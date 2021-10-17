Giriş Tarihi: 17.10.2021

Pandeminin bir psikolojik faturası daha: Sarılmayı unuttuk GÖKSAN GÖKTAŞ

Tensel temasın neredeyse sıfıra indiği pandemi döneminin psikolojik faturası ağır oluyor uzmanlara göre. Dokunma ve sarılma gibi doğal eylemlerimizin yemek gibi, su içmek gibi doğal olduğunu söyleyen uzmanlar “Dokunma yoksunluğu yaşıyoruz, bu da bizi depresyona meyilli hale getiriyor” diyorlar