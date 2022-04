Bereket Teyze’nin mühendislik harikası

Bir gastronomi kitabı var elimizde. Adı Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı. Ama alışık olduğumuz gibi her sayfasında yemek tarifi olan kitaplardan değil. Bir yemek antropolojisi! Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitabı Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadın, Arif Bilgin ve Suavi Aydın hazırlamış. Sakarya Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde görev yapan bu değerli akademisyenler büyük emek vererek hazırlamışlar bu kitabı.Kübra Sultan Yüzüncüyıl ve Aynülhayat Uybadın Sakarya'yı köy köy gezip, yerel halkla konuştular. Evlerine, sofralarına, tarla ve bahçelerine misafir oldular. Arif Bilgin, 19. yy sonlarına ve yüzyıl dönümüne ilişkin Adapazarı ve çevresindeki gıda üretimine baktı, arşiv belgelerini taradı, temettuat defterlerini, döneme ilişkin tutulan günlükleri inceledi. Buğdayın, mısırın, patatesin, birçok sebzenin ve meyvenin bu topraklardaki uzun tarihini okuyabiliyoruz bu kitapta. Suavi Aydın, Sakarya'nın iskân tarihini yazdı kültürel çeşitliliğini göstermek adına çok önemli. Onun çıkardığı göç dalgaları üzerinden giderek sözlü tarih görüşmesi yapıldı.Biz de bu damak hafızasının izini sürdük ve Kübra Sultan Yüzüncüyıl ile Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı kitabını yazarken sahada yaşadıklarını konuştuk. Anadolu halkına, kadim insanın doğayla olan temasına dair öyle hikayeler dinledik ki, her biri unuttuğumuz değerleri hatırlatacak nitelikte...- Şehrin markasına uygun bir gastronomi kitabı çıkarmak istiyorduk ama bunun bir yemek kitabının ötesine geçmesi gerekiyordu. Türkiye'nin pek çok bölgesinde mutfak kültürü üzerine saha çalışmalarım oldu. Deneyimlerime dayanarak yemek kitabı odaklı gastronomi anlayışının kırılması gerektiğine inanıyordum.2008'den beri dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Böyle olunca kırsalda üreticinin ne tür sorunları var, toprak nasıl işleniyor, neler kullanıyor gibi sorular ve bu bilinç azaldı. Trend hale gelen gastronomi sadece tüketim odaklı oldu. Şeflerin rock starı gibi anıldığı, gastronomi tabak ve sunumdan ibaretmiş gibi bir dönem oluştu.- Artık şefler de yaptığı tabağa girecek olan ürünü kimin yetiştirdiği ve nasıl yetiştirdiğini bilmeden almıyor. Fakat şehir kitaplarında biz bunun eksik olduğunu gördük ve eksenimizi tarım ve üreticiye doğru kaydırdık. Topraktan sofraya gastronomi kültürü dört yazar tarafından yazıldı. Saha çalışması yaparak, damak hafızasını ortaya çıkarmak istedik. Arif Hocamız arşiv bilgilerine girdi. 19.yy döneminde İstanbul'un iaşesine olan katkısını araştırdı. O dönem Sakarya'da yaşayan Fransız bir ailenin günlüklerine ulaştık. O günlükleri Türkçeye çevirdik.- Kuşkonmaz ekiliyormuş o dönemde Sakarya'da. Siyez buğdayı yetiştiriliyormuş. Burada 72 millet bir arada yaşıyor. Biz Sakarya mutfağı diyoruz ama Sakarya mutfakları var. Yerli halk Manavlar ve mübadele döneminden gelen göçmenler de var.- Sadece ıslama köfte ve kabaktan ibaret değil Sakarya mutfağı. 155 tarifi ortaya koyduk bu çalışmayla...- Ümit Amca çok sıcakkanlı bir üreticiydi. Kabağa duyduğu aşkı anlattı bize. "Dededen kalma bu toprağı ekmeye başladığımda kabak ektim. Ve o kabağı çok sevdim ama o da beni çok sevdi. Verim çok iyi oldu. Sabah namazından sonra evimde duramıyor hemen kabağımın yanına gelip onun sesini dinliyorum. Kokusunu bile değiştirdi tarlanın. Kökünün kımıl kımıl ilerleyişini izledim, onu duydum" dedi. Biz dünyayı insan egemenliğinde görüyoruz. Ama dünya sadece insandan ibaret değil. Doğa da konuşuyor. Biz bu çalışmamızda doğayı beş duyumuzla duymayı öğrendik.- Karasu'da yazın kum karpuzu çıkıyor. Sadece yağmurla büyüyen pembe renkli, sulu ve çok lezzetli bir karpuz türü. Yörük olan Hanife Abla'nın tarlasına girince bir tavşanın kum karpuzunu ısırıp bıraktığını gördük. Kapitalist açıdan bakıldığında bu bir verim kaybı. Ama Hanife Abla: "O da tavşanın rızkı. O bana zaten bereket getirecek" dedi. Anadolu halkı, ekilen tohumu sadece insan için değil, tüm doğa ve hayvanlar için de ekiyor.- Kocali'nin Açmabaşı köyünde Bereket Teyze ile tanıştık. Evine gittiğimizde cennet hurmalarını kurutma konusunda kendisine has bir yöntem oluşturduğunu gördük. Sobanın üzerinde bir hurma iskelesi yapmış. Bu hurmalar soba ile kuruduğu için isli bir tadı oluyor. Yaptığı iskele bir mühendislik harikası. Hurmalarındaki isli tat, gustoların da dikkatini çekecek lezzette. Şimdi coğrafi işaretimizi Bereket Teyze'nin bu özgün yöntemi ile oluşturduğu isli hurmalarla almayı düşünüyoruz. Büyük bir katma değere dönüşmüş durumda.