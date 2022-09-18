‘WhatsApp kazası’nın geri dönüşü zor!

Geçen haber toplantımızda, uzun süredir sakladığım bir 'sır'rımı paylaşıverdim. Hani yüzünüzü kızartan bazı mevzular vardır, kendinizi, kendi ellerinizle zor durumda bırakırsınız. O minvalde bir şeydi... Ama tabii ki hayırlı bir iş için, belki bir haber çıkar diye... Çoğu insanın başına geldiğini düşündüğüm ama haber olarak bir mecrada görmediğim bir mevzuydu. Adını da o anda koyuverdik, "WhatsApp Kazaları" diye.Birkaç sene önce, o dönemki yazı işleri müdürümle ilgili bir mevzuyu eşime mesaj olarak yazdım. Yani ben öyle sanıyordum! Çok çetrefilli değildi aslında konu. Biraz erken çıkmıştım gazeteden... Ama arkamdan sayfamda ufak bir sorun çıkınca yazı işleri müdürüm beni mesajla gazeteye geri çağırdı. Ben de tam o anda eşime geri döneceğimi ve gecikeceğimi bildirmek için "Yazı işleri müdürü sorun çıkardı, gazeteye dönüyorum" diye yazıverdim.Yani öyle sandım. Ama cevap 10 saniye içinde yazı işleri müdürümden geldi "Bana yazdın Göksan!" diye... "Sorun çıkardı"dan daha sert bir tabir yoktu Allah'tan. Olur, olur... İnsanız hepimiz.Ama mevzuyu biraz araştırıp, eşle dostla konuşunca benim kazamın çok masum olduğunu gördüm. Geçenlerde bir gazete haberi mesela... Bir iş adamı, sevgilisine göndereceği mesajı karısına atıyor. Mealen, "O çok sevdiğim şu elbiseyi giy, akşam geliyorum" türünden bir mesaj. Akabinde, iş adamının eşi de epey yüksek bir tazminat talebiyle boşanma davası açıyor. Pek çoğumuzun bu kadar, 'tehlikeli' olmasa da birkaç WhatsApp kazası olduğunu öğrendim. Arkadaşım İlker Gezici'yle birlikte farklı isimlerle 'kaza' hikayelerini konuştuk."Yanlışlıkla birine mesaj attığımda direkt siliyorum. Çok yapıyorum ama gördüyse açıp kendisinden özür diliyorum. Bir kere arkadaşıma sürpriz yaş günü partisi için grup kurmuştum. O gruba yanlışlıkla doğum günü olan arkadaşımı da eklemişim. Yazışırken kendisinden gülücük emojisi gelmişti, utanmıştım. Sürpriz falan kalmadı.""Benim başıma yanlış mesaj olayı gelmedi. Çünkü ben gelme ihtimaline karşı bir mesajı 21 bin 337 kez kontrol ediyorum. Bu konuda çok takıntılı ve tedbirliyim diyebilirim. Benim asıl korkum, emojiyi çok sık kullanan biri olarak yanlış emoji göndermek. O da epey vahim bir durum ve çok korktuğum bir kaza!""Yıllar önce iki farklı müzik grubunda çalıyordum. Birbirlerinden haberleri yoktu. Yoğun bir iş gününde prova için WhatsApp'tan prova için randevulaştık. Prova günü klavye ile stüdyodan içeri girince yanlışlıkla bas gitar çaldığım gruba randevu verdiğimi fark ettim. Klavye ile beni görünce hepsi şaşırdı. Her şeyi açıklayıp iki gruptan da ayrılmak zorunda kaldım.""Dedikodu grubumuza atacağım screenshot'ı, dedikodusunu döndürdüğümüz gruba yolladım. Soğukkanlılıkla üstüne mesajlar attım, herkesten silmek daha fazla belli ederdi. İnsanlar da anladı tabii ki ama sessizce kapandı konu. Kalp krizi geçiriyordum." (Gülüyor)"Pop sanatçısı Çelik Bey ile çalışırken tribute albümünün çıktığı gece kız arkadaşlarımla evdeydik. 24.00'te albüm çıkınca hepsini örgütlenip bir şarkısını ayna karşısında söyleyip dans ettik. Videoyu yanımızda olmayan arkadaşlarımızın olduğu gruba atacakken Çelik Bey'e atmışım. Ne diyeceğim derken yanıt geldi: İşte PR budur!'"