Avrupa’dan ABD’ye kadar

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye , önemli bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. ABD 'den Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyadan 100'ün üzerinde firma Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin desteklediği IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda buluştu. Birçok moda haftasından daha büyük bir etkiye sahip olan bu fuar; Türk marka ve tasarımcıların her geçen gün daha geniş coğrafyalara yayılmasını sağlıyor. Bu sene fuar kapsamında moda tasarımcısı Cihan Nacar da özel bir koleksiyon hazırladı ve bu koleksiyonu davetlilerin beğenisine sundu. Biz de tasarımcıyla Türkiye'nin abiye giyim konusundaki başarısını, fuarı ve koleksiyonunu konuştuk.İzmir, sektörel olarak gerçekten çok önemli bir lokasyon... Hem şahsi olarak çok sevdiğim hem de çok fazla iş yaptığım bir kent. İzmir gibi sektöre yön veren bir şehirde bu defileyi yapacak olmak bana ilham veriyor. Çünkü bildiğiniz üzere abiye ve gelinlik sektörünün neredeyse Türkiye'deki üretiminin yarısı İzmir'de yapılıyor. Biz de mayodan coutre tarafa geçmiş bir marka olarak bunun içinde yer almaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.Türkiye'deki gelinlik üretiminin yüzde 70'i İzmir'den sağlanıyor. İzmir tek başına 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Avrupa'nın en büyük gelinlik ve abiye giyim fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir, iki yıllık aranın ardından ziyaretçilerine özlenen fuar deneyimini yaşattı. Bu sene fuara 100'ün üzerinde ülkeden 195 firma katıldı.Ziyaretçilerin yüzde 32'si Avrupa'dan, yüzde 30'u Orta Doğu 'dan yüzde 20'si Balkanlar ve Kafkasya'dan, yüzde 10'u ise ABD'den geldi...Fuarı defilelerinde bine yakın tasarım görücüye çıktı. Gerçekten Türk tasarımcılar ve markalar olarak müthiş bir işçiliğe ve tasarım becerisine sahibiz. Çeşitliliğimiz çok fazla. Dünyadaki tüm trendleri karşılayan bir potansiyelimiz var.Moda, her ülkeye ve ülkelerin içindeki toplumsal yapıya göre farklılık gösteriyor. Fuara katılan yabancı alıcılarla da bunu konuştuk. Avrupa daha sade ve şık modelleri tercih ederken, Orta Doğu daha detaylı ve işlemeli modellere yöneliyor denebilir elbette ancak bu algı da kendi içinde değişkenlik gösteriyor.Fuara katılan yabancı alıcılarla ben de görüştüm. Görüştüğüm ülkelerin gelinlik modeli algıları pandemiye göre de şekillenmiş durumda. Avrupa ve Orta Doğu'nun model algıları belirgin olsa da özellikle Orta Asya'ya baktığımızda pandeminin ülkelerin yönelimlerini etkilemiş olduğunu gördüm. Örneğin Rusya bölgesinde aynı anda hem minimal modeller ilgi görüyor, hem de pandemi sonrası kendini etkinliklerde daha çok göstermek isteyenlerin tercih edeceği şık, taşlı, detaylı ve elegant modeller ilgi görüyor. Dolayısıyla fuarımıza gelen yabancı alıcılarla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda diyebilirim ki moda trendleri dünyada yaşanan global krizlerinden etkileniyor. Önümüzdeki yıllarda bu eğilimlerin biraz daha gösterişli zevklere yönelebileceğini hissettik fuarda ancak sade ve minimalin modası da hiç geçmeyecek gibi görünüyor.