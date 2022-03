Radikal kararlar öncesi iyi düşünün

Makyaj dünyasının önemli isimlerinden Serhat Şen ile sohbet ettik. Moda dünyası, saç ve makyajdaki son trendleri konuştuk. Şen sizler için önemli ipuçları verdi.- Kadınlar makyajı çoğunlukla giydiği kıyafetlere göre yapıyor. Fakat burada önemli bir detayı atlıyorlar: Saç rengi! Siyah saçlılar, makyajda gözlerine odaklanmalıdır. Gözleri ön plana çıkarmak, siyah saçın sert görünümünü kırarak gözler ve saçların birbiri ile uyumlu kusursuz bir profil oluşturmasını sağlar. Dumanlı ve buğulu göz makyajı, siyah saçlıların en çok kullanması gereken makyaj stilleri arasındadır. Yani bu saç renginin mükemmel ürünleri; siyah göz kalemi, eyeliner ve toprak tonlu farlardır. Sarı saçların dezavantajı ne yazık ki ten rengi de beyaz ise cildin sürekli solgun bir görüntü vermesidir. Bunu engellemek için ten renginize uyumlu bir fondöten ile makyaj yapmalısınız. Pastel ve pembe tonların çok yakıştığı sarı saçlılar, makyajlarında bu tonlara yer vermeli. Göz ve dudak makyajında pastel tonlarını kullanarak saç, ten ve makyaj bütünlüğünü yakalamanız aslında zor değil. Canlı ve enerjik bir görünüm için allık ve bronzlaştırıcı pudralar makyaj rutininizde yer almalı; pembe ve şeftali tonlarında bir allık ile hiç makyaj yapmasanız bile yüzünüze renk vermeyi ihmal etmemelisiniz.- Perdesiz cilt... Skinimalism trendi 2022'de daha da güçlü bir şekilde devam edecek. Cilt dokusunu saklamayan minimal görünümler, transparan formüller ve doğal uygulamalar yine ön planda. Yaratıcı eyeliner görünümleri 2022'nin favori güzellik trendlerinden biri. Çift kuyruklu eyeliner'dan yenilikçi grafik çizgilere, bu göz makyajı için eyeliner kaleminizi makyaj çantanızdan eksik etmeyin. Genç, taze ve doğal bir makyajın stratejik hamlelerinden biri olan yoğun allık, önümüzdeki birkaç sezon boyunca güzellik portrelerinin vazgeçilmezlerinden olmaya aday. İddialı tonlara sahip bir far koleksiyonu, yeni sezonda da elinizin altında bulundurmanız gerekenlerden. Neon renk ailesinden yoğun mücevher tonlarına, göz makyajında sadelik mümkün değil. Simler, taşlar ve göz kamaştıran parıltı, makyaj görünümlerinin eğlence ve gösteriş dozunu artırmaya devam edecek. Yeni yılda göz ve dudak makyajınızda ışıltıya yer vermekten korkmayın!- Sarı saç makyajı her ne kadar keyifli görünse de makyaj teknikleri anlamında biraz zor olabilir. Sarı saç ciltteki kırmızı görünümü ve cilt lekelerini maalesef daha net şekilde gösterir. Bu nedenle ciltlerine eskisine kıyasla çok daha iyi bakmaları gerekecek. Sarışınlar makyaj yaparken ten renginin bütününe ve saç tonuna yakışacak renkleri tercih etmelidir. Ama en önemlisi sarı saç her zaman makyajlı olmayı, bakımlı olmayı ister. Yani zahmetlidir sarışın olmak. Bunları radikal kararlar almadan önce bilmek gerekir.Hepsiyle ayrı ayrı çok keyifliydi. Şu isim demem doğru olmaz. Ancak 2015 yılında Yolanthe Cabau'nın makyajını yaptığımda, işimi çok beğenmesi ve o makyajın çok ses getirmesi benim için inanılmaz kıymetliydi. Sanırım hayallerimin gerçek olmaya başlaması da bu şekilde oldu.- Geçtiğimiz yıl kontür tekniği ile yapılan soğuk kahve tonlarındaki allıklar yerine pembenin her tonunun kullanıldığı "al al" duran yanaklar podyumda boy gösterdi. Pembe allığın kullanım amacı ise cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlamak. Neredeyse yok denilebilecek natüral makyajlar gördük. Saçlarda ise daha bakır gibi daha sıcak tonlar hakimdi.- Kadınların yaptığı en önemli yanlışlardan biri yüz bakımına gösterdikleri özeni saçlarına göstermemeleri olabilir bence. Çünkü nasıl ciltte minimalist akım öndeyse saçta da aynı doğallık moda. Bunun için saçın günlük bakımına da özen göstermek gerek.Geçtiğimiz şubat ve mart ayının başlangıcı büyük moda haftalarında 2022 Sonbahar/Kış şovlarına sahne oldu. Çoğu moda evi pandemi dönemi ara verdikleri "gerçek yaşam" defile düzenine geri döndü. Bu aslında modanın heyecanını tekrar yakalaması açısından sevindirici bir haberdi. Gönül ne kadar oralarda bulunmak istese de yoğun iş tempom buna izin vermiyor. Şikayetçi olduğumu da söyleyemem, beni biraz tanıyanlar bile işime duyduğum tutkuyu bilir. Yine de gündemden kopmamak için saç ve güzellik adına podyumlarda neler olmuş diye defileleri online takip ettim. Size dikkatimi çekenleri aktaracağım.Sonbaharda ya çok uzun saçlar göreceğiz (ki bu trend oldukça revaçta) ya da Pixie ve Bob Cut tabir edilen kısa, 70'lerin ikonik modeli Twiggy'yi anımsatan saç kesimleri... Bence ikisini de deneyin. Neyse ki 70'ler gibi değil, kesilen saçın tekrar uzamasını görmek için yıllar geçmesi gerekmiyor. Yeni teknolojiyle saçlar bir makasla anında kısalabildiği gibi tek gün içinde tekrar upuzun olabiliyor. Sonuçta hayat biraz da sizin oyun alanınız değil mi?Sonbahar için gördüğüm önemli saç trendlerinden biri de saçların 70'lerdeki gibi oldukça yandan ayrılmış olmasıydı. Chanel, Bottega Veneta ve Saint Laurent en çok aklımda kalanlar oldu. Saçı yandan ayırmanın en önemli artılarından biri yüzü daha uzun göstermesi. Çoğu kişiye de orta yerine yandan ayrımların daha çok yakıştığı fikrindeyim. Bu arada bu ayrımın yerini zaman zaman değiştirmek hem saçın sağlığı hem de pratik bir farklılık yaratmak açısından iyi olacaktır.Bana sorarsanız kızıl en çok sonbahara yakışıyor zaten ve şehre birden çöküveren griliğe inat bir sıcaklık katıyor. Hatta bu ilhamla desert red rengini çıkartmıştık birkaç sene evel. Ama son defilelere baktığımda gördüğüm kadarıyla kızıl iyice baskın olmuş. Özellikle Chanel ve Balmain defileleri kızılın en hoş yorumlarını gördüğümüz defilelerdi. Bu tonlara geçmek isteyenleri genelde en çok soğutan konu kızıl boyaların çabuk solabilmesi oluyor. Ama inanın nemsiz kalırsa en doğal saçlar bile solabiliyor. O nedenle istediğimiz renge dönelim ama solmaması için nem veren bakım rutinini unutmayalım.