Kodlamanın önündeki engeller kalkıyor

Bugün kod yazmak için uzman olma, donanım bağımlı kalma zorunlulukları ortadan kalkıyor. Teknoloji platformlarının hepsi bu bariyeri düşürerek daha çok kişinin üretici olması için çaba harcıyor. Yani hayal gücü için bariyerler ortadan kalkıyor. Swift Playgrounds
'un yeni güncellemesi büyük ölçüde çocukları hedef alıyor.
Yeni başlayanlara Swift'de nasıl kod yazılacağını öğretmeyi amaçlıyorlar ve bunu bir dizi samimi, renkli bulmaca aracılığıyla yapıyorlar. Apple
'ın Swift Playgrounds 4 uygulaması çıktı. Bu yılın ortalarında, Apple'ın WWDC 2021 etkinliğinde duyurulan yeni uygulama, kullanıcıların doğrudan bir iPad
'de iOS ve iPadOS için uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyor. iPhone
ve iPad uygulamaları büyük ölçüde yalnızca macOS'te çalışan, karmaşıklığıyla ünlü bir uygulama olan Xcode'da oluşturuluyor ve dağıtılıyor. Yazılım geliştiriciler yıllardır Xcode'un bir iPad sürümü için talepte bulunuyorlar. Swift Playgrounds 4, tam olarak böyle olmasa da fikirlerini bir Mac'e yatırım yapmadan denemek isteyen yeni iPhone ve iPad geliştiricileri için giriş engelini azaltmaya yardımcı olabilir.
MAC İHTİYACI ORTADAN KALKIYOR
Swift Playgrounds 4 sayesinde uygulamalar üzerinde çalışırken gerçek zamanlı olarak önizleme yapabilir ve işiniz bittiğinde bunları doğrudan App Store
'a gönderebilirsiniz. Uygulama artık iPad için App Store'da dağıtıma çıktı. Apple, geliştirici web sitesinde yaptığı duyuruda "Swift Playgrounds, kodlamayı öğrenmenin en iyi ve en kolay yoludur" ifadesini kullanıyor.
Apple, yazılımın geliştiricilerin hızlı ve doğru bir şekilde kod yazmasını kolaylaştırmak için satır içi kod önerileri de içerdiğini belirtiyor. Ayrıca, birden çok dosyada sonuç bulan, proje genelinde geliştirilmiş bir arama özelliği de var.
Apple yazılımın Swift paketi desteğinin, kullanıcıların uygulamalarını geliştirmek için herkese açık kod eklemesine izin verdiğini söylüyor. Yeni uygulama, yeni iPhone ve iPad geliştiricilerinin fikirlerini Mac kullanmaya gerek kalmadan denemelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Swift Playgrounds 4'teki yeni özelliklerden yararlanmak için kullanıcıların iPadOS 15.2 veya sonraki bir sürümüne sahip olmaları gerekiyor. Swift Playground 4'e artık iPad için App Store'dan erişilebiliyor.