Giriş Tarihi: 31.10.2021

İşin ucu kendilerine dokununca batılı devletler de sosyal medya düşmanı oldu SELÇUK EREN

Yalan haber bumerangı kendilerini vurmaya başlayınca Batılı devletler ve yazılı basın sosyal ağ sitelerine savaş açtılar. Ancak aynı hükümetler ve medya kuruluşları, internet sitelerinin başka ülkelerde yol açtıkları soykırım gibi daha büyük suçlara göz yummuştu