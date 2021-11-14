7/24 şehirde yaşam

Tiyatro
Yıldız Kenter "Ben Anadolu" ile anılıyor
ENKA Sanat, 2019 yılında aramızdan ayrılan Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi, Kenter Tiyatrosu'nun kurucusu ve Devlet sanatçısı Yıldız Kenter
'i, 16 Kasım Salı akşamı Güngör Dilmen'in klasikleşmiş eseri Ben Anadolu ile anıyor. Anadolu topraklarının özünü oluşturan; toprakla, ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar, bu kez Ayça Bingöl'ün yorumunda vücut bulacak. Oyun 16 Kasım Salı günü, saat 20.30'da ENKA Oditoryum'da...
Tiyatro
Haluk Bilginer'den Sertab Erener istanbullularla buluşuyor Alternatif müziğin usta isimleri sahnede Kral Lear yorumu
Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer
, bu kez Shakespeare'in "trajedisini kendi elleriyle çizen" kahramanı Kral Lear'a bürünüyor. İktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çok katmanlı bir klasik olan oyunun yönetmeni ise Muharrem Özcan. Kral Lear, kızları ve ülkedeki diğer güç odakları arasında dönen bu trajedi, oyunun özündeki grotesk etkiler eşliğinde yorumlanıyor. Oyun 22 Kasım, 20.30'da Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi'nde.
Konser
Sertab Erener istanbullularla buluşuyor
Eğlence ve kültür sanatın lokomotifi Kerki Solfej, kış konserleri serisiyle sanatseverleri sevilen isimlerle buluşturmaya devam ediyor. 19 Kasım Cuma akşamı pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener
, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İstanbullularla buluşacak. Sesi ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Sertab Erener, sevilen şarkılarını İstanbul Anadolu yakasının yeni kültür, sanat ve eğlence merkezi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hayranlarıyla birlikte söyleyecek. 19 Kasım'da Erener'in performansından önce Selin Geçit ve Pandami Music sahnesiyle keyif dolu anlar yaşatacak.
Single
Yenilikçi popa taze kan
Daha önce müzisyen arkadaşı Umut Yunus Ateş ile birlikte yorumladıkları Bu Şehirden adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine toplayan, dinleyenlerin büyülü ve çok farklı bir ses olarak tanımladıkları genç sanatçı Gökçe Kasacı, yeni şarkısı Dalımdan Kopmalıydım ile yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Sözü ve Müziği genç sanatçıya ait olan yeni single, farklı aranjesi, yenilikçi sound tasarımıyla 2021 yılında farklı ve alternatif bir pop şarkısı nasıl olabilir sorusunun adeta cevabı niteliğinde. Yeni ve farklı bir Türkçe Pop müziği üretmek için kolları sıvayan Gökçe Kasacı'nın bu kez yolu yenilikçi sound'ları ve yeni nesil sanatçılara yaptığı, ses getiren aranjelerle adını duyuran Alican Özbuğutu ile kesişti.
Konser
Alternatif müziğin usta isimleri sahnede
Yerli alternatif sahnenin sevilen ikilisi Dolu Kadehi Ters Tut, kış konseptine geçiş yapan KüçükÇiftlik Park'ta 26 Kasım Cuma akşamı şarkılarıyla dinleyicilerin içini ısıtacak! Dolu Kadehi Ters Tut, kasım ayı itibarıyla kapalı bir mekâna dönüşen KüçükÇiftlik Park'ta, içten sözleri ve güçlü ritimleriyle çok beğenilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyecek. Yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut, 2014 yılı sonunda Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından kuruldu. İlk albümleri Polonya'nın Başı Belada'yı 2015 sonunda evde kaydeden ikili, asıl ivmesini 2016'da kazandı ve DKTT kısa sürede en çok dinlenen projelerden biri haline geldi. İlk stüdyo albümleri Dünyanın En İyi Albümü'nü 2017'de yayınlandı.
Sergi
Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, vakfın üç ana koleksiyonundan biri olan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan yeni bir seçkiyi ziyarete açtı. Ağırlık ve Ölçü Sanatı adını taşıyan yeni koleksiyon sergisi, insanın kendini ifade etme becerisinin önemli bir aracı olan ölçme ve tartma eylemlerini tarihten alıntılarla disiplinler arası bir mercekten inceliyor. Pera Müzesi Salıdan cumartesiye 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir.