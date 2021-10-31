Bursa’da çağlar öncesine yolculuk

Bursa
'nın sivil eğitim birimi olarak da tanımlanan Kültür Akademisi bünyesinde biri akademik düzeyde olmak üzere sekiz eğitim programı yürütülüyor. Beş'ten Sonra Sanat ve Bursa'da Sanat Her Yerde, şiir, edebiyat, müzik, halk kültürü ve kültürel sanatsal etkinlikler devam ediyor.
Arkeolojinin temel esasları, bölümleri, bilimsel kazıların deneyimlenmesi, yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulamalı saha çalışmalarıyla arkeolojik uygulama kavramlarından oluşan Deneysel Arkeoloji Kulübü, 120 öğrencisi ile Arkeopark kazı alanında uygulamalı eğitimlere devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü ve Müzeler Şube Müdürlüğü iş birliğinde Kültür Akademisi eğitim programlarından Deneysel Arkeoloji Kulübü alanında uzman arkeologlar yönetiminde atölye çalışmalarını cumartesi günleri saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Akçalar Aktopraklık/Arkeopark Höyüğü kazı alanında teorik ve uygulamalı olarak yapıyor.
Kazı teknikleri atölyesinin yanında, kilden çömlek yapım atölyesinde tarih öncesi dönemde insanların günlük yaşamda kullandıkları kilden yapılmış eşyaların üretim süreci gerçekleştiriliyor. Taştan alet yapımı atölyesi tarih öncesi dönem insanının ihtiyaç duyduğu aletlerin taşların şekillendirilerek nasıl üretildiği, tarih öncesi mimarlık atölyesinde ise tarih öncesi dönem mimarisi ve yaşam şartları arkeoloji meraklılarına anlatılıyor.
TÜRKÜLERLE MERHABA
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü "Türkülerle Merhaba" sezon açılış konseriyle dinleyicilerle buluştu.
Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Nilüfer Göl yönetti. Konserde solist ve koro, Anadolu'nun sevilen türkülerini müzikseverlerle söyledi. Konserin ikinci yarısında konuk sanatçılar Mustafa ve Müslüm Eke, türküleri kendilerine özgü yorumla seslendirdi. Gecenin sonunda Müslüm ve Mustafa Eke'ye Orkestra Şube Müdürlüğünce çiçek takdim edildi. Konseri izleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, emekliliğini hak etmiş fakat pandemi nedeniyle plaket verilememiş ritim saz sanatçısı Haydar Demir ve Kemal Beygirci'ye plaketlerini verdi.
ÜNİVERSİTELİLERİN DENİZ SEFASI
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz 'Mavi Tur' seferleri, bu kez üniversite eğitimi için Bursa dışından gelen gençleri ağırladı.
Bursa'nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz 'Mavi Tur' seferlerine bu kez üniversiteli gençler konuk oldu. Bursa İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünde düzenlenen "Bursa'ya Yolculuk, Bursa'da Zaman" projesine ev sahipliği yapan Mavi Tur'a Kredi Yurtlar Kurumu ve Diyanet Vakfı Yurtlarında kalan ve Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören 800'e yakın öğrenci katıldı.
Bursa sahillerini canlı müzik eşliğinde tanıma imkanı bulan gençler, keyifli bir gün geçirdi.
EZGİLERE YOLCULUK
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, Özbek, Kazak ve Türk sanatçıları Hiva-Bursa Türk Dünyası Kültür Başkentleri Dostluk Konseri'yle aynı sahnede buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, Özbekistan Kültür Bakanlığı Temsilcisi Khamroz Dekhanov, Taşkent İl Kültür Müdürü Akhror Mirzaev, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ve çok sayıda müziksever katıldı.
DEMOKRASİ ADASINDA BULUŞMA
Bursa'nın 17 ilçesindeki 1058 mahallede yaşanan sıkıntılara yönelik hızlı çözümler üretmek adına dönem dönem muhtarlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez muhtarlarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi. Belediye tarafından düzenlenen Yassıada gezisine katılan muhtarlar, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamına tanıklık eden yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi. Tüm ilçe muhtarlarını kapsayan programın son kafilesi olan yaklaşık 200 muhtarla birlikte Mudanya BUDO İskelesi'nden Yassıada'ya hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki tüm muhtarları dört gruba böldüklerini ve son kafileye kendisinin de eşlik ettiğini söyledi.
BAŞKAN AKTAŞ KORONUN SOLİSTİ OLDU
Gündüz makamında muhtarları ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra Muhtarlar Korosu'nun konserine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan 'Muhtarlar Korosu', Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı. Serkan Kiviz'in şefliğinde Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren muhtarlar, usta sanatçıları aratmadı. Başkan Aktaş 'Muhtarlar Korosu'nun 'Mühürden Notaya' temalı konserinde sahneye çıkarak, 'Fikrimin İnce Gülü' ve ' Gözleri Aşka Gülen' şarkılarını seslendirdi.
AKROBASİ SOKAKTA
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Institut Français Türkiye-İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen akrobatik sokak gösterisinde, Fransız sirk sanatçısı Nicola Freso yaptığı birbirinden zor hareketlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü ve Institut Français Türkiye-İstanbul Şubesi işbirliğinde hazırlanan Fransız Les Hommes Penches topluluğunun Instable (Kararsız) gösterisi, Bursa Kent Müzesi Amfi Tiyatro önünde yapıldı. Bursalıların ilgi gösterdiği gösteride, Fransız sirk sanatçısı Nicola Freso'nun performansı merakla izlendi. Denge sınırlarını zorlayan sanatçı, birbirinden zor hareketleriyle yürekleri ağızlara getirdi. Bir direkle oyununa başlayan sirk sanatçısı, Bursalıların meraklı bakışları arasında vücudunu kullanarak tek başına düzeneği kurmayı başardı. Gösterinin sonunda direğin tepesine çıkarak ayakta duran sanatçı, izleyenlerden büyük alkış aldı.
OTİZMLİ ÇOCUKLAR HAYVANLARLA BULUŞUYOR
Engelli bireylere yönelik birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez otizmli çocukları hayvanlarla buluşturdu. Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleri hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, COVID- 19 pandemisinden en çok etkilenen gruplar arasında olan engelliler ve ailelerini Bursa Hayvanat Bahçesi'nde ağırladı. Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 otizmli genç, çocuk ve aileleri katıldı. Hayvanlar ve doğa ile bir gün geçiren otizmli gençler hayvanları yakından tanıma fırsatı bulurken, keçi, tavşan ve zürafaları elleriyle besledi.
Hayvanların otizmli çocuklar üzerinde pozitif enerji bıraktığını söyleyen aileler, hayvanlarla olan iletişimin çocuklarındaki sosyal becerileri arttırdığını belirtti. Aileler hayvanat bahçesinde olmaktan dolayı çocuklarının çok mutlu olduğunu dile getirirken, organizasyondan dolayı teşekkür etti.