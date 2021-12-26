Elektrikli otomobillerin akıllı pil rüyası

Eğer 1900'lü yılların başında fosil yakıtlar değil, elektrikli araçlar kazansaydı durum nasıl değişirdi? 100 yıl aradan sonra otomobiller iki devrimi aynı anda yapmaya çalışıyor. Elektrikli ve akıllı yani otonom araçlara kadar uzanan derin ve sancılı bir değişim var. İşte bu yolculukta her şirket kendisine doğru ve güçlü ortak seçmek istiyor. Volvo Cars
ve Northvolt, batarya geliştirmek ve üretmek için 3.3 milyar dolar yatırımın parçası olarak Göteborg'da Ar-Ge merkezi açacağını açıkladı. Aslında geleceğin otomobillerini üretecek, 2022 yılında faaliyete geçecek olan Ar-Ge merkezi, Göteborg'da istihdam yaratacak ve Volvo Cars'ı batarya hücresi geliştirmeyi ve üretmeyi uçtan uca mühendislik yeteneklerinin bir parçası haline getiren birkaç otomotiv markasından biri haline getirecek. Her iki şirket tarafından bu yılın başlarında duyurulan ortaklığın ardından, Volvo Cars ve Northvolt, yeni nesil tamamen elektrikli Volvo otomobilleri için bataryaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretim için bir ortak girişim oluşturmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Göteborg'daki yeni araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezinin ardından Avrupa
'da yeni bir üretim tesisi kurulacak. Söz konusu tesis, yeni nesil tamamen elektrikli Volvo ve Polestar
otomobillerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş yeni nesil ileri teknoloji batarya hücreleri üretecek. Tesisin kesin konumunun 2022'nin başlarında teyit edilmesi bekleniyor. Ar-Ge merkezi, Volvo Cars'ın kendi Ar-Ge operasyonlarına ve Northvolt'un İsveç'in Vasteras kentindeki mevcut inovasyon kampüsü Northvolt Labs'e yakın olacak ve batarya teknolojileri geliştirirken sinerji ve verimlilik sağlayacak. Volvo Cars ve Northvolt, Avrupa'da bir ortak batarya tesisi için en uygun yeri bulmak için karar sürecinin son aşamasında. Tesis, yılda yaklaşık yarım milyon araca batarya tedarik etmek üzere 50 gigawatt saate (GWsa) kadar yıllık üretim kapasitesine sahip olacak. 2023 yılında inşasına başlanacak olan tesisin 3 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Northvolt ile yapılan ortaklık, batarya tedarik anlaşmalarının yanı sıra, Volvo Cars'ın iddialı elektrikliye geçiş planlarının bir parçası olan Avrupa batarya hücresi gereksinimlerini de garanti altına alıyor. Şirket bu 10 yılın ortasına kadar satışların yarısının tamamen elektrikli otomobillerden oluşmasını ve 2030 yılına kadar sadece tamamen elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Northvolt ortaklığı, Volvo Cars'ın premium elektrikli otomobil segmentinde lider olma ve 2030 yılına kadar sadece tamamen elektrikli araçlar satma hedefinin temelini oluşturuyor. Ayrıca, Volvo Cars'ın kendi geliştirme becerilerini güçlendirmede önemli bir adımı temsil ediyor.