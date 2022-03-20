Ukraynalı çocuklar kaçırılıyor

Giriş Tarihi: 20.3.2022

Rusya’nın saldırılarından yüzbinlerce Ukraynalı çocuk kaçtı. Ancak ortada büyük bir tehlike var. Çocuklar, sınırlarda insan tacirlerinin eline düşüyor. Aslında Batı’nın bu konuda sicili kabarık. Son üç yılda 20 bine yakın göçmen çocuk kayıplara karıştı