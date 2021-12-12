Giriş Tarihi: 12.12.2021

Bu adresleri aklınıza iyi kazıyın SELÇUK EREN

Kıyamet Kasası, Dünyanın Karakutusu, her türlü lüksün bulunduğu sığınaklar, uzaylılarla irtibat kurulan uydu ya da bir ülkeye yetecek kahvenin bulunduğu depo... Dünyanın başına herhangi bir kötü olay gelmesi ihtimaline karşılık hazır tutulan kurtarıcı adresleri öğrenmek ister misiniz?