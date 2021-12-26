Yalnızlığa karşı selamı yayın

"Aranızda selamı yayın..." Bir hadis-i şerifin son kısmı... Peygamberimizin, toplum içerisinde selamın önemine vurgu yapan birçok hadisi var aslında. Örneğin "İslam
'ın hangi özelliğinin daha güzel olduğuna" dair bir soruyu, "Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir" şeklinde cevaplamaktadır. Dünyanın dört bir yanında yalnızlığa karşı başlatılan mücadeledede selam ön planda tutuluyor. 'Yalnızlık' deyip geçmeyin. Scientific Reports
hafta içerisinde bir rapor yayınlandı. Araştırmaya göre yalnızlık, bir kişinin ölüm riskini yüzde 45 oranında artırabiliyor. Bu oran, hava kirliliği veya obezite gibi faktörlere bağlı ölüm risklerinden daha yüksek. Gelin haberimizde yalnızlıkla ilgili yapılan araştırmalara göz atalım. Devletlerin aldığı tedbirlere göz atalım. Bireysel mücadele yöntemlerine bakalım önce. Ama en önemlisi şuna odaklanalım: Yeni yıl kapıya dayandı. Dünya hâlâ pandeminin pençesinde. Bu zorlu süreçte milyonlarca kişi daha da yalnızlaştı. Özellikle de yaşlılarımız. 2022'de pandeminin biteceği umudunu taşıyalım ve tanıdık tanımadık tüm yalnızların yanında durmaya çaba sarf edelim.
ŞEHİRDE ÇARE YEŞİL ALAN
Yalnızlığın en fazla hissedildiği yer genellikle büyük şehirler oluyor. İngiltere
'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir araştırmayla şehirlerdeki yalnızlığın reçetesi ortaya kondu. Buna göre şehirlerde kuş sesi duymak, ağaçları görmek ya da gökyüzüne bakmak gibi doğa ile temas, yalnızlık hissini yüzde 30 oranında azaltıyor. Öte yandan Birleşik Krallık
'ta aktif olan CareMatch isimli bir uygulama yalnızlıkla mücadele farklı bir yöntem sunuyor. Projeye dahil olan para da kazanıyor. Üstelik mevcut işinizi bırakmanız ya da üst düzey tecrübelere sahip olmanız gerekmiyor. Yalnız
yaşayan komşularınıza en azından haftada bir alışveriş yapıyorsunuz. Böylece uygulama üzerinden paranızı alıyorsunuz.
KOMŞUNA GÜLÜMSE VE EL SALLA
Bundan üç yıl önce Yalnızlık Bakanlığı'nın kurulduğu İngitere
'de yerel yönetimler de bu sorunla mücadele için ellerini taşın altına koyuyor. Örneğin Cambridgeshire
ve Peterborough
bölgelerinde özellikle yeni yıl öncesinde vatandaşlar komşularına gülümsemeleri ve el sallamaları konusunda bilinçlendiriliyor. Söz konusu bölgede 50 bin yaşlının tek başına yalnız yaşamasından yola çıkan yetkililer, yalnızlığa karşı atılacak 50 bin adımın bilgilerini vatandaşlarla paylaşıyor.
YALNIZ KALMAMAK İÇİN HAPSE GİREN VAR!
Çin'de yaşlıları ziyaret etmek yasayla garanti altına alınmış durumda. Yani büyüğünü unutana cezai yaptırım bile var. Japonya da İngiltere'nin izinden gitti. Geçen yıl Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Amaç yalnızlığa bağlı nedenlerden dolayı artan intiharların önünü kesmek. Japon yetkililerin öncelikli hedef kitlesi kadınlar. Bunun nedeni erkeklere göre ileriki yaştaki kadınların daha fazla yalnızlıktan muzdarip olduklarının saptanması oldu. Diğer taraftan Japonya'da yalnızlık o kadar büyük bir sorun haline dönüşmüş durumda ki; geçtiğimiz yıllarda yaşlıların tek kalmamak için küçük suçlar işleyerek hapse girdikleri haberleri basına yansımıştı. Business Insider'ın haberine göre Avustralya da Yalnızlık Bakanlığı'nı hayata geçirmeyi planlıyor.
AVRUPA'DA EN ÇOK YALNIZ İSVEÇ'TE
Washington Post'un haberinde Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına yer verildi. Buna göre pandemi döneminde Amerikalıların üçte biri ciddi oranda yalnızlık çekiyor. Bu yönde cevap verenlerin yüzde 61'i yaşları 18 ile 25 arasında değişen gençler oldu. Gençler arasında yalnızlığa çözüm arayan ülkelerin başında ise İsveç geliyor. Local Sweden sitesinde Immigroup'un araştırması aktarıldı. Çalışmaya göre İsveç, dünyanın en yalnız ülkesi. Avrupa'da en fazla yalnız yaşayan kişi İsveç'te bulunuyor; ülkenin yarısından fazlasından bahsediliyor. Aynı araştırmaya göre yalnızlık özellikle gençler arasında yıldan yıla artarak devam ediyor.
DÜNYAYA ÖRNEK MODEL
İngiltere'de bulunan Frome isimli küçük bir kentte sekiz yıldır uygulanan yöntem dünyaya örnek oluyor. New York Times'taki haberde Frome'da uygulanan model çok basit: Bir grup gönüllü ile sağlıkçılarla ortak hareket ediyor. Doktorlar, gönüllülere yalnızları bildiriyor. Bu kişiler de yalnızlarla irtibata geçerek doktor denetiminde yalnızlıklarını unutturmaya çalışıyor. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise "Küçük jest, büyük mutluluk" sloganı ile harekete geçildi. Kentin dört bir yanına asılan afişlerde, "Büyük adımlar atmanıza gerek yok. Küçük jestler bile tahmin edemeyeceğiniz farklılıklara neden olabilir" mesajları veriliyor.