Bu adresleri aklınıza iyi kazıyın

Avrupa
ve ABD
basınınından 'kıyamet haberleri' ile çok sık karşılaşmak mümkün. Bu durum, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın ardından girilen Soğuk Savaş döneminin bir mirası sanırım. Sonuçta dünya yıllarca ABD ile Sovyetler arasında olası bir nükleer savaşın eşiğinde yaşadı. Dolayısıyla hâlâ nükleer felaket senaryolarına dair haberler yayınlıyorlar. Diğer taraftan Hollywood etkisini de atlamamak gerekiyor. Zombiler, meteorlar, dünya dışı varlıklar, robotlar ve dahası... Bilim kurgu senaryolarında sürekli bir kıyamet sonrasında hayatta kalma mücadelesi işlenir. İşte biz de haberimizde olası kıyamet senaryolarına karşılık aklınızda tutmanız gereken bazı adresleri derledik. Aslında haberimize ilham kaynağı olan gelişme, hafta içerisinde yaşandı. Avustralya
'da gelecek nesiller için dünyanın karakutusu hazırlanacak. Bu adımdan yola çıkarak bazı kritik adresleri derledik.
DÜNYANIN KARAKUTUSU
Avustralya basını bu gelişmeyi "Kıyamete hazırlık başladı" şeklinde duyurdu. Dünya basınında haberin yayılması kısa sürdü. Tazmanya Adası
'nda "Dünya'nın Karakutusu"nun inşasına başlandı. Otobüs büyüklüğündeki dev çelik monolitin amacı aslında basit. Dünyaya yani bizim başımıza herhangi bir kötü şey gelirse ne olduğunu gelecek nesiller, bu kutunun içerisindeki verilerden öğrenecek. Tıpkı uçak kazalarındaki gibi yani. Bu yapı da uçak kazalarındaki nedenleri ortaya koyan en önemli verilerin saklandığı karakutu mantığı ile işleyecek. Güneş enerjisiyle çalışacak. İçerisinde sabit diskler yer alacak. Örneğin iklim değişikliğiyle ilgili yapılan her yeni araştırma otomatik olarak bu disklere de kaydedilecek.
KIYAMET KASASI
Aslında haberimizin ve kıyamet senaryolarının ana adresi Norveç
'te. Svalbard Takımadası
'ndaki namıdiğer 'Kıyamet Kasası' burası. Küresel tohum deposu. Yani yeryüzündeki tüm tohumlar burada saklanıyor. Amaç belli: Herhangi bir kötü senaryo gerçekleşirse hayatta kalanlar için bu kasa can simidi olsun, canlı yaşamı için hayati önemde olan tahıllar hep korunsun ve gelecek nesiller kendilerinden önce dünyada hangi tohumların olduğunu bilsin. 2008 yılından beri kasa aktif halde tutuluyor. Depoda şimdilerde 900 bin tona yakın tarım ürününe ait tohum var. 4.5 milyon farklı çeşit tohumu barındırma kapasitesine sahip.
FİLMLER VE KİTAPLAR BURADA
Norveç'in Svalbard bölgesindeki tahıl ambarının yanı sıra Dünya Veri Arşivi de bulunuyor. Küresel tohum deposunun yanında ayrıca dünyadaki birçok önemli verilerin elektronik manyetik bantlara kaydedilmiş halleri var. İkinci Kıyamet Kasası olarak da anılan bu depoda ayrıca çok sayıda önemli film ve kitabın da kopyaları saklanıyor. Birçok ülkenin ulusal kaynaklarını burada muhafaza edilmesi için gönderdiği biliniyor.
UZAYLILARLA İRTİBAT NOKTASI
Dünyanın başına bir felaket gelmesi halinde akıllarda tutulması gereken bir adres de Çin'de bulunuyor. Dünyanın en büyük radyo teleskobu ile diğer gezegenlerle irtibata geçme şansınız yüksek. FAST isimli bu uydu tam 30 futbol sahası büyüklüğünde. Guizhou bölgesinde yer alan 500 metre çapındaki bu uydu; yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.
GEN BANKASI GEMİSİ
Laf uzaya gelmişken Ay'a yerleştirilmek istenen Gen Bankası Gemisi'nin altını çizmek gerekecek. Bilim kurgu filmlerini aratmayacak projenin arkasında ABD'de bulunan Arizona Üniversitesi bilim insanları var. Amaçları Dünya'daki canlılara ait DNA'ları koruma altına almak. Buna göre 6,7 milyon bitki ve hayvan türüne ait DNA'ların Ay'da saklanması hedefleniyor. Dünya'ya bir meteor çarpması halinde ya da olası bir iklim felaketeinin ardından DNA'ların Ay'da koruma altında olacağını savunuyorlar.
OLUR DA MARS'A GİTMENİZ GEREKİRSE...
Uzaylılarla irtibata geçtiğinizi varsayalım. "Buraya gelin" dediler. Ne yapacaksanız? Bu kez adresiniz ABD olmalı. Malumunuz, ABD'li milyarderler şimdilerde durup durup birilerini uzaya gönderiyorlar. Daha spesifik bir adres olarak Elon Musk'ın kurduğu kasabayı tercih edebilirsiniz. Teksas eyaletinde bulunuyor. Boca Chica deneme sahası olarak da geçiyor. Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uzay araçları genellikle buradan fırlatılıyor. Elon Musk ve ekibi, insanlı Ay ve Mars seferleri için bu satın aldıkları kasabayı kullanacaklar. Bu yolculuklar için 100'er kişilik olan Starship / Yıldız Gemisi isimli araçlar kullanılacak.
LÜKSTE SINIR YOK
Batılı ülkelerinin dört bir yanı Soğuk Savaş'tan kalma sığınaklarla dolu. Son zamanlarda ise bu yeraltı sığınaklarının özel müşterileri oluyor. Olası felaket senaryolarına karşılık milyarderler lüks sığınaklar inşa ettiriyor. Her türlü bombalara karşı dayanaklı olacak şekilde tasarlanan bu sığınaklarda yüzme havuzları, plazma televizyonlar, oyun odaları, spor salonları ve bitki yetiştirme birimleri bulunuyor. Ayrıca silah ve cephanelikler de sığınaklarda yer alıyor.
15 BİN TON KAHVE STOKLARI VAR
Bu adres kahve tiryakileri için çok önemli. İsviçre, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kahve stokluyor. BBC'nin haberine göre 8 buçuk milyon nüfuslu İsviçre'de muhtemel bir kahve yokluğu için böylesi bir karar hayata geçirilmiş ve "acil durum depolarında" kahve stoklanmaya başlanmış. İsviçre, her ne kadar son iki yıldır "Kahve temel bir ihtiyaç değil, acil durumlar için depolamaya gerek yok" kararını hayata geçirmiş olsa da ülkedeki depolarda 15 bin tondan fazla kahve stoğunun olduğu biliniyor. Ayrıca çıkan birçok habere göre İsviçre hükümeti, halktan gelen tepkilerin ardından yeniden kahve stoklamaya başlayabilir.
KIYAMET SAATİ İŞLİYOR
Bu kadar kıyamet hazırlıklarından bahsettik, kıyamet saatine göz atmadan haberimizi bitirmeyelim. Topyekun yıkıma işaret eden sembolik bir Kıyamet Günü Saati bir süredir işliyor. Hatta geçen yıl bilim insanları pandemi ve iklim krizi nedeniyle saati kıyamete biraz daha yakınlaştırmıştı. Saat 74 yıldır Atomik Bilimciler Bülteni tarafından ilerletiliyor. Gece yarısı yani 12, insan kaynaklı bir apokaliptik yokoluşu simgeliyor. Geçen yıl yapılan ilerleme ile 12'ye sadece 100 saniye kaldı. Saat ilk kurulduğunda 12'ye 7 dakika vardı.