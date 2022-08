Eşsiz bir Boğaz Eşsiz bir yarış

Dünya üzerinde kaç şehirde yüzerek karşı kıtaya geçebilirsiniz? Karşı yakadan bahsetmiyoruz başka bir kıta, Asya'dan Anadolu'ya... Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye 6.5 kilometre yüzerek geçebilir misiniz? 34 yıl önce bunu bir yarış formuna sokup dört kadın 66 erkekle yola çıkan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 3 bine yakın sporseveri; yunusların uğrak yeri İstanbul Boğazı'nda Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda buluşturuyor. Bu örnek yarış, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu seçiliyor. İki kıtayı kulaçlarla kucaklaştıran yarışta yüzlerce yüzücü, Anadolu yakasında -eski tadında olmasa da- yoğurduyla ünlü Kanlıca'dan başlayarak Avrupa'da yeşile doyduğumuz Kuruçeşme Parkı'nda kıyıya çıkacak. 21 Ağustos Pazar sabahı, onlarca gemi ve tanker, spor aşıklarının geçişine selam duracak. Biz de her yaştan, her milliyetten, ister sporcu ister amatör isterse sadece yüzmeyi sevenleri buluşturan yarışa katılacak en tecrübeli isimlerden 1943 doğumlu Nuri Eren ile, en genç sporculardan 2008 doğumlu Selinnur Sade'yi bir araya getirdik. Kuruçeşme Parkı'ndaki keyifli buluşmada birisi tecrübesini, diğeri hayallerini anlattı.İstanbullu Nuri Eren, 1961 senesinde Almanya'ya gitmiş. Mahkemelerde mütercim tercüman olarak çalışmış. İki çocuğu büyüme aşamasında iken 1984 senesinde Türkiye'ye temelli dönmüş. Boğaz'daki yarışa ilk kez katıldığı sene ise 2011... Herhangi bir sağlık sorunu olmayan, hiçbir ilaç kullanmayan Nuri Bey, sırrının düzenli spor yapmak olduğunu söylüyor: "Şu an atlasam karşıdan çıkarım. Her gün koşuyorum. Kışın da mutlaka sporumu yaparım. Sporunu aksatmayan kolay kolay sağlık sorunu yaşamaz." Peki Selinnur'a yarışta tavsiyeleri neler? "Gencecik çocuklarımızın başarılı olmasını çok istiyorum. Onları bu yarışmalarda gördükçe gururlanıyorum. İnşallah kürsüye çıkar ve benim de göğsüm kabarır." Selinnur "Heyecanlıyım" diye söze girince yüzen tecrübe sakinleştiriyor: "Suya atladığınız zaman karşınıza ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geliyor. Onu ortalayarak yüzeceksin. Köprüyü geçtikten sonra su soğukluyla, akıntı olup olmadığını anlarsın. Soğudunu hissettiğin an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağına doğru yüz. Köprünün ortasına doğru yönel. Önemli olan rotayı belirleyip ona göre yüzmek. Ben başarılıDikkatlerin üzerinde olacağı bir isim de Hilal Zeynep Saraç... 1998 doğumlu Saraç, yarışta kürsünün gediklilerinden. 2019'da erkekler genel klasman şampiyonunu geride bırakan Hilal, "Kürsüye çıkarsam genel klasmanda en çok madalya alan kadın olarak kendi rekorumu yenileyeceğim, altın madalya alırsam Boğaz tarihinde üç şampiyonluk alan ilk kadın olacağım" diyor.2016 Olimpiyatları'na katılan Galatasaray kulübünün milli yüzücüsü Nida Eliz Üstündağ, Türk sporunun yüz akı isimlerinden. Spor kariyeri sırasında üniversite eğitimini de sürdüren Nida psikolog oldu. Kariyerini spor ve egzersiz alanında sürdüren 25 yaşındaki sporcu, yarış için çok heyecanlandığını söylüyor: "Dünyada eşi benzeri olmayan bir yarış... Tüm dünyadan hem sporcu hem sporcu olmayanlara hem de her yaştan her milletten insanlara açık olması çok önemli. Ülkemiz için de tam anlamıyla görsel bir şölen... Benim alanım havuz ama geçen yıl heyecana ortak olmak istemiştim. Beklentim yoktu ama akıntının da etkisiyle rekor kırdım. Bu yıl için de heyecanlıyım."Selinnur Sade şu an sekizinci sınıfta okuyor, hedefi yazılımcı olmak. Peki ya yarış: "Boğaz'da ilk kez yarışacağım için ilk hedefim yarışı tamamlayabilmek. Çok eğlenceli bir yarışa benziyor. İki kıta arasında yüzmek bile çok önemli bir deneyim olacak." Yüzme sporuyla tanışması nasıl oldu acaba? "2014 senesinde ailem beni suyla buluşturdu ama ben korkmuştum. Ardından iki sene sonra kuzenlerimle tatilde iken onların havuzda nasıl eğlendiğini görünce yüzmeyi çok istedim. İşte şimdi buradayım ve artık büyük hedeflerim var." Selinnur "Haftada havuzda 10 idman yapıyorum. Günde iki idman yaptığım oluyor" derken Nuri Eren Bey, Selinur'un annesine dönüp "İşiniz çok zor, Allah yardımcınız olsun" diyor ve Selinnur'a çok önemli bir şey söylüyor: "İstersen birinci ol, istersen sonuncu, önemli olan burada olmak. Spor kariyerini eğitim hayatınla birlikte sürdürmek hiç kolay değil. Ama ileride bugün yaşadığın zorluklarını değil, başarılarını hatırlayacaksın" diye ekliyor.Sami Gemicioğlu, üç seneden bu yana müthiş yarışa bir numaralı boneyle katılıyor. Ben "En tecrübeli" diyorum ama hemen düzeltiyor: "En yaşlı." 1938 doğumlu Sami Bey, Yüksek Denizcilik Akademisi mezunu, uzak yol kaptanı olarak 40 seneye yakın gemilerde görev yapıp son olarak İstanbul Liman Başkanlığı'ndan emekli olmuş. Beni en çok şaşırtan yüzmeye başladığı yaş oldu: 70! Kendisine en çok destek verenlerin Galatasaray Spor Kulübü yüzücüleri oğlu Emrah Gemicioğlu ile Renin Gemicioğlu (halen kulübün yüzme şubesi menajeri) ve eşi Sevil Gemicioğlu'nun olduğunu belirten Sami Bey şunları söylüyor: "Bu sene Boğaz'daki 15'inci yarışım olacak. Hiç diskalifiye olmadan yarışları tamamladım. Çok enteresandır ki, ürkerek girdiğim ilk yarışımızda ben, eşim, kızım ve oğlum kategorilerimizde birinci olduk. Üç seneden beri en yaşlı yüzücü olarak bir nolu boneyi taktığım için diğer yüzücüler bana saygı gösteriyorlar. Acaba diyorum bu ilgi gelecek sene aramızda olamıyor düşüncelerinden olabilir mi? Çünkü sıfır nolu bone yok! Eşim Sevil Gemicioğlu 75 yaşında en yaşlı 10'uncu yüzücü olup, bu yarışlarda 10 kategori birinciliği var. Oğlum Emrah Gemicioğlu 53 yaşında beş defa kategori birinciliği var. Keza kızım Renin'in de 10'dan fazla kategori birincilikleri bulunuyor." Peki yüzme ileri yaşlılar uygun mu? "Kesinlikle hatta yaş almışlar için en uygun spor. Yakınımdaki emsallarim 'Artık yorulmadın mı? Bırak" diyorlar ama fazla kulak asmıyorum. Şayet bırakırsam sağlığımı kaybedeceğimi hissediyorum."3 bin sayısı kimileri için az gelmiş olabilir. Çünkü elini kolunu sallayan yarışa katılamıyor. Başvurularını yapanların bu mesafeyi yüzebileceklerini havuzlarda yapılan testlerde göstermeleri gerekiyor. Bu da yarışın ortasında erken havlu atacak, kondisyonu yetersiz heyecanlı kişileri durduruyor.