etkiyi tetikler. Dokunma açlığına eşlik eden yalnızlık ve izolasyon duygularının olumsuz psikolojik komplikasyonlara yol açması muhtemeldir. Örneğin, fiziksel temas eksikliği stres, kaygı ve depresyon duygularını artırabilir. Uzun vadede, temas eksikliği travma sonrası stres bozukluğuna bile yol açabilir.Ruhsal sağlığımız hislerimizden ve duygularımızdan etkilenir ve hormonlar tarafından belirli bir tür duygu veya his uyandırılır. Stresli ve endişeli olduğumuzda vücudumuz strese tepki olarak kortizol hormonu salgılayarak 'savaş ya da kaç' tepkisini harekete geçirir. Bu, kalp atış hızını, kan basıncını, solunumu ve kas gerginliğini artırabilir ve sindirim sistemini ve bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyon riskini artırabilir. Koronavirüs pandemisi sırasında birçoğumuz için önemli ölçüde büyüyen stres, savaş ya da kaç tepkisinin bir parçası olarak vücudumuzda kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının birikmesine yol açtı. Bu nedenle bu hormonları dengelemek için vücudunuzun oksitosin üretmesi gerekir. Dokunmak, okşamak, sarılmak vb. oksitosin hormonunun salgılanmasına yol açar. Vücudumuz yeterli miktarda oksitosin üretmediğinde, çok sayıda psikolojik sorun ortaya çıkar ve en önemlisi, benlik saygısını düşürür. Dokunma kaybının birçokları için son derece tecrit edici olduğunu söyleyebilirim, bu da ruh hali değişimlerine, depresyona, stres ve kaygıda artışa neden olur. Bu nedenle, temas eksikliğinin insanların ruhsal sağlığını bozma riski yüksektir.""Pandeminin her alanda olduğu gibi insan psikolojisi alanında da bazı olumsuz etkileri oldu. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde verilmesi gereken somut mesajları işlevli olarak verememek buna örnektir. Beynin soyut verileri etkili olarak işleyebilmesi için somut mesajlara ihtiyacı vardır. Örneğin; eğer virüs geçiriyorsak ve okula yeni başlayacak olan, kaygısı yüksek çocuğumuza gerekli tensel teması veremediysek burada çocuk için olumsuz bir okul algısı oluşabilir. Veyahut çocuklarımızın her zaman tensel temasta (sarılmak gibi) bulunduğu arkadaşları, akrabaları ile arasına sosyal mesafe koymak zorunda olması; onların kendilerini güvende hissetme, anlaşılma ve sevgi ihtiyaçlarını açıkta bırakmıştır. Bu bağlamda onlarla daha etkili vakit geçirmek (ihtiyaca yönelik paylaşım yapmak), pandeminin bir süreç olduğunu ve birlikte olduğumuz mesajını vermek; kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır.Biz bugün biliyoruz ki; sarılmak psikolojik olarak önemli olduğu kadar fizyolojik olarak da çok önemlidir. Birbirimize sarıldığımızda oksitosin hormonu sargılıyoruz. Bu fiziksel temas sayesinde beyindeki stres seviyesi düşüyor ve aynı zamanda mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin salgılanıyor. Pandemiden dolayı fiziksel olarak temasın minimum seviyeye indiği bu dönemde; agresiflik, özgüvende düşüklük, olumsuz davranışlar, sağlıksız ilişkiler kurma biçimleri çocuk ve ergenlerde sık karşılaştığımız sorunlardır. Özellikle 'arkadaş' kavramının daha yoğun bir anlam kazanmaya başladığı ergenlik döneminde, fiziksel temastan kaçınıyor olmak ergenlerde öfke kontrolünde sorunlara, ebeveyn-ergen ilişkilerinde anormalliklere yol açmaktadır. Bu durumda yapılacak en işlevli yaklaşımlardan biri; temas biçimlerimizi çocuklarımıza göre uyarlamak olacaktır. Artık çocuk olmayan ergen için baş okşamak yerine; 'arkadaş gibi' temas kurmak (mesela sohbet ederken elimizi omzuna atmak) bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmemize yardımcı olacaktır.""Bu eksiklikler insanların sıcak ilişki kurmasını engelleyecek ve sosyal bir varlık olan insan olarak bizler de sosyal iletişim sorunu yaşayacağız. Bundan dolayı zaten pandeminin ortalarında boşanmalar da artmalar ortaya çıktı. Bu süreç içinde ikili ilişkiler ve duygusal ilişkilerde sorunlar daha ön plana çıkacaktır. Bu eksikliğin ileride büyük problemler yaratacağını düşünmüyorum fakat psikolojik olarak güçsüz kişiler bu süreç içinde sorun yaşayacaktır. Ayrıca bu becerilerden uzak kalan insanlar bu yasaklar kalktığında tekrar sarılma gibi konularda başlarda zorluk çekebilirler fakat psikolojik olarak güçlü olanlar zamanla hızlı bir şekilde yeni duruma uyum sağlayacaklardır."