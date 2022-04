Hastane sınıfı ile çocuklar hayata bağlanıyor

Her yıl binlerce çocuk; çocukluk çağı kanserleri, nadir hastalıklar ya da çeşitli kronik rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatıyor. Hayatlarının bir kısmını tedavi için hastanede geçiyorlar.Bu süre, kimi zaman altı ay, kimi zaman bir kaç yıl, kimi zaman da daha uzun yılları kapsayabiliyor. Tedaviler, ilaçlar, ağrı dolu geceler derken çocukluklarından ve alıştıkları sosyal hayatlarından ayrı kalıyorlar. Onları en üzen şeylerden biri de okula gidememek! Akranlarıyla bir daha aynı sınıfta olamama korkusu!Oysa tedavi gören birçok çocuk, bir süre sonra iyileşiyor ve kaldığı yerden yaşamına devam edebiliyor. Ancak hastanede kaldıkları uzun süre nedeniyle akranlarının gerisinde kalıyorlar. İşte bu geride kalma ve eğitime ara verme sorununu çözen bir sistem var artık: Hastane sınıfı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak çalışan bazı hastanelerde bulunan bu sınıflar; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların tedavi görürken eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor.Üstelik bakanlık, hastane sınıflarına öğretmen de atıyor. Türkiye'de çeşitli devlet ve üniversite hastanelerinde 38 hastane sınıfı bulunuyor. Son olarak ülkemizde ilk kez bir vakıf hastanesinde, Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde bir sınıf açıldı. Biz de burayı ziyaret ettik ve hastane sınıfının oluşmasında büyük emekleri olan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Medikal Direktörü ve Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu Melek Hanım ile görüştük.Hastane sınıfını ziyaretimizde, kısa bir süre önce lösemi teşhisi konulan üç yaşındaki Asya ile karşılaştık. Sınıfta olmayı çok seven, buradaki oyuncaklarla zaman geçiren Aysa, annesi Hatice Eser ile birlikte...Elvin Geçer henüz üç yaşında... Sınıfta yaptığı gelişimsel aktiviteleri ve özellikle boyama yapmayı çok seviyor. Odasından biraz dolaşmaya çıktığında sınıfa uğramadan dönmüyor."Hastane sınıfını çok seviyorum, hem oyun alanı hem de ders yapma yeri. Okulumu çok sevdiğim ve özlediğim için burada ders yapmayı seviyorum. Favori dersim matematik. Tedavi görürken resim ve boyama yapmak beni mutlu ediyor."/ İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde proje sorumlusu- 1994 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hacettepe Üniversitesi ile işbirliğine girdi ve ilk hastane sınıfı Hacettepe Hastanesi'nde açıldı. Türkiye genelinde 48 tane hastane sınıfı var. İlk yapılanmalar ilkokul olarak açılmıştı. Şu ana kadar hiçbir hastane sınıfında ortaokullise öğretmenleri görevlendirilmemişti. Sadece ilkokul öğretmenleri pazartesinden cumaya kadar görevlerini hastanede gerçekleştiriyorlardı.- 2013 yılında çocuk hastalarla tanışmam bir yakınım sebebiyle tesadüf eseri olmuştu. O dönemler gönüllü öğretmenlerle birlikte Hayata Renk Ver Derneği'ni kurmuştuk. Biz de altı hastane sınıfı açtık. Gönüllü öğretmenler olarak hastanelere gidiyorduk ama daha çok etkinlik yaptırıyorduk. Yazarlar, ressamlar götürdük, hayallerini gerçekleştirdik ama hep bir eksik tarafları vardı! Çünkü okul demek çocukluk demekti. Çocuğu, okuldan bağımsız düşünemeyiz. Çocuklar orada bir ailenin evladı değil, kendi başlarına bireyler, bağımsızlar. Bu bağımsızlık duygusunu da çok seviyorlar.- Burada tanıştığım 18 yaşında hasta bir çocuk vardı. Çok uzun yıllardır tedavi görüyordu. "Ben iyileşemeyeceğimi bilsem de İngilizce öğrenmeye çalıştım. Yat yat yat nereye kadar" demişti. Çünkü hayatına dair bir şeyler yapabilmek onu mutlu ediyordu. Hayatının kontrolünü elinde hissediyordu. Hastanede tedavi gören çocukların kendi hayatlarına dair bir karar süreçleri yok. Bu yüzden eğitim önemli. Çünkü eğitim görürken karar veriyorlar. Derslerine başlama, ödevlerini yapıp bitirme kararlarını kendileri veriyor.- Çok başarılı, hep derece yapmış ama üniversite sınavında bir ay önce teşhis konmuş bir lise öğrencimiz vardı. Başarı odaklıydı, iyileşse de, "Hayatım bitti, sınava giremeyeceğim" diyordu. Bu tür çocuklarımız için de lise öğretmenlerimiz var artık. Sınava da hazırlıyorlar. Nadir hastalıklı bir kızımız, "Ben bir ayın üç hastasını hastanede geçiriyorum. En az üç kez yoğun bakıma giriyorum. Yaşıtlarımla nasıl yarışacağım. Daha yeni akciğer kanması geçirdim. Sabah derse giremeyeceğim diye çok endişelendim. Ama onlar eve gidip ödev yaptı" diyerek üzülüyor. Keşke bu tür çocuklarımıza üniversite sınavında kolaylık sağlansa!- Tabii. Öncelikle çocuk hasta hakları ile ilgili eğitimler verdik. Ardından yas ve travma süreçleri hakkında bilgileniyorlar. Hasta olan çocuğu ve ailesini anlamasını sağlayacak ve öğretmenin kendi psikolojisini kontrol edebilmesini sağlayacak eğitimler veriliyor. Şu an hem anne hem de öğretmenlere ayrı ayrı gruplarda terapi veriyoruz. Çünkü öğretmenler de alışkın değiller, birden bire öğrencisini kaybetmeye. Bununla başa çıkabilmesi lazım.(Medical Park Bahçelievler Hastanesi Medikal Direktörü ve Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)- Kanserden yatan çocukların tedavileri uzun oluyor. Böyle olunca çocukları sağlığına kavuşturma telaşımız var. Ama aynı zamanda çocuklar büyüyen, gelişen, sosyal varlıklar. Sadece tıbbi olarak hastalığı tedavi etmek değil diğer yandan öğrenmesi, beyin gelişimi, matematik, sosyal zekâsının da gelişmesini istiyoruz. Yani okul eğitiminden uzak kalmalarını istemiyoruz. Kliniğimize uzun süredir hem psikolog hem de çocuk gelişim uzmanı bulunuyor. Ancak biz bunu daha organize yapalım daha yasal bir kimliğe büründürelim diye hastane sınıfı açmak için girişimde bulunduk.- Hastane sınıfını ilk kez bir vakıf hastanesinde kurduk. Milli Eğitim Bakanlığı çok destek oldu. Bakanlık kurumsal olarak bu yapıyı tanıdı ve öğretmenler görevlendirdi. Çocuk hematoloji onkoloji ve çocuk nakil servisimizde üç tane sürekli öğretmenimiz var. Koronavirüsle birlikte çocuklar sınıfta bir araya gelemeseler de odalarındaki yataklarında online derslere giriyorlar. Bilgisayar, tablet, kitap gibi konularda destekler oldu. Böylelikle Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde bir hastane okulumuz oldu. Bu da bizi çok mutlu etti.- Çocuklar burada uzun süre tedavi görürken akranları okullarda eğitimlerine ve sosyal hayatlarına devam ediyor. Bizim de derdimiz, çocuklarımızı sağlığına kavuşturduktan sonra akranlarına göre iki, üç yıl geride kalmasınlar. Tedavileri devam ederken eğitimlerine de kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.- Çocuklar bir hastalığı hissediyor ama tedavi olurken akılları, hep okullarında ve arkadaşlarında kalıyor. "Arkadaşlarım okula gidiyor, ben tedavi olurken sınıfta mı kalacağım? Onlar üst sınıfa geçecek ben başka sınıfta mı okuyacağım?" gibi sorular soruyorlar. Hep endişeliler. Böyle bir sınıfımız yokken, tedavi gören çocuklarımızın okul öğretmenleri onları ziyaret ediyor ve karne veriyorlardı. "Ben sınıfı geçtim, o zaman arkadaşlarımla devam ediyorum" diye mutlu oluyorlardı. Okulla ilgili algıları düşündüğümüzden daha derin. Okul ve sınıf isimlerinin bir hastanenin içinde olması, hastane ile olan ilişkilerini ve uyum sürecini olumlu etkiliyor. Öğretmenleri ile güzel ilişkiler geliştiriyorlar. Bu da hayata tutunma açısından çok önemli.- Altı ay süren de var bir yıl da, daha fazla da... Tek grup değil. Çocukluk çağı kanserleri geniş bir grup. Çocuğun tedavi süreci bir ayı geçiyorsa, okuldan ve arkadaşlarından kopuşu başlıyor. İşte hastane sınıfı burada devreye girerek bu kopuşu engelliyor. Sadece kanser değil. Kronik hastalığı olan tüm çocuklarla ilgileniyoruz. Romatizmal hastalıklar, kalp hastalıkları, nadir hastalıklar... Uzun süre hastanede kalmaları gereken ya da kronik olarak belli aralıklarla hastaneye yatmaları gereken tüm çocuklarımızı kapsıyor bu. Organ, nakil bölümlerine de gidiyor öğretmenlerimiz.- Uzun süreli tedavi süreçleri aileleri de doğal olarak onları korumacı hale getiriyor. Biz iyileşti artık okula dönebilir desek de, aileler: "Hocam ya virüs kaparsa, kemoterapi gördü, yoruldu. Sağlığı yerinde olsun da varsın okumasın" diyorlar. Bizim hedefimiz ise sağlığına kavuşturup; yarışmayan, üretmeyen, anne-babaya bağımlı bir çocuk gurubu oluşturmak değil. Arkadaşları ile iç içe ilerleyen bir çocuk istiyoruz. İşte hastane okulu buna hizmet ediyor.