Bir ilçeden fazlası

Öyle ilçeler vardır ki, ünü kendi şehrinin önüne geçer. Bodrum gibi, Marmaris gibi, Safranbolu gibi mesela. İşte onlardan biri de, Amasra... Bartın şehrinin ilçesine olmasına rağmen uluslararası bir şöhrete ulaşarak Türkiye'nin her bölgesinden, dünyanın her ülkesinden misafirlerini ağırlıyor. Sadece yaz aylarında değil yılın her döneminde Amasra'yı gezebilirsiniz. Karadeniz'in harika plajlarının yer aldığı bu ilçe, gezilecek çok güzel ve önemli yerlere sahip. Amasra, coğrafi konum olarak Batı Karadeniz'de yer alan bir ilçe. 5 bin yıl önce üç tarafı koy olan bir buruna kurulan Amasra'da bugünlerde 5-6 bin kişi yaşasa da Roma döneminde 20-25 bin kişinin yaşadığı iddia ediliyor. Birçok Anadolu şehri gibi çok katmanlı bir mirası var. Arkaik, klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinden eserler bugün içindeki ufak müzede sergileniyor. Daha çok yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrasa da Amasra'yı gitmek için en doğru zamanın mayıs, haziran, eylül ve ekim ayları olduğunu söylemeliyiz. Amasra'da gezilecek yerlere biraz bakalım.Amasra kalesi, ilçenin en önemli tarihi noktalarından. Bizans döneminde inşa edilmiş olan bir kale. Cenevizliler tarafından yapısında bazı değişiklikler yapılmış. Osmanlı devleti döneminde de savaşlardan dolayı yıpranan kalenin bazı yerleri onarılmış.Bir tarihi bölgeye gidildiğinde mutlaka müzesini de gezmek gerekir ya, Amasra Müzesi de bu ilçede görebileceğiniz en güzel yerlerden biri. 1955 yılında açılan tek katlı müze içerisinde yer alan sergiler dört odada sergileniyor. Amasra Müzesi'ne müze kartla girilebiliyor.Amasra'da bulunan tarihi kiliselerden biri olan Küçük Kilise, çok eski olan bir şapel. 9. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kilise, taş ve tuğla ile inşa edilmiş. Duvarlarında Hıristiyanlık inancına göre olan dini motiflerin yer aldığı kilise, zamanla hasar görmüş. 1930 yılında bir dönem ibadete kapatılan Küçük Kilise, 2002 yılında müzeye çevrilmiştir.Kemere Köprüsü, Sarmagir ve Boztepe mahalleri birbirine bağlayan tarihi bir yapı. Tamamen taşlardan inşa edilmiş edilen yapı, mimarisi ile Roma köprülerini hatırlatıyor. Turistik değeri bir hayli fazla olan köprü, Amasra'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğradığı noktalardan.Amasra'da belki de yapılacak en güzel şeylerden birisi direkli kayayı ziyaret ederek burada kendinizi denize de bırakabilirsiniz. Güzel bir tatil deneyimi yaşayacağınız bu noktada muhteşem bir tatil geçirebilirsiniz.Amasra'da bulunan ağlayan ağaç en çok ziyaret edilen yerlerden birisi. Ağlayan ağaç Amasra'nın Boztepe mahallesinde bulunuyor. İlginç bir hikayesi olan bu ağacı yakından görebilir ve özelliklerini keşfedebilirsiniz. Ağlayan ağacın 350 yaşında olduğu bilinmekte.Fatih Camisi Amasra'daki tarihi camilerden birisi. 9. yüzyılda Amasra için yapılmış olan bir kilise idi. Daha sonra Osmanlı döneminde camiye dönüştürüldü. Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı fethi sonrası bu kilise 1460 yılında kiliseden camiye çevrilmişti. İsmini pek tabi 2. Mehmet'ten alan cami, Amasra'nın en güzel tarihi noktalarından biri.Çekiciler Çarşısı, Amasra'nın en güzel alışveriş noktalarından birisi. İlçenin tam merkezinde yer alan çarşı, tatil yaparken alışveriş yapmak için en ideal noktalardan birisi. 17. yüzyıldan beri alışveriş yapılan çarşıda ağırlıklı olarak geleneksel ürünler satılıyor.