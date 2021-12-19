Yiğitçe hak bildiğinin yanında durdu! 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un hayatına dair az bilenenler...

Olçok, birgün Arter'de kardeşiyle başbaşayken ona "Recep Tayyip Erdoğan iyi bir lider. Türkiye'nin böyle bir lidere ve onun içinde olduğu partiye ihtiyacı var. Göreceksin, bu lider ülke için çok güzel işler yapacak" der. Ve AK Parti'nin kuruluş sürecinde, dostu Erdoğan ile birliktedir. Yeni partinin kurulma sürecinde öne iki isim çıkar Genç Parti ve Beyaz Parti. Partinin logosu olarak da ayçiçeği düşünülür. Sonra beyaz yerine ak ismi öne çıkar. AK Parti ismi böyle ortaya çıkar. 3 Kasım 2002 seçim çalışmalarını yürüten Arter ekibi yoğun bir çalışma içerisindedir. Erol Olçok Erdoğan'ı bu süreçte hiç yalnız bırakmaz. İl il, ilçe ilçe bütün mitingleri dolaşır.2011 seçimlerinde, AK Parti'nin bir toplantısında Olçok, Aynı Yoldan Geçmişiz Biz şarkısını toplatıya katılanlara dinletir. Kimse beğenmez şarkıyı. Olçok bu tepkiler karşısında hayal kırıklığına uğrasa da seçimine güvenir. AK Parti eski milletvekili Ertan Aydın'a "Göreceksin bu şarkı patlayacak" der. Olçok'un dediği çıkar. Şarkı seçim kampanyasının en önemli tayışıcılarından olur.Siyasi iletişim alanına önemli açılımlar getirdi Erol Olçok .AK Parti'ye yedi seçim kazandıran reklamcı olarak anılmaya başlandı. Kitapta Olçok'un siyasi iletişim alanındaki dehası şöyle anlatılıyor: "Popülist, insanların duymaktan hoşlanacağı cümleleri söyleyen bir anlayış benimsemedi hiçbir zaman. Daima gerçekleri söyleyen, sorunları ve bu sorunların çözümlerini işaret eden kampanyaların dürüstlüğüne inanıryordu çünkü. Tıpkı yaşamındaki gibi şeffaf, net, ne vaat ettiğini bilen, cesur ve mert aynı zamanda çocuksu bir saflık taşıyan bir tavırla ilerletiyordu tüm çalışmalarını. Gerçekleri tüm yalınlığıyla ve insanların kalplerinde yer edinecek bir şekildei letmeyi başarıyordu."