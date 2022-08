Algoritmalar üzerinden hayatımıza giren bir vaka

2010'dan beri sosyal medyadan ağırlıklı olarak da Instagram'dan başımızı kaldıramıyoruz. Fotoğraf yüklediğimiz bu platform yıllar içinde gerçek bir canavara dönüştü. Sadece ünlü olduğu için ünlü olan, hayatlarımızda niye olduğunu bilmediğimiz bu küçük canavarları yaratan bir alan oldu Instagram... Yalan hayatların, olmayan servetlerin, olmayan evlilik ve aşkların paylaşıldığı hepimizi çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla baş başa bırakan bir platform oldu Instagram... Ve bu fotoğraf platformu video'ların yükselişe geçmesiyle 'müşteri kitlesi'ni kaybetmemeye çalıştı. Algoritmalarda çeşitli değişikliklere gidildi ve o güncelleme sonrası Instagram'dan para kazananlar başta olmak üzere herkes ne yapacağını şaşırdı. Kimse o garip video'ları izlemek istemiyordu ve sonuç olarak "Instagram'ı yeniden Instagram yapın" sloganıyla bir sosyal eylem başladı. Instagram'da bulunan binlerce ünlü de bu sosyal ayaklanmaya katıldı. Ve Instagram geri adım atıp "Yeniden düzenlemeler yapacağız. Yeniden ağırlıklı fotoğraf paylaşılan bir platform olacağız" açıklaması yaptı."İdil biliyoruz bunları, herkes biliyor. Türkiye'de ev hanımları bile kendi hesaplarında bu algoritma değişikliğine tepki gösterdi. Uzun uzun anlattın bakalım, kim bilir konu nereye gelecek?" dediğinizi duyar gibiyim... Konumuz algoritma değişikliği sırasında tepkisini gösteren, değişikliğe karşı başlatılan imza kampanyasına ilk katılan ünlüler arasında yer alan Kim Kardashian... Hani yazının başında dedik ya bu platform kendi canavarlarını yarattı diye... Kendilerini milyonlarca takipçiyle aklı başındaki dev medya kurumlarından daha güçlü ve daha önemli bulan bu kişiler sahip oldukları takipçileriyle dev birer pazar yeri olarak her geçen gün güç kazandı bu geçen yıllar boyunca... Bu konudaki en vurucu isimlerden biri de kabul edelim Kim Kardashian oldu... Sahip olduğu 'hiçbir şey' vasfını, seksle harmanlayıp, görgüsüzlük ve yüzsüzlükle yoğurarak öyle bir noktaya getirdi ki, kendi bence tek başına bir araştırma konusu oldu ve içinde bulunduğumuz yüzyıla da damgasını vurdu."Sadece ünlü olduğu için ünlü olma" kavramının ilk temsilcilerinden olan Kardashian, sadece kendisinin değil tüm ailesinin de sosyal medya üzerinden pazarladıkları markalara sahip olmasını sağladı. Selfie yani kendi kendinin fotoğrafını çekmek Kardashian ile normalleşti. Instagram öncesinde kendi kendinin fotoğraflarını çeken birini görsek "Herhalde psikolojik bir rahatsızlığı var" derdik oysa ki... Ya da bir markanın sahibi kıyafetleri giyip kendi ürünlerini tanıtsa "Manken ya da modelle çalışmaya firmanın bütçesi mi yetmemiş? Neden bir insan kendi markasının yüzü olur ki?" derdik kendi kendimize... Ya da satın aldığımız bir mücevherin, çantanın, giysinin fotoğrafını çekmek dünyanın en anlamsız şeyi olarak gelirdi hepimize. Görgüsüzlük, açlık, aç gözlülük, sonradan görmelik gibi kavramlarla yan yana anardık kesinlikle bu durumu... Aldığın arabayı, evini, bindiğin uçağı paylaşmak ise herhalde düşünülemez bir şeydi... "Kime neydi?" ilk olarak... Özelini, mahremini, yarı çıplak fotoğraflarını paylaşmak ise akıl alabilecek bir şey değildi Instagram öncesi... Ve tüm bu şu an garipsediğimiz her şeyi ilk olarak Instagram'da paylaşan ve 'normalleştiren' Kim Kardashian'dı...Peki hiç kopyaladığınız hareketlerin ilk çıkış noktasını, bunu ilk yapan kişiyi merak eder misiniz siz? Herhalde gazeteci olduğum için ben "Bu saçma hareket de nereden çıktı, ilk kim yapmış bu işi?" diye merak ederim, dert edinip araştırırım bu konuyu... Siz de yapın... Bilin ki 1980 doğumlu Kim Kardashian çok az parayla 'yırtma' derdinde, bu yolda her şeyi mübah sayan bir kadın... Bilin ki kariyeri bir mağazada satış görevlisi olarak başlamış. O dönem şans eseri servis yaptığı bir rap şarkıcısının 100 bin dolardan fazla parasını çalmış... Tüm ününü Ray J isimli bir rap'çi ile çektiği 40 dakikalık bir erotik filme borçlu. Jet set mensubu Paris Hilton onun hiçbir zaman arkadaşı olmamış... O Hilton'ın çantacısı, elbiselerini seçen kişi olarak yanında yer almış yıllarca... Erotik film kaseti 'popülaritesini' artırmış erkekler arasında... Playboy gibi dergilerde yer almış ve bu saçma ünü sığ bir eğlence-magazin kanalı olan E!'nin dikkatini çekmiş... Kim Kardashian o kanalda yayınlanan ve tüm ailesinin yer aldığı programla dünya çapında üne sahip oldu. Programda her tür basitlik, rezillik zaten vardı... Ama o kadar kendinden emin bir şekilde arkasında durdu ki bu yaptıklarının onun sarsılmaz yüzsüzlüğü ne yazık ki Instagram üzerinden hepimize yayıldı. Onu kopyalayan kadınlar, kızlarla doldu etrafımız... Ne diyelim hayatlarınızda Kim Kardashian ile ne kadar çok kesişim noktası varsa o kadar onun yaptıklarını doğru kabul eder ve kopyalarsınız. Bir durun düşünün şimdi ve sosyal medya hesaplarınızı yeniden gözden geçirin. Kendi kendinize de "Ben ne kadar Kim Kardashian'ım?" diye sormayı ihmal etmeyin.