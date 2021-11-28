5 yıl sonraki hayatımıza ışınlandık

Giriş Tarihi: 28.11.2021

Pandemi etkilerinin yavaş yavaş hayatımızdan çıkmasıyla herkesi geleceğe dair de bir merak aldı. Önümüzdeki yıllarda bizi neler bekliyor? "Pandemiden çıkış" anlamına gelen "Pandexit" kavramı üzerinden, sosyal hayattan spora, sağlıktan eğitime, modadan müziğe çok değil beş yıl ve biraz ötesinde hayatlarımızın nasıl değişeceğini, bizi nelerin beklediğini uzmanlara sorduk... Uzmanlara göre sporda bisiklet gittikçe popülerleşecek, uzaktan ameliyatlar başlayacak, çok çalışıp çok kazanmanın yerini kendine vakit ayırmak alacak, üniversite eğitimi kişiselleşecek...