Sağlıklı veri toplayan bileğinize güvenin

Pandemi öncesi ve sonrasını ayıran en belirgin çizgi sağlıklı yaşam farkındalığı oldu. Teknoloji bunun için en önemli araç olarak hayatımıza yerleşti. Akıllı saatlerin önemi pandemiyle birlikte giderek artıyor. Pek çok kişi kandaki oksijen oranının önemini Covid-19 sayesinde kavradı. HUAWEI WATCH GT 3
, uzun bir pil ömrü sunarken, yepyeni HUAWEI TruSeen 5.0+ yazılımı ve donanımsal geliştirmelerle, dinamik kalp atış hızı ve SpO2 izleme doğruluğunda daha fazla gelişme sağlayarak dijital sağlıkla ilgili her geçen gün daha hassas ve çok veri topluyor. WATCH GT 3, adet döngüsü yönetimini destekleyerek kullanıcılara bir sonraki adet döngüsü tarihini ve doğurganlık dönemini akıllı algoritmaları sayesinde hatırlatıyor. HUAWEI WATCH GT 3 aynı zamanda stres yönetimi yardımcınıza dönüşüyor.. Kullanıcıların stresini 7/24 izleyip günün her saati sağlıklarıyla ilgileniyor. HUAWEI GT 3 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan dört farklı modeli, Türk Telekom
ve HUAWEI Online Mağaza
üzerinden satışa sunuluyor.
BÜTÜN HAYATİ VERİLER
Gerçekten pek çok hayati verinin takip edilmesi sağlıklı yaşamaya katkı sağlıyor. WATCH GT 3, kullanıcıların vücutlarındaki değişiklikleri anlamalarına yardımcı olmak için kalp atış hızı, SpO2, uyku, solunum, stres, adet döngüsü vb. gibi tüm gün sağlık yönetimi sağlıyor. Akıllı telefonunuzdaki HUAWEI Sağlık uygulaması ile egzersiz ve sağlık izleme verilerini zamanında senkronize edebiliyor, sizin ve ailenizin fiziksel ve zihinsel sağlığını takip edebiliyor, sağlıklı bir yaşam sürdürebiliyorsunuz. Türk Telekom mağazalarında deneyimleyerek alınabilecek cihaz, Türk Telekom'un online mağazalarında satılabiliyor.
ÖLÇÜMLER DAHA HASSAS
HUAWEI TruSeen 5.0+'ın donanım ve yazılım yükseltmesi, SpO2 izlemenin doğruluğunu da artırıyor. Yenilikçi çoklu optik yol algoritması, alınan sinyali iyileştirdiği gibi, kan oksijen çıkış hızı ve doğruluk oranını da geliştiriyor. Aynı zamanda multi-optik sinyalin geliştirilmesi ile düşük sıcaklık ve plato koşullarında da izleme doğruluğu sağlanıyor. Huawei
tarafından dört yıldır geliştirilen ve derinlemesine optimize edilerek HUAWEI WATCH GT 3'e entegre edilen HUAWEI TruSleep 2.0, kullanıcının uykusunu rahatsız etmeden uyku aşaması izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, uykuda solunum izleme ve uyku kalitesi analizi yapabilir. HUAWEI WATCH GT 3 ayrıca kullanıcının uyku süresini otomatik olarak algılayarak kapsamlı uyku yapısını (hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık dahil) sunabilir, uykuya dalma güçlüğü, hafif uyku dahil altı tipik uyku problemini doğru bir şekilde tanımlayabilir.