Üsküdar Müftüsü genç bisikletçilerle şehri turluyor

Mesajlaşma gruplarında haberleşen bir grup genç, pazar günü 06.00'da sabah namazı için Çamlıca'da bir camide buluşuyor. Namaz sonrası avluya bıraktıkları bisikletlerini alarak Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı ve yine bölgenin genç imamlarıyla birlikte yola koyuluyorlar. Takip edecekleri rota, buluştukları cami gibi her hafta değişiyor. Güle oynaya, trafiğin yoğun olmadığı caddelerde, sohbet ederek şehrin kadim ilçesi Üsküdar'ı geziyorlar. Etkinliğe 'İki Teker, İki Dünya' adı verilmiş, izaha gerek yok.Turun sonuna yaklaşırken Salacak'ta durup topluca denize giriyorlar. Müftü Esat Yapıcı en ileride, gözden kayboluyor. Bilmeyenler kıyıda serinlemekle yetiniyor. Deniz sefası sonrası kahvaltı için Üsküdar meydanda hayırsever bir çorbacıdayız. Gençlerin kimi mercimek kimi ezogelin istiyor. Tabii ki yanında ekmek vazgeçilmez tercihimiz. Müftü Esat Yapıcı'nın karşısına geçip bize 'İki Teker, İki Dünya'yı anlatmasını istiyoruz: "Ben bu aktiviteye yani bisiklet kullanmaya pandemide tek başıma başladım. Sonra beni gören birkaç arkadaş eşlik etmek istedi. Derken camiden çıkarken bizi bisikletle gören gençler, 'Hocam biz de gelebilir miyiz?' diye sordu. Bir din adamı, gençlere hayır demek istemez tabii ki. Artan ilgiyi görünce biz de bu iş ciddi bir şey olsun dedik. Bir kardeşimiz 'İki Teker İki Dünya' sloganını önerdi, sonra tişört yaptırdı. Bu da bizim hareketimizin adı ve sloganı oldu."Zamane gençlerinin konsantrasyon sorunu var, her şeyden sıkılıyorlar. Sabah o kadar erken gelip, pazar gibi bir günü nasıl bu tura ayırıyorlar: "Önce camide buluşuyoruz, ibadet var. Ardından bisiklete biniyoruz, spor var. İstanbul'u turluyoruz; tarih var, turizm var. Birbirini tanıyan tanımayan gençlerimiz, turumuza bisikletleriyle katılarak bana yardımcı olan imam kardeşlerimizle bir araya geliyor; sosyalleşme var. Bitirirken esnafımızın ikramıyla yemekte yine bir aradayız, toplumsal kaynaşma var. Ve tüm bunları pazar günü öğlen olmadan eğlenerek yapıyoruz, bereket var. İnternete karşı değiliz ama ekran karşısında gereğinden fazla zaman tüketmek büyük kayıp. Oysa hayat öyle güzel, öyle kıymetli ki; biz onu gençlerimizle verimli hale getiriyoruz." Peki ya bisikleti olmayan gençler: "Müftülük olarak bisiklet aldık, gelen kimseyi geri çevirmeyiz."Genelde sabah namazına kalkmak zor, insanlar tembellik yapar. "Gençleri nasıl ikna ettiniz? diyorum Esat Yapıcı'ya, şöyle yanıtlıyor: "Sosyal medyanın gençlerin çok zamanını aldığı, gündüzün geceye döndüğü böyle bir zamanda, biz gençlerimizi haftada bir de olsa sabah namazında buluşturmak için yola çıktık. Buraya her yaşta gencimiz geliyorsa, demek ki bir cevher var. Biz o cevheri ortaya çıkarmak, gençlerimizin kendi güçlerinin farkına varmasını istiyoruz. Katılanlar çok memnunlar ki, her hafta yeni genç arkadaşlar aramıza katılıyor. Reklamımız yok, sadece kulaktan kulağa yayılan bir organizasyon bu. Projemiz gitgide büyüdü. Artık ileride yaş gruplarına ayırmayı düşünüyoruz. Üniversite öğrencileriyle kamplar yapmayı istiyoruz. Tabii ki bisiklet her zaman hareket noktamız olacak."Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı, camilerin sadece namaz kılmak için olmadığı eğitim ve sohbet için de önemli bir mekan olduğunu söylerken bu ilçedeki Karacaahmet Mezarlığı'na atıfta bulunuyor: "Yerin altında yatanlar ve üstünde olanlarla Üsküdar'da yaşarken, Üsküdar'ı yaşamaya çalışıyoruz. Vakit buldukça Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nde 'Kuleli Okumaları' adıyla etkinlikler yapıyoruz. Her ay bir kitap okuduk, bir yazarla buluştuk. İlk okuduğumuz kitap merhum Haluk Dursun Beyefendi'nin 'İstanbul'da Yaşama Sanatı' ve Yahya Kemal'in 'Aziz İstanbul'u oldu. Yazar Beşir Ayvazoğlu ile bu eserler üzerine sohbet ettik. Şimdi merhum Mahir İz Hoca'nın 'Yılların İzi' kitabıyla sohbetlerimize devam edeceğiz."Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı'yı bisikletle ilgili bir hatırasını anlatmasını istiyoruz: "Nevşehir Hacı Bektaş'ta görev yaparken bir hocamız, müftülüğe bir genç getirdi. Ağırladık kendisi, bize bisiklet turu yaptığını, Ankara'dan Nevşehir'e 250 kilometre sürdüğünü söyledi. Ben inanamadım tabii. Ama sonra bisiklete binmeye, zevk almaya başlayınca insanın gözünde o mesafelerin hiç uzun olmadığını gördüm. Şimdi Ankara'ya arabayla gidecek olsam, bu yolculuk nasıl bitecek diye düşünürüm. Ama bisikletle gitmeye kalkarsam içimi çocuksu bir heyecan kaplar. Arabada sıkılırsın ama bisiklete binerken keyif alırsın. Sürüşlerimde Kuran dinleyip hafızlığımı pekiştiririm."Gençliğin yaşadığı sıkıntılardan bahsediyorum Esat Yapıcı'ya, din karşıtı akımların sürekli pompalanmasından dem vuruyorum. İlginç bir örnekle başlıyor söze, gençlerin değil çokbilmişlerin kulağına küpe gibi bir yanıt veriyor Yapıcı: "Üsküdar meydanında iki tane tarihi camimiz var. Valide Sultan ve Mihrimah Sultan Camisi. Bu camilerin müezzinleri tarafından yıllardır uygulanan bir sistem var. Birbirinin sesini kesmeden karşılıklı ezan okurlar. Buna mukabeleli ezan denir. Dünyanın dört bir yanından bunu dinlemek için gelenler olur. Meydandan geçerken bu müthiş akustiğe kendini kaptırıp bir köşeye ilişip dinleyenleri görürsünüz. İşte bizim görevimiz burada başlıyor. Nasıl Hz. Muhammed, Ebu Cehil'e defalarca gidip anlatmış. İkna edemeyince başka yollar denemiş. Ama hiç çizgisinden sapmadan, bir kere kötü söz sarf etmeden... Şimdi gençlerimiz sokaklarda, kafelerde, sahillerde vakit geçirip camiye uğramıyorlar. Hepsi bizim çocuklarımız. Demek ki, bizim farklı metotlar bulmamız lazım... Nasıl Allah, Peygamberimize "Sen onlara sert, kaba bir dil kullansaydın, etrafında kimse kalmazdı, dağılıp giderlerdi" diyor. (Ali İmran, 159) Bizim de dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Dilimiz asla ve asla ayrıştırıcı bir dil olmamalı. Hepimizin hatası var. İnsanların hatalarını, günahlarını yüzlerine vurarak bir yere varamayız. İşte burada bisiklete, bisiklet turlarına yüklediğimiz anlam bu. İki teker, iki dünya diyerek gezmek, gezerken de tefekkür ve tahayyül etmek istiyoruz."