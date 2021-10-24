Artık internette kafalarına göre takılmaları yasak

Çin devletinin birçok alanda farklı planları uyguladığı biliniyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, Pekin yönetiminin hayata geçirip hâlâ uygulamaya devam ettirdiği bazı programlara bakalım:
1950'LER: Afrika
ülkeleriyle yakın ilişki süreci başladı. 1971 yılında BM'de Afrikalı küçük ülkelerin oyları ile Çin uluslararası arenada Tayvan
'ın yerine tanınan ülke oldu.
1978: Deng Xiaoping
liderliğinde 'devlet kontrolünde kapatilizm' anlayışı hayatta.
1980'LER:
Küçük kasabalar teknoloji merkezlerine dönüştürüldü. Örneğin Shenzhen'in nüfusu o dönem 30 bindi. Şimdi 11 milyonu geçti.
1990'LAR:
Ucuz iş gücü ile 'dünyanın süpermarketine' dönüşüm başladı.
2010'LAR:
Küresel tedarik zincirinde ve özellikle teknolojik ürünlerinde liderlik süreci.
2013: Sessizce Kuşak Yol
yani günümüzün İpek Yolu devreye sokuldu. Şimdilerde 100'den fazla ülke projeye katıldı bile.
2015:
'Çin malı' noktasındaki kötü imajı yıkmak için 'Made in 2025
' hayata geçirildi. Daha yüksek kalite ile Çin mallarının küresel imajı düzeltilmeye çalışılıyor.
HEDEF 2049 MU?
Bu planlamaların başarılı olup olmadıkları tartışılır. Ama şu bir gerçek: Dünya bir süredir Çin'in ABD karşısında süper güce dönüşmesine odaklanmış durumda. The Hundred
- Year Marathon isimli kitabın yazarı olan ABD'li Michael Pillsbury
'e göre Pekin hükümetinin 'süper güç' olmak için acelesi yok. Pillsbury'e göre Çin, hakim güç olmayı 2049'a odakladı. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına.
'BATILILAŞTIK' PANİĞİ
Ancak Çin yönetimini ayrı bir endişe kapladı: "Çok fazla Batılılaştık, Amerikalılar gibi olduk..." Bunun nedeni aslında basit. Zenginleşen halkın, tüketim ve gündelik alışkanlıkları değişti. Örneğin Çin'de artık obezite, şeker ve kanser gibi hastalıklardan ölümler çok arttı. Tıpkı Amerikalılar gibi ölüyorlar yani. Ya da pandemi öncesinde dünyayı en fazla gezen turistler Çinliler'di. Gittikleri ülkelerin kültürlerinden etkilenmeye başladılar. Çin'e iş yapmaya giden yabancı tüccarların etkisini de atlamamak gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak internet, Çinlileri dünya ile yakınlaştırdı. Pekin yönetimi de çocukları ve gençleri kontrol altına alabilmek için 10 yıllık planı devreye soktu. Kültürel düzenleme hedefleniyor. Çocukların özel hayatı ile kişisel bilgileri de korunmak isteniyor. Çin'de son zamanlarda alınan farklı kararlara bakalım:
LÜKS HARCAMALARA SON
Dünyanın en fazla milyarderi artık Çin'de. Babaları Mao döneminin yokluğunu gören gençlerse israfta sınır tanımıyor. Köpeklerine özel cenaze töreni yapanlar bile var. Pekin hükümeti bu duruma 'Dur' dedi. Milyoner gençlerin şatafatlı yaşantılarını sosyal ağlarda sergilemelerinin önüne geçildi.
ÇOCUK YAPANA PARA
Ülkedeki demografik kriz büyüyor. Örneğin kırsalda yaşayanların sayısı düşüyor. Çin'de 1949 yılında ülke nüfusu 542 milyondu ve bu nüfusun 484 milyonu kırsalda yaşıyordu. Günümüzde ülke nüfusu 1.4 milyar ve 850 milyona yakın kişi şehirlerde yaşıyor. Şimdilerde birçok köyde çocuk sahibi olan genç çiftlere ayda 510 dolar yardım yapılacak.
YEMEK PAYLAŞMAK YOK
İsraf yapanları cezalandıran yönetmelikler hayata geçirildi. Sosyal medyada gösterişli olmasına rağmen bitirilmeyen yemek görüntülerinin paylaşımları yasaklandı.
KÜRTAJ KONTROLÜ
Pekin devleti ayrıca kürtajı da kontrol altına alıyor. Günümüzde gençler hâlâ erkek çocuğa öncelik veriyor. Bu durumun önüne geçmek için tıbbi gerekçelerin dışında kürtaj kontrol altına alındı.
ÖDEV YOK
Çin'deki okullarda cep telefonu yasak. Küçük yaştakilerin sokakta oynamalarını sağlamak için 1. ve 3. sınıf öğrencilerine ev ödevi verilmiyor.6. sınıflar için ödevler 1 saat ile sınırlı.
40 DAKİKA TİKTOK
Ülkemizde de oldukça popüler olan TikTok uygulaması Çin merkezli. Çin'de yeni düzenlemeyle 16 yaşın altındakiler, TikTok'a sınırlı erişim sağlayabiliyor. Uygulamaya 40 dakika erişimleri oluyor ve saat 22.00 - 06.00 arasında giriş yapamıyorlar.
CANLI YAYIN BİTTİ
Hafta içerisinde alınan bir diğer kararla 16 yaşın altındakilerin internet ortamında canlı yayın yapmaları tamamen yasaklandı
'TUVALETE DE KARIŞIN'
Şimdi gelelim tüm bu kontrollere getirilen eleştirilere. ABD ve İngiliz basınındaki detaylara göre Çinli internet kullanıcıları sık sık "Robot muyuz?", "Devlet tuvalete gideceğimiz saatlere de karar versin" şeklinde eleştiriler yapıyor. Batı basını da Çin'in dünyaya bu kadar kapalı olmasının kabul edilemeyeceğini dile getiriyor.
EBEVEYNLERE CEZA
Uygunsuz davranış sergileyen ya da suça karışan genç çocukların anne babalarının cezalandırılmasına yönelik yasa taslağı hazırlandı.
996 KURALI BİTİYOR
Çin'de teknoloji devlerinde 996 çalışma kuralı var: Sabah 9, akşam 9, haftada 6 gün çalışma. Çin Yüksek Halk Mahkemesi, 996'nın işçi hakları açısından yasa dışı olduğuna hükmetti. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, başarı felsefesini 996'ya bağlıyordu.
OYUN SAATLERİ BELLİ
Ülkede 18 yaşın altındakiler için dijital ortamda oynanan oyunlar için gün ve saatler belirlendi. Video oyunları saat 20.00 ile 21.00 arasında ve sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanabilecek.
'BAĞIMLI' KAMPLARI
Çin'de 850 milyon internet kullanıcısı var. Binlerce gencin internet bağımlısı olduğu düşünülüyor. Bu kişileri dijital ortamdan uzaklaştırmak için kamplar bulunuyor. Gençler 60 günlük kamplara alınıyorlar. 3 ay oyunlardan uzak kalanlara para ödülü veriliyor.
ÇOCUK YAPMIYORLAR
Ülkede bir diğer problem gençlerin artık çocuk yapmak istememesi. Yıllarca uygulanan tek çocuk politikasının ardından ikinci ve hatta üçüncü çocuğua bile izin veriliyor. Ancak kendileri tek başlarına büyüyen günümüzün çiftleri, daha fazla çocuk istemiyor. Bu durumu değiştirmek için teşvikler açıklanıyor.