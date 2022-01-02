Küresel liderlik test edilecek

Giriş Tarihi: 2.1.2022

Geçen yıl, dünya siyasetinde net gelişmeler yaşanmadı. Ancak önümüzdeki günler için beklentiler yüksek. Çin, ABD’nin küresel liderliğini test edecek. Yani 2022 senesi, yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçebilir