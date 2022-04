Gelin adayları bu yazı size

Havaların ısınması ile beraber düğün dernek sezonu da açılıyor. Kadınların hayatlarındaki en özel günlerden biri düğün günleri, küçük yaşlarından beri gözlerini kapatıp hayalini kurdukları anlardan biri gelin oldukları andır kuşkusuz. O gün her şey çok güzel olmalı, tabii ki gelinliğe eşlik edecek saçları da. İşte ben de bu nedenle sevgili gelin adayları için hatıralarımızda yer etmiş bazı ünlü gelinlerin eşliğinde bu özel gün için önerilerimi bir araya getirmek istedim.Benim size öncelikli önerim böyle bir gün için kendinize saç modeli belirlerken doğal halinizden çok uzak ve çok radikal bir değişiklik yapmamanız olacak. Çünkü kendinizi rahat hissetmeniz için öncelikli kural, kendiniz olabilmeniz, rahat hissetmeniz, aynada gördüğünüz kişiyi yadırgamamanız. O nedenle alttaki ilham veren ünlülerden kişisel tarzınıza yakın birini ya da bambaşka birini, kimi kendinize örnek seçerseniz seçin, bu seçimi nasıl en iyi şekilde kendinize uyarlayabileceğinizi mutlaka düğününüzden en az bir, bir buçuk ay kadar önce kuaförünüzle konuşmalı ve denemeler yapmalısınız.Ayrıca düğünden bir süre önce mutlaka düzenli bir bakım rutini ile saçlarınızı bu özel güne hazırlamalısınız. Eğer saç renginizde değişiklik yapmak istiyorsanız bu da yine çok önce planlanmalı ve renk değişimi yoğun bakım ile desteklenmeli.Poppy Delevingne düğünü için dekolte kısmı kapalı ve apliklerle süslenmiş bir gelinlik tercih etmiş. Bu kapalı görüntüyü volümlü dalgalarla kombinlemiş. Altın parlaklığındaki dalgaları gerçekten göz alıcı duruyor. Yandan ayrılmış saçları yüzünü olduğundan daha uzun ve oval gösteriyor.Son yıllarda attığı her adımda stili ile beğeni toplayan Hailey Bieber düğün gününde de şaşırtmadı ve geçtiğimiz sezon birçok geline ilham vermeyi bildi. O dönem açık sarı tonda olan saçlarını ortadan ayırarak sıkı bir topuza çeviren Bieber, bu topuzunu da birkaç inci süslemişti. Eğer düğün boyunca bol bol dans edip, saçlarınızı dert etmemek istiyorsanız, gecenin başından sıkı bir topuz ile önlem almak yerinde bir karar olabilir.Aslında yüzü iki taraftan çevreleyen ve hoş bir ovale çeviren 'perde kakül' trendini geçtiğimiz sonbahardan beri sık sık konuşuyoruz. Bu model kaküller çoğu kadın için oldukça kurtarıcı, güvenli bir tercih oldu. Brooklyn Beckham ile evlenen ve son günlerin en çok konuşulan gelini olan Peltz, konu saçı olunca çok risksiz, duvaklarla harika uyum sağlayan bir yarım at kuyruğu modelden yana kullanmış tercihini. Eminim bu yaz birçok genç gelin adayının seçimi benzer bir gelin saçı olacaktır.Yüzü karemsi hatlara sahip olan Chrissy Teigen, düğünü için seçtiği saç modeli ve makyaj sayesinde ifadesini ovale döndürmeyi başarmış. Bunun için en önemli ipuçlarından biri kafanın üst noktalarına verilen volüm ile yüzün uzatılması olmuş.Stili ile çok beğenilen Olivia Palermo casual gelinliğini yine daha zahmetsiz duran bir at kuyruğu ile tamamlamış. Yüzünü çevreleyen vurgular ile hafif kabartılarak hazırlanan at kuyruğu gelinliğinin sade görüntüsü ile çok uyumlu görünüyor. Özellikle kır düğünü gibi saçların daha doğal şekillendirildiği konseptler için düşünülebilir.