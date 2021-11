Muhteşem doğa, misafirperverlik olağanüstü yemekler

"Daha önce hayatımda böylesine lezzetli bir şey yemedim", "Böylesi bir manzaraya uyanmak ömre bedel" veya "Gittiğiniz her yerde sizi farklı bir atmosfer karşılıyor. Ama misafirperverlik her yerde aynı..." Bu yorumlar Türkiye 'yi gezen YouTuber'lara ait. Artık sadece İstanbul 'u ya da Akdeniz kıyılarını gezmiyorlar. Türkiye'yi şehir şehir dolaşıyorlar. Bir sabah Mardin 'de uyanıyorlar diğer gün Gaziantep 'te lokanta lokanta gezip Türk mutfağının lezzetlerini tadıyorlar. Çektikleri videoları da onbinlerce takipçileri ile paylaşarak Türkiye'nin ne denli güzel bir ülke olduğunu tüm samimiyetleriyle aktarıyorlar.Türkiye'yi gezen ya da bir şekilde ülkemizde yaşamaya karar veren YouTuber'ların muhtemelen tamamının görüşleri aslında oldukça olumlu oluyor. Biz de son zamanlarda Türkiye hakkında YouTube kanallarında videolar çeken isimlerle konuştuk. Aslında hepsine klasikleşen aynı soruyu yönelttik: "Türkiye denildiğinde aklınıza gelen üç şey ne oluyor?" Görüşlere geçmeden önce bir detayın daha altını çizmekte fayda olacak. Ulaştığımız her YouTuber'ın geri dönüşü o kadar içten oldu ki inanın bir çoğu Türkiye hakkında daha uzun konuşmak istediğini dile getirdi. Bu da aslında bize Türkiye'de gördükleri samimiyetin bir yansımasını gösteriyor. İşte YouTuber'ların cevapları:Marloes Marlie aslen Hollandalı. 2017'den beri İstanbul'da yaşıyor. Kendi ismiyle açtığı YouTube kanalında Türkiye'deki güzellikleri aktarıyor.Türkiye, bana zamanda yolculuk hissi veriyor. Anı yaşarken, bir anda geçmişe de gidebiliyorsun.Türkiye töleransın çok yüksek olduğu bir ülke. Türklere saygım çok büyük. İnanılmaz misafirperverler. Kendilerinden çok diğer insanları düşünüyorlar.Türkiye söz konusuysa olmazsa olmaz var: Yemekler. Lezzetli ve sağlıklılar.Türkiye bir yemek cenneti. Zaten YouTube serilerimizin büyük bir kısmı genellikle yemeklerle ilgiliydi. 2 milyondan fazla izlendiler ve dolayısıyla dünyanın da ağzını sulandırdık. Kaliteli malzemelerle hazırlanan lezzetli tatlara bu kadar kolay ulaşılmasını gerçekten takdir ettik. Ayrıca çay ve kahve kültürünüze de hayran olduk.Türkiye'de tarihin pek çok katmanı var. Bunu da her köşede görebiliyorsunuz.İstanbul'da ışıkla ilgili özel bir şey var. Altın rengi, sıcak ve büyüleyici. Asya yakasında otururken, Avrupa tarafınının manzarasını ve Boğaz'a vuran güneşin ışıltılarını hiçbir zaman unutmayacağız.Joe ve Miina, iki maceraperest. Estonyalılar. Wild Viking Travels kanalları üzerinden dünya turlarını paylaşıyorlar. Türkiye'de 3 ay geçirerek, 10 bin kilometrelik yolculuk yaptılar.Nazik ve misafirperver Türk halkı. Aklımıza ilk gelen bu. Gittiğimiz her yerde birçok kişi, Türk kültürünü göstermek için bize sadece evlerini değil, kalplerini açtılar. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar kolay arkadaş edinmek mümkün değil.Türkiye büyük bir ülke. Bu kadar farklı ve harika yerlerin olması muhteşem. Fethiye'de turkuaz mavisi sular, Kapadokya'da büyülü çöl benzeri manzaralar, Rize'de yemyeşil yaylalar... Bir ülkeye bu kadar çok güzel yerin sığabilmesi bizi çok etkiledi. eceğinden keyif aldım.Türkiye'yi gezerken yiyeceklerimi genellikle yerel pazarlardan aldık. Tazelik, fiyatlar ve lezzet harikaydı. Türkiye'de iyi yemek iyi mod demek.İngiliz çift, yılın belirli bir dönemi Fethiye'de yaşıyorlar. Türkçe de öğrenen Mick, artık "Mick Amca" olarak tanınıyor.- Muhteşem doğal ve arkeolojik alanları.- Fantastik havası özellikle de kış aylarında.- Dost canlısı insanları.- Çarpıcı manzara, güzel tabiat ve turkuaz sahil şeridi.- Türkler dünyanın en cömert candan insanları olabilirler.- İklimi. Herkes için uygun iklim var.Flo Müller, Almanyalı bir gezgin. "Amacım sadece dünyayı gezmek değil, dünyanın dört br yanında ne kadar güzel insanların da olduğunu göstermek istiyorum" sloganı ile FLO isimli YouTube kanalında yayınlar yapıyor. Türkiye'de de 7 gün geçirdiği videosu var.Türkiye gezilerimde insanların misafirperliği noktasında şaşkına döndüm. İstanbul'da otobüste yanıma oturan biri vardı, İngilizce bilmiyordu. Ama el işaretleriyle sohbet ettik. Sonra Asya tarafına geçtiğimizde kendine atıştırmalık birşeyler aldı, aynısından bana da almıştı.Türkiye'de yediğim harika yemeklerin hangisinden başlasam bilemiyorum. Türk mutfağına gerçekten aşık oldum. Şöyle söyliyim sadece yemekleri keşfetmek için Türkiye'de haftalar geçirebilirim. Favorilerim lahmacun ve mantı. Şırdan da sıradışıydı.Türkiye'de herkes için bir şey var. Harika kumsallar, dağlar, ormanlar, çılgın şehirler. Sıkılmanız imkansız. İstanbul özellikle. İstersen adalarda sakin bir yaşam sür ya da istersen kendini şehrin çılgınlığına bırak.Heather, Alexa, Chloe ve Bradey... 4 kişilik ABD'li gezgin aile. Raising Voyagers isimli kanallarında yayınlar yapıyorlar. Heather ve Bradey gazeteci kökenli. Bursa, İstanbul, Kapadokya, Mardin, Gaziantep... Türkiye'yi yakın zamanda turladılar.Türklerin ne denli dost canlısı ve cömert olduğunu ilk elden tecrübe ettik. Çay ikramları ya da anında yardım teklif etmeleri. Hatta evlerinde misafir etmek isteyenler bile çıktı. Burada yaşadığımız misafirperverlik ve cömertlik başka hiçbir şeye benzemiyor!Türkiye'nin dört bir yanını gezdik. Bu denli geniş bir yiyecek çeşitliliğinin olması ve her bölgenin kendine has eşsiz yemeğinin olması.Türkiye'de İsviçre'ye benzeyen yerler de var Fas'a benzeyen yerler de. Sürekli değişen manzaraya bayıldık.YouTube kanalında 1.2 milyondan fazla abonesi olan Jay Palfrey, kısa bir süre önce Türkiye'de İslam'ı seçmişti. O günden sonra "Kendimi, dünya genelinde İslam'a karşı oluşturulan ön yargıları yıkmaya adadım" diyen Jay Palfrey, çıktığı seyahatlerde Müslümanlarla ilgili bütün güzel detayları ekrana yansıtmaya çalıştığını söylüyor. Jay Palfrey'in aklına Türkiye denildiği zaman ise "Lezzetli yemekler, harika dil ve ülke genelindeki kültürel derinlik" geliyor. Jay Palfrey videolarında en çok Türkiye ve Pakistan'ı sevdiğini dile getiriyor ve "İstanbul hayatımı değiştirdi" diyor. Jay Palfrey'in Süleymaniye Camisi'nde İslam'ı seçme anını gösteren video 5 milyona yakın izlendi.