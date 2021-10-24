Giriş Tarihi: 24.10.2021

Artık internette kafalarına göre takılmaları yasak SELÇUK EREN

Planlamalarıyla ünlü Pekin yönetimi, bu kez gençler için 10 yıllık ‘davranış programını’ devreye soktu. Çin’de artık gençlerin israf etmesi, lüks tüketmesi, internette fazla vakit geçirmesi, sokakta uygunsuz hareket etmesi ve TikTok’ta kafalarına göre takılmalarını kontrol altına alındı