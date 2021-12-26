Yalnızlığa karşı selamı yayın

Giriş Tarihi: 26.12.2021

Psikolojik ve fiziksel zararları tahmin ettiğimizden çok daha fazla olan yalnızlık sorunu için dünyanın dört bir yanında önlemler alınıyor. Bakanlık kuran ülkeler bile var. Yalnızlığa karşı en çok tavsiye edilen mücadele yöntemi çok basit: Selamlaşmak