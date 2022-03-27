Kimyamızla oynamayın artık

Savaş sıçradığı her yeri yok ediyor. Her şeyi enkaza dönüştürüyor. Bilgi akışını da kirletiyor. Şimdi Ukrayna
savaşında buna maruz kalıyoruz. Rusya
'nın saldırılarında bir ay geçti. Savaş uzadıkça bilgi kirliliği artıyor. Gizli kimyasal laboratuvarlar iddiaları yine ortalığa saçılmaya başladı.
YARASALAR İDDİASI
Aslında geçmişten beri birçok kez karşımıza çıkan durum bu. Taraflar birbirlerini gizli kimyasal silahlar üretmekle suçluyor hep. Ortaya o kadar çok iddia atılıyor ki en sonunda kim haklı kim haksız saptanamıyor bile. Şimdilerde Rusya, ABD
'yi suçluyor. Buna göre, Pentagon'un Ukrayna genelinde 30 biyolojik laboratuvarı var. Rusya Savunma Bakanlığı'nın iddiasında bu merkezlerdeki bilgiler yok edildi. Ruslar buralarda "veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz, dizanteri patojenleri izine rastlandığını" ileri sürüyor. Dahası var, Moskova
tarafına göre bu laboratuvarlarda yarasa koronavirüsü örnekleriyle deneyler yapılıyordu.
Rusya'nın iddialarına Çin
yönetiminden hemen destek geldi. Sonuçta ABD ve Avrupa
basınında çok sık şekilde Covid-19 virüsünün Çin'deki laboratuvardan sızdığı yönünde iddialar atılıyordu. Pekin
tarafı ne yaptıysa pandemi konusunda derdini dünyaya anlatamadı.
Ülke imajı büyük zarar gördü. Dolayısıyla şimdi Ukrayna'daki merkezler üzerinden ABD'ye yükleniyorlar. Çin basınında "ABD, Ukrayna'da deşifre edildi, laboratuvarlarında ne saklıyor?" sorusunu soruyor. Ya da Çin Dışişleri Bakanlığı önceki gün şu soruları sordu: Ukrayna'da ABD'nin yaptığı araştırmaların amacı nedir? ABD, kendi sınırlarında yasaklanmış tehlikeli araştırmaları Ukrayna'da ve diğer yabancı laboratuvarlarda yürütmekte midir?
ABD: KOMPLO TEORİSİ
Moskova ile Pekin hattından yükselen bu seslere Beyaz Saray'dan birkaç kez cevap geldi. ABD'nin BM Temsilcisi, ülkesinin Ukrayna'da biyolojik silah programı olduğu iddialarını yalanladı. Rusya'nın iddialarını "komplo teorisi" olarak nitelendirdi. ABD ve Avrupa medyası da genellikle bu laboratuvar iddialarını yalanlayan haberlere yer veriyor. Yani Batı basınına göre de ABD'nin Ukrayna'da gizli biyolojik üslerinin olduğuna dair ortada yeterli kanıt bulunmuyor.
Aslında dünyanın düşürüldüğü durumu en iyi şekilde özetlemek için ABD ve Rusya'nın kendi sözlerine bakmamız yeterli olacak. Geçtiğimiz ocak ayına dönelim. Kazakistan'da olayları bastırmak için Rus askeri görevlendirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ruslar evinize bir kere girdi mi çıkarmak çok zor olabilir" tepkisi gelmişti. Moskova'nın cevabı da "Amerikalılar evinize geldiğinde hayatta kalmanız zor" olmuştu. Özetle savaş zaten yeterince kirli, bir de aklımızla yani kimyamızla oynanmasa...